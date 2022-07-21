СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 54.85
eur 55.83
Тема дняЛюди задыхаются
Все новости
Все новости
Подробности

От мальчиков в юбках до девочек в панталонах. Что скрывалось в доме скандального алкогольного магната

Сергей Проничев владел особняком, где проходили тайные встречи, а сейчас подозревается в мошенничестве

1 614
На крыше загадочного особняка в центре Новосибирска разместился то ли петух, то ли жар-птица

На крыше загадочного особняка в центре Новосибирска разместился то ли петух, то ли жар-птица

Поделиться

В Новосибирске есть места, которые можно назвать своеобразными памятниками 1990-х. Они возникали благодаря легендарным и скандальным личностям тех лет, а история их развития часто соответствовала трендам лихого периода зарождения первоначального капитала. Один из таких «памятников» — особняк, расположившийся на улице Максима Горького, 87 напротив католического Кафедрального собора. Строил этот особняк Сергей Проничев — бизнесмен со своеобразной репутацией. Сама история этого здания не менее своеобразна. Вспоминал, как все здесь начиналось, и разбирался в том, кому это всё принадлежит сейчас — корреспондент НГС Илья Калинин.

Сувенир для алкогольного магната


Особняк, расположившийся на улице Максима Горького, 87, появился в лихие 1990-е. Место это словно уравновешивает находящийся напротив католический Кафедральный собор и является этаким Инь в концепции толкования многообразия смутного времени. В народе это здание называют просто: «дом Проничева».

Сергей Проничев — новосибирский бизнесмен. Родился в Новосибирске в 1951 году. Окончил Новосибирский авиационный техникум. Работал на заводе имени Чкалова, а потом занимался партийной работой по линии КПСС. В середине 1980-х назначен директором ПО «Сувенир». В 1990-х — владелец компании по производству алкогольных напитков «Сибирский бальзам».

В начале 2000-х «Сибирский бальзам» — группа компаний, работающая в разных сферах: пищевой, автомобильной, ресторанной, деревообрабатывающей. В 2016 году «Сибирский бальзам» перестает существовать, а Проничев уходит в сферу ЖКХ. Всего он являлся учредителем более 20 юрлиц.

На местном рынке деятельность Проничева связывали с интересами федеральной компании «Мой коммунальный стандарт» (МКС). Параллельно бизнесмен занимался политикой: сотрудничал с ЛДПР (говорят, даже встречался в особняке с Жириновским), а в 2019 году выдвинулся от «Партии Роста» на пост мэра, критикуя Анатолия Локотя. В последний момент снялся с выборов. 15 апреля 2021 года Сергей Проничев задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

Зато когда-то принадлежавший ему особняк в центре Новосибирска остался. Когда-то еще в советское время в этом месте располагалось большое производственное объединение «Сувенир». Здесь выпускались керамические и деревянные сувениры, модная в 70–80-е годы прошлого века чеканка, всевозможные значки, мелкая металлическая фурнитура и даже детские игрушки. Местный житель Сергей Иванов вспоминает, что сама фабрика располагалась в двухэтажном здании.

— Там стояло двухэтажное деревянное здание фабрики «Сувенир». И это было управление фабрики. А в 1990-е годы там построили новое здание: ресторан там был, клуб какой-то закрытый… Для себя он (Проничев. — Прим. ред.) построил его. И елками обсадил, — рассказал Иванов.

Среди новосибирских фалеристов (коллекционеров значков и медалей. — Прим. ред.) ходит легенда: когда Проничев начинал строительство своего особняка, разрушив здание «Сувенира», остатки тиражей различных значков, а также уникальные матрицы и пресс-формы для изготовления этой продукции закатали в бетон фундамента будущего особняка. Правда это или миф, уточнить пока не предоставляется возможным: Проничев находится под следствием. Но об этом мы расскажем позднее.

Так называемый «дом Проничева» сложно разглядеть из-за густых деревьев, загораживающих здание со стороны проезжей части

Так называемый «дом Проничева» сложно разглядеть из-за густых деревьев, загораживающих здание со стороны проезжей части

Поделиться

От мальчиков в юбках до девочек в панталонах


Трехэтажный особняк (один этаж — подземный) построен для бизнесмена Сергея Проничева, как сообщает система «Контур.Фокус», в 1995 году. Архитекторами и конструкторами особняка стали Геннадий Чибряков и Николай Казаков, которые сделали проект практически инновационным: здание было выполнено из сибита — материала, который только появился в строительной сфере.

Изначально особняк предназначался для различных аудиенций и приемов, но вскоре Проничеву, как он сам признался в 2008 году газете «Континент Сибирь», стало в огромном доме неуютно, и больше половины площадей — около 350 из 648 квадратных метров — бизнесмен отдал под ночной клуб и синагогу.

Самым первым гастрономическим заведением здесь стал ресторан «Огни Новосибирска». Его так и назвали: «ресторан Проничева». Открылся в самом начале 2000-х. Спустя некоторое время на месте ресторана появился достаточно демократичный ночной клуб Portfolio, который стали называть «Портфелем». И вот после этого здесь началась чехарда с названиями и концепциями. Вывески и форматы новых заведений менялись так часто, что в новосибирской тусовке стали шутить: место это проклятое, хоть и находится напротив католического собора.

Корреспонденты НГС побывали в «доме Проничева» на открытиях почти всех ночных заведений, поэтому можем подробно рассказать и показать, что и зачем здесь появлялось.

После Portfolio и Portfolio2 — вроде это были разные заведения — в октябре 2008 года в особняке открылся trend-бар Snezhin. Заведение выглядело богато, а публика на открытии была действительно из категории VIP, чего все меньше и меньше было на последующих открытиях, когда порой даже внутренний интерьер заведения не особо менялся. Но в баре Snezhin было действительно роскошно: с известными и богатыми новосибирцами и полуобнаженными танцовщицами.

Люди в масках на входе в Snezhin пропускали не всех

Люди в масках на входе в Snezhin пропускали не всех

Поделиться

Trend-bar Snezhin был рассчитан на богатую и модную публику

Trend-bar Snezhin был рассчитан на богатую и модную публику

Поделиться

Буквально через несколько месяцев Snezhin закрылся, а на его смену в апреле 2009 года пришел oScAr. Организаторы настаивают, что писать название надо именно так: якобы в этом зашифрован какой-то смысл. Поначалу oScAr считался dance-баром для взрослых, но очень быстро он обрел определённую репутацию в узких кругах. Знакомый корреспондента НГС, случайно оказавшийся с рейдом полиции в заведении, до сих пор вспоминает, как был поражен молодыми мальчиками в юбках.

Поначалу oScAr считался dance-баром для взрослых, но очень быстро он обрел определённую репутацию в узких кругах

Поначалу oScAr считался dance-баром для взрослых, но очень быстро он обрел определённую репутацию в узких кругах

Поделиться

Практически через полгода — в ноябре 2009 года — здесь случилось новое открытие: клуб «Наглый размер» занял место клуба oScAr. За ребрендинг заведения взялись участники популярной в то время танцевальной шоу-группы «Наглый размер». От прошлого здесь остались танцовщицы топлес, из нового — более демократичные цены на алкоголь, комната для стриптиза, кальянная и тайная комната для секретных свиданий.

Так проходило открытие клуба «Наглый размер». VIP-зона с площадкой для полуобнаженных девушек go-go, которые танцуют прямо над входящими, появилась еще во времена Portfolio

Так проходило открытие клуба «Наглый размер». VIP-зона с площадкой для полуобнаженных девушек go-go, которые танцуют прямо над входящими, появилась еще во времена Portfolio

Поделиться

Впрочем, тайные комнаты для разных встреч, судя по всему, здесь были всегда. Через несколько лет сайт columbista.com так описывал открывшееся здесь очередное заведение: «В нем расположено несколько залов, камин, деловой уголок, во дворе барбекю и особые комнаты со свечами, картинами, медвежьими шкурами на стенах и полу и секретными входами и выходами для особых гостей».

После «Наглого размера» в начале марта 2010 года здесь открылся клуб Gold. Его новые организаторы сделали более дешевым алкоголь, а вот в недорогой одежде и с дешевой косметикой приходить запретили. «Дорогая одежда, дорогие часы, чистая обувь и несекущиеся кончики волос», — перечислял тогда критерии попадания в клуб один из новых администраторов. Впрочем, на открытии было полно подростков, напивавшихся у входа «Ягуаром». Полуобнажённые танцовщицы в заведении остались.

Gold продержался чуть дольше, чем его предшественники: новое заведение — loft-бар «Особняк» — появилось 1 ноября 2011 года. Новые организаторы гастрономического пространства вернулись к истокам: пообещали хорошую кухню и интеллектуальные развлечения: книги, шахматы, нарды… Обнажённых девушек go-go сменили официантки в юбочках и выглядывающими из-под них панталонами. Бар «Особняк» проработал два года.

С 2013 года «дом Проничева» существовал без каких-либо заведений. По крайней мере, никаких открытий в нём больше не проходило. Новый бар-кальянная — франшиза сети «Абдула, поджигай!» — появился здесь в 2019 году и пока работает до сих пор.

Как рассказал корреспонденту НГС директор заведения и соучредитель бара Сергей Кавалерчик, здание им досталось в достаточно плачевном состоянии.

— Мы проделали большую работу: сначала по восстановлению здания, потом — по восстановлению электросетей, отопления, воды… Короче, вдохнули новую жизнь в легендарное здание. Кто там и что делал — просто не описать. У Проничева, когда он там жил, всё было в мраморе. И насколько там всем остальным было пофиг, что и как делать: никто этот мрамор не снимал, а просто приделывали на него листы гипсокартона на жидкие гвозди. Мы, конечно, этот мрамор убрали: он был такой уже некрасивый, несовременный и весь в этом клее. Я видел интервью Проничева, он говорил: что-то пожил — неуютно…. Я думаю, конечно, ты на станции метро потому что жил — естественно, неуютно, — шутливо заметил корреспонденту НГС Сергей Кавалерчик.

Основной вход в бары и клубы, находившиеся в этом здании, был со стороны улицы Каменская

Основной вход в бары и клубы, находившиеся в этом здании, был со стороны улицы Каменская

Поделиться

Кто в доме хозяин


Если раньше с хозяевами этого особняка всё было просто — строился дом по заказу бизнесмена Проничева, то сейчас владельцев здания почему-то усиленно скрывают.

Система «Контур.Фокус» предоставляет по запросу выписки из базы ЕГРЮЛ, но в них не указан ни владелец земельного участка, ни владелец здания, расположенного по адресу улица Максима Горького, 87.

В выписке на эти объекты указана лишь кадастровая стоимость земельного участка — 5 миллионов 45 тысяч 191 рубль 92 копейки, да стоимость здания — 44 миллиона 536 тысяч 35 рублей 8 копеек.

Еще указано, что площади этого здания арендует ООО «Лаки», созданное в сентябре 2018 года двумя учредителями — Сергеем Кавалерчиком и Игорем Подобедовым.

Сергей Кавалерчик и Игорь Подобедов владеют ООО «Лаки» в равных долях. Финансовые показатели компании на конец 2021 года: выручка — 76,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,9 миллиона рублей. Кавалерчик и Подобедов поровну владеют ещё двумя ООО: «Абдула» (образовано в октябре 2014 года) и «Абдулла» (образовано в январе 2017 года). У этих компаний выручка на конец 2021 года — нулевая.

Соучредитель и директор заведения «Абдула, поджигай!» Сергей Кавалерчик в разговоре с журналистом не спешит рассказывать, кто является владельцем этого здания.

— Нет, не мы владельцы. Куда нам, оно дорогое... Как и кому досталось здание? Ой, не подскажу. Боюсь, что нам лучше и не знать эту историю. <…> Обычные, не знаю, коммерсы какие-то, не знаю, сколотили денег где-то… Я им в душу не лез — у нас с ними хорошие отношения, они являются нашими постоянными гостями. Я про них ничего и не знаю, может, они и не простые, — уклончиво заметил Сергей Кавалерчик.

Раскрывать имена владельцев особняка Проничева или название фирмы директор и совладелец нового бара корреспонденту НГС не стал.

Вход в особняк со стороны улицы Максима Горького

Вход в особняк со стороны улицы Максима Горького

Поделиться

Как дела у Проничева сейчас


По данным системы «Контур.Фокус», у самого Сергея Проничева на сегодня не осталось ни одной фирмы. Последние юрлица были ликвидированы или исключены из реестра ЕГРЮЛ в 2020 и 2021 годах. В том числе и алкогольная компания «Витта» («Сибирский бальзам»), бенефициаром которой являлся Проничев. А компанией в сфере ЖКХ — ООО «УК ЖКХ-Партнёр», которая когда-то принадлежала алкогольному магнату, с апреля 2021 года полностью владеет Анастасия Пономарёва — супруга бывшего руководителя новосибирской Государственной жилищной инспекции Евгения Пономарёва. Сам Пономарёв с июля 2019 года числится директором этой управляющей компанией.

В апреле 2021 года Сергей Проничев был задержан вместе с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство». Однако впоследствии фигурантам предъявили обвинение только в мошенничестве, но в группе лиц по предварительному сговору.

Журналист Сальников вымогал деньги у известных в городе персон, заявляя, что располагает видеокомпроматом на них. За непубликацию он запросил двадцать миллионов рублей. Сальников пошел на сделку со следствием и в феврале 2022 получил условный срок. При этом он даже совершал попытку побега из-под домашнего ареста, его задержали в другом регионе. Подробности уголовного дела Сальникова и Проничева приведены в этой публикации. В конце апреля 2022 года обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Проничева отправили под домашний арест.

По теме

Сергей Проничевкоррупцияночные клубыНиколай Сальников
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2