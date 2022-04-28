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Экс-кандидата в мэры Новосибирска выпустили из СИЗО: его обвиняют в мошенничестве в составе ОПГ

Сергея Проничева отправили под домашний арест

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Сергей Проничев не признал вину

Сергей Проничев не признал вину

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В Центральном районном суде смягчили меру пресечения бизнесмену Сергею Проничеву, его отпустили под домашний арест.

— Суд не нашёл оснований для продления срока заключения в СИЗО. Сергея Проничева отпустили под домашний арест сроком на два месяца до 27 июня, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Сергей Проничев был задержан в середине апреля 2021 года с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство». Однако впоследствии фигурантам предъявили обвинение только в мошенничество, но в группе лиц по предварительному сговору.

Журналист Сальников вымогал деньги у известных в городе персон, заявляя, что располагает видеокомпроматом на них. За непубликацию он запросил двадцать миллионов рублей. Сальников пошёл на сделку со следствием и в феврале 2022 получил условный срок. При этом он даже совершал попытку побега из-под домашнего ареста, его задержали в другом регионе. Подробности уголовного дела Сальникова и Проничева приведены в этой публикации.

По словам гособвинителя Оксаны Толстых, уголовное дело Проничева, который не признает вину, вышло на финишную прямую: уже допрошены все свидетели. Экс-кандидату в мэры Новосибирска грозит до 10 лет лишения свободы. Хотя источники НГС, знакомые с материалами дела называли Проничева всего лишь посредником: главную скрипку играл Сальников.

Сергей Проничев выдвигался в мэры летом 2019 года от «Партии Роста». Свое выдвижение он объяснял тогда тем, что ему, в частности, небезразлично будущее города. Новоявленный политик открыто критиковал действующего мэра Анатолия Локтя, но снял свою кандидатуру незадолго до голосования.

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