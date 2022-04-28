Экс-кандидата в мэры Новосибирска выпустили из СИЗО: его обвиняют в мошенничестве в составе ОПГ

В Центральном районном суде смягчили меру пресечения бизнесмену Сергею Проничеву, его отпустили под домашний арест.



— Суд не нашёл оснований для продления срока заключения в СИЗО. Сергея Проничева отпустили под домашний арест сроком на два месяца до 27 июня, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.



Сергей Проничев был задержан в середине апреля 2021 года с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство». Однако впоследствии фигурантам предъявили обвинение только в мошенничество, но в группе лиц по предварительному сговору.

