От мальчиков в юбках до девочек в панталонах. Что скрывалось в доме скандального алкогольного магната

Сувенир для алкогольного магната

Особняк, расположившийся на улице Максима Горького, 87, появился в лихие 1990-е. Место это словно уравновешивает находящийся напротив католический Кафедральный собор и является этаким Инь в концепции толкования многообразия смутного времени. В народе это здание называют просто: «дом Проничева».



Сергей Проничев — новосибирский бизнесмен. Родился в Новосибирске в 1951 году. Окончил Новосибирский авиационный техникум. Работал на заводе имени Чкалова, а потом занимался партийной работой по линии КПСС. В середине 1980-х назначен директором ПО «Сувенир». В 1990-х — владелец компании по производству алкогольных напитков «Сибирский бальзам».