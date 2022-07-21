От мальчиков в юбках до девочек в панталонах. Что скрывалось в доме скандального алкогольного магната
Сергей Проничев владел особняком, где проходили тайные встречи, а сейчас подозревается в мошенничестве
В Новосибирске есть места, которые можно назвать своеобразными памятниками 1990-х. Они возникали благодаря легендарным и скандальным личностям тех лет, а история их развития часто соответствовала трендам лихого периода зарождения первоначального капитала. Один из таких «памятников» — особняк, расположившийся на улице Максима Горького, 87 напротив католического Кафедрального собора. Строил этот особняк Сергей Проничев — бизнесмен со своеобразной репутацией. Сама история этого здания не менее своеобразна. Вспоминал, как все здесь начиналось, и разбирался в том, кому это всё принадлежит сейчас — корреспондент НГС Илья Калинин.
Сувенир для алкогольного магната
Особняк, расположившийся на улице Максима Горького, 87, появился в лихие 1990-е. Место это словно уравновешивает находящийся напротив католический Кафедральный собор и является этаким Инь в концепции толкования многообразия смутного времени. В народе это здание называют просто: «дом Проничева».
Сергей Проничев — новосибирский бизнесмен. Родился в Новосибирске в 1951 году. Окончил Новосибирский авиационный техникум. Работал на заводе имени Чкалова, а потом занимался партийной работой по линии КПСС. В середине 1980-х назначен директором ПО «Сувенир». В 1990-х — владелец компании по производству алкогольных напитков «Сибирский бальзам».
В начале 2000-х «Сибирский бальзам» — группа компаний, работающая в разных сферах: пищевой, автомобильной, ресторанной, деревообрабатывающей. В 2016 году «Сибирский бальзам» перестает существовать, а Проничев уходит в сферу ЖКХ. Всего он являлся учредителем более 20 юрлиц.
На местном рынке деятельность Проничева связывали с интересами федеральной компании «Мой коммунальный стандарт» (МКС). Параллельно бизнесмен занимался политикой: сотрудничал с ЛДПР (говорят, даже встречался в особняке с Жириновским), а в 2019 году выдвинулся от «Партии Роста» на пост мэра, критикуя Анатолия Локотя. В последний момент снялся с выборов. 15 апреля 2021 года Сергей Проничев задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.
Зато когда-то принадлежавший ему особняк в центре Новосибирска остался. Когда-то еще в советское время в этом месте располагалось большое производственное объединение «Сувенир». Здесь выпускались керамические и деревянные сувениры, модная в 70–80-е годы прошлого века чеканка, всевозможные значки, мелкая металлическая фурнитура и даже детские игрушки. Местный житель Сергей Иванов вспоминает, что сама фабрика располагалась в двухэтажном здании.
— Там стояло двухэтажное деревянное здание фабрики «Сувенир». И это было управление фабрики. А в 1990-е годы там построили новое здание: ресторан там был, клуб какой-то закрытый… Для себя он (Проничев. — Прим. ред.) построил его. И елками обсадил, — рассказал Иванов.
Среди новосибирских фалеристов (коллекционеров значков и медалей. — Прим. ред.) ходит легенда: когда Проничев начинал строительство своего особняка, разрушив здание «Сувенира», остатки тиражей различных значков, а также уникальные матрицы и пресс-формы для изготовления этой продукции закатали в бетон фундамента будущего особняка. Правда это или миф, уточнить пока не предоставляется возможным: Проничев находится под следствием. Но об этом мы расскажем позднее.
От мальчиков в юбках до девочек в панталонах
Трехэтажный особняк (один этаж — подземный) построен для бизнесмена Сергея Проничева, как сообщает система «Контур.Фокус», в 1995 году. Архитекторами и конструкторами особняка стали Геннадий Чибряков и Николай Казаков, которые сделали проект практически инновационным: здание было выполнено из сибита — материала, который только появился в строительной сфере.
Изначально особняк предназначался для различных аудиенций и приемов, но вскоре Проничеву, как он сам признался в 2008 году газете «Континент Сибирь», стало в огромном доме неуютно, и больше половины площадей — около 350 из 648 квадратных метров — бизнесмен отдал под ночной клуб и синагогу.
Самым первым гастрономическим заведением здесь стал ресторан «Огни Новосибирска». Его так и назвали: «ресторан Проничева». Открылся в самом начале 2000-х. Спустя некоторое время на месте ресторана появился достаточно демократичный ночной клуб Portfolio, который стали называть «Портфелем». И вот после этого здесь началась чехарда с названиями и концепциями. Вывески и форматы новых заведений менялись так часто, что в новосибирской тусовке стали шутить: место это проклятое, хоть и находится напротив католического собора.
Корреспонденты НГС побывали в «доме Проничева» на открытиях почти всех ночных заведений, поэтому можем подробно рассказать и показать, что и зачем здесь появлялось.
После Portfolio и Portfolio2 — вроде это были разные заведения — в октябре 2008 года в особняке открылся trend-бар Snezhin. Заведение выглядело богато, а публика на открытии была действительно из категории VIP, чего все меньше и меньше было на последующих открытиях, когда порой даже внутренний интерьер заведения не особо менялся. Но в баре Snezhin было действительно роскошно: с известными и богатыми новосибирцами и полуобнаженными танцовщицами.
Буквально через несколько месяцев Snezhin закрылся, а на его смену в апреле 2009 года пришел oScAr. Организаторы настаивают, что писать название надо именно так: якобы в этом зашифрован какой-то смысл. Поначалу oScAr считался dance-баром для взрослых, но очень быстро он обрел определённую репутацию в узких кругах. Знакомый корреспондента НГС, случайно оказавшийся с рейдом полиции в заведении, до сих пор вспоминает, как был поражен молодыми мальчиками в юбках.
Практически через полгода — в ноябре 2009 года — здесь случилось новое открытие: клуб «Наглый размер» занял место клуба oScAr. За ребрендинг заведения взялись участники популярной в то время танцевальной шоу-группы «Наглый размер». От прошлого здесь остались танцовщицы топлес, из нового — более демократичные цены на алкоголь, комната для стриптиза, кальянная и тайная комната для секретных свиданий.
Впрочем, тайные комнаты для разных встреч, судя по всему, здесь были всегда. Через несколько лет сайт columbista.com так описывал открывшееся здесь очередное заведение: «В нем расположено несколько залов, камин, деловой уголок, во дворе барбекю и особые комнаты со свечами, картинами, медвежьими шкурами на стенах и полу и секретными входами и выходами для особых гостей».
После «Наглого размера» в начале марта 2010 года здесь открылся клуб Gold. Его новые организаторы сделали более дешевым алкоголь, а вот в недорогой одежде и с дешевой косметикой приходить запретили. «Дорогая одежда, дорогие часы, чистая обувь и несекущиеся кончики волос», — перечислял тогда критерии попадания в клуб один из новых администраторов. Впрочем, на открытии было полно подростков, напивавшихся у входа «Ягуаром». Полуобнажённые танцовщицы в заведении остались.
Gold продержался чуть дольше, чем его предшественники: новое заведение — loft-бар «Особняк» — появилось 1 ноября 2011 года. Новые организаторы гастрономического пространства вернулись к истокам: пообещали хорошую кухню и интеллектуальные развлечения: книги, шахматы, нарды… Обнажённых девушек go-go сменили официантки в юбочках и выглядывающими из-под них панталонами. Бар «Особняк» проработал два года.
С 2013 года «дом Проничева» существовал без каких-либо заведений. По крайней мере, никаких открытий в нём больше не проходило. Новый бар-кальянная — франшиза сети «Абдула, поджигай!» — появился здесь в 2019 году и пока работает до сих пор.
Как рассказал корреспонденту НГС директор заведения и соучредитель бара Сергей Кавалерчик, здание им досталось в достаточно плачевном состоянии.
— Мы проделали большую работу: сначала по восстановлению здания, потом — по восстановлению электросетей, отопления, воды… Короче, вдохнули новую жизнь в легендарное здание. Кто там и что делал — просто не описать. У Проничева, когда он там жил, всё было в мраморе. И насколько там всем остальным было пофиг, что и как делать: никто этот мрамор не снимал, а просто приделывали на него листы гипсокартона на жидкие гвозди. Мы, конечно, этот мрамор убрали: он был такой уже некрасивый, несовременный и весь в этом клее. Я видел интервью Проничева, он говорил: что-то пожил — неуютно…. Я думаю, конечно, ты на станции метро потому что жил — естественно, неуютно, — шутливо заметил корреспонденту НГС Сергей Кавалерчик.
Кто в доме хозяин
Если раньше с хозяевами этого особняка всё было просто — строился дом по заказу бизнесмена Проничева, то сейчас владельцев здания почему-то усиленно скрывают.
Система «Контур.Фокус» предоставляет по запросу выписки из базы ЕГРЮЛ, но в них не указан ни владелец земельного участка, ни владелец здания, расположенного по адресу улица Максима Горького, 87.
В выписке на эти объекты указана лишь кадастровая стоимость земельного участка — 5 миллионов 45 тысяч 191 рубль 92 копейки, да стоимость здания — 44 миллиона 536 тысяч 35 рублей 8 копеек.
Еще указано, что площади этого здания арендует ООО «Лаки», созданное в сентябре 2018 года двумя учредителями — Сергеем Кавалерчиком и Игорем Подобедовым.
Сергей Кавалерчик и Игорь Подобедов владеют ООО «Лаки» в равных долях. Финансовые показатели компании на конец 2021 года: выручка — 76,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,9 миллиона рублей. Кавалерчик и Подобедов поровну владеют ещё двумя ООО: «Абдула» (образовано в октябре 2014 года) и «Абдулла» (образовано в январе 2017 года). У этих компаний выручка на конец 2021 года — нулевая.
Соучредитель и директор заведения «Абдула, поджигай!» Сергей Кавалерчик в разговоре с журналистом не спешит рассказывать, кто является владельцем этого здания.
— Нет, не мы владельцы. Куда нам, оно дорогое... Как и кому досталось здание? Ой, не подскажу. Боюсь, что нам лучше и не знать эту историю. <…> Обычные, не знаю, коммерсы какие-то, не знаю, сколотили денег где-то… Я им в душу не лез — у нас с ними хорошие отношения, они являются нашими постоянными гостями. Я про них ничего и не знаю, может, они и не простые, — уклончиво заметил Сергей Кавалерчик.
Раскрывать имена владельцев особняка Проничева или название фирмы директор и совладелец нового бара корреспонденту НГС не стал.
Как дела у Проничева сейчас
По данным системы «Контур.Фокус», у самого Сергея Проничева на сегодня не осталось ни одной фирмы. Последние юрлица были ликвидированы или исключены из реестра ЕГРЮЛ в 2020 и 2021 годах. В том числе и алкогольная компания «Витта» («Сибирский бальзам»), бенефициаром которой являлся Проничев. А компанией в сфере ЖКХ — ООО «УК ЖКХ-Партнёр», которая когда-то принадлежала алкогольному магнату, с апреля 2021 года полностью владеет Анастасия Пономарёва — супруга бывшего руководителя новосибирской Государственной жилищной инспекции Евгения Пономарёва. Сам Пономарёв с июля 2019 года числится директором этой управляющей компанией.
В апреле 2021 года Сергей Проничев был задержан вместе с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство». Однако впоследствии фигурантам предъявили обвинение только в мошенничестве, но в группе лиц по предварительному сговору.
Журналист Сальников вымогал деньги у известных в городе персон, заявляя, что располагает видеокомпроматом на них. За непубликацию он запросил двадцать миллионов рублей. Сальников пошел на сделку со следствием и в феврале 2022 получил условный срок. При этом он даже совершал попытку побега из-под домашнего ареста, его задержали в другом регионе. Подробности уголовного дела Сальникова и Проничева приведены в этой публикации. В конце апреля 2022 года обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Проничева отправили под домашний арест.