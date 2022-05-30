«Это просто люди такие засранцы». 5 диких историй о сдаче квартиры в аренду (квартиранты даже падают с балкона)
Самыми желанными арендаторами в Новосибирске стали мигранты
Недавно аналитики «Домклик» подвели итоги исследования дружелюбности арендодателей по всей стране. Новосибирская область оказалась в первых строчках этого рейтинга, примерно на тех же позициях, что Москва, Санкт-Петербург, Казань и Красноярский край. Аналитики учитывали маркировки арендодателей «Можно с детьми», «Можно с животными». В копилке каждого дружелюбного арендодателя наверняка найдется история о приличных на первый взгляд квартирантах, которые, мягко говоря, удивили. Публикуем пять историй новосибирцев о неудачном опыте сдачи квартир в аренду.
Пожелания сексуального характера
Катерина сдает квартиру несколько лет, за эти годы было несколько случаев, которые ее неприятно удивили:
— Мы сдавали квартиру много лет и жители были самые разные, от молодоженов до узбеков. Однажды квартиру сдали мужчине средних лет. Все хорошо, порядочный. Но пробил две угловых стены для турника, из-за чего одна стена обвалилась. Было грустно.
В другой раз мы сдавали квартиру молодой семейной паре, которая тоже при знакомстве произвела хорошее впечатление. Только исписали все стены в квартире словами любви, а канализацию забили средствами контрацепции. Писали о том, как и куда они друг друга любят и хотят — пожелания такого сексуального характера, спасибо, что без картинок. Мусор мы находили и под ванной, за стеновой панелью. Может, у них квест какой-то был.
Как-то заселилась пара с двумя детьми. Они развели тараканов, которые жили под обоями, под плиткой, ползали по всей мебели. У нас было ощущение, что люди вообще ничего никогда в квартире убирали. За семь лет, которые они там прожили, ни разу не стирали шторы и не мыли окна. После себя оставили дохлых мышей, а на плите кастрюлю с протухшим варевом. В квартире мы нашли очень много разных вещей, мебели, которые они скорее всего притащили с помойки. Всю кладовку и комнаты ими забили.
Интересно, что самыми чистоплотными и порядочными квартирантами оказалась семья узбеков. Они всё отмыли, постелили ковры, в квартире всегда вкусно пахло едой. Один минус — много детей и шумно, от чего соседи в восторге не были.
Голодные кошки
Ирина (имя изменено по просьбе героини) поделилась историей о сдаче квартиры двум сетевикам, которые, по ее словам, довольно известны в городе. Квартирантов она нашла через «Инстаграм» (запрещен в России) — аккаунты девушек произвели хорошее впечатление и усыпили бдительность:
— Сначала было всё прям супер, платили вовремя, всё было хорошо. Потом одна девушка съехала, вторая осталась с двумя котами (я разрешила заселиться с животными). Коты типа сфинкса, помню, что один из них точно был лысым. В какой-то момент я долго не могла ей дозвониться, нужно было уже отправлять показания по счетчикам, все сроки по оплате прошли. У меня есть ключи от квартиры, я думаю: ну поеду, посмотрю, моя же квартира.
Открыла дверь — и шок. Меня встретили два голодных кота, из квартиры шла вонь просто несусветная. Эти коты орали как сумасшедшие, я даже их немного опасалась, мало ли какая у них реакция будет. В итоге увидела, что в квартире весь пол загажен, какая-то еда, которую они только могли достать. Например, пачка с майонезом была вся погрызана — эту пачку я хорошо запомнила. То есть неизвестно, сколько времени эти коты сидели в квартире голодными.
На связь моя квартирантка вышла только тогда, когда я написала пост и отметила ее. Она угрожала, заставляла удалить этот пост: и засудит она нас, и чего там только не будет. В итоге деньги не отдала, ключи не вернула. Мне потом пришлось клининг заказывать, вылилось это всё в копеечку. Меняли даже мебель.
Кстати, коты ничего не ободрали, ничего не испортили. Просто она их кинула, они были голодными и пытались найти что-то более-менее съедобное. Было понятно, что животные остались одни на долгое время, потому что в квартире был капец. В итоге котов она забрала, потом выяснилось, что к тому моменту она сняла другую квартиру, но почему-то животных своих не забирала.
Этих девушек я более-менее знала по «Инстаграму» (запрещен в России). Возраст — в районе 30 лет. У нас были общие знакомые, не то чтобы близкие, но кто-то с ними общался. Я знала, что они чистоплотные, платежеспособные. Я сейчас посчитала: сдаю квартиру семь лет, и никогда не угадаешь, чего ждать от квартиранта. Сейчас у меня уже два года живет парень. Обычный парень, не женат, я еще спрашивала: тусовок не будет? Мне не жалко, но чтобы соседи не жаловались. Абсолютно всем устраивает, никаких претензий. Всё четко с платежами, по счетчикам, так что квартиранты — это лотерея.
Письмо из прокуратуры
Александра сдает квартиру на МЖК, с первыми квартирантами связана самая жесткая история:
— Заехала русская семья, относительно молодая — примерно 35–37 лет, трое детей — две взрослых девочки 16, 12 лет и мальчик
С марта они начали плохо платить. Летом она звонит и говорит, что завтра они съезжают, потому что муж забрал младшего ребенка и уехал — беда, беда. Я приезжаю за ключами, вижу, там ручки межкомнатные сломанные, часы разбитые, технику разбитую. На кухне была хорошая плита — на варочной поверхности трещина, квартира вся прокуренная. Алла объяснила, что был скандал, я забрала у нее паспорт: говорю, как деньги за всё это вернешь, мы с тобой поговорим.
Она съехала, мы пришли с мужем мыть квартиру и обнаружили в почтовом ящике письмо из прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела. Оказывается, 22 февраля она поссорилась с мужем, сходила в магазин, приготовила ужин для детей, выпила бутылочку вина, вышла на балкон, покурила, потом просто вышла. Ее спасло то, что она воткнулась полностью в сугроб. Всё это видели соседи. Вызвали скорую, у нее был разрыв легкого, переломаны ребра. И эти действия уже не в первый раз. Мы с мужем перекрестились, подумали, как хорошо, что они съехали.
Интересно, что с самого начала люди показались абсолютно адекватными. Я тогда готовила квартиру к сдаче и вызвала клининговую компанию. Приехала убирать как раз вот эта девушка. Вечером она мне позвонила и спросила, не собираемся ли мы ее сдавать. Семья приехала из Алтайского края, я подумала, странно, что у них трое детей, но почти нет вещей, никакой техники.
Потом я принципиально не заселяла русских, заселяла только нерусских в квартиру. Потому что они и квартиру убирают, очень чистоплотные — мне, по крайней мере, такие люди попадались. Семьи такие порядочные, всё очень хорошо. Они не пьют, не курят. Жены дома, мужья на работе чуть ли не круглосуточно. У них всегда всё чистенько, всегда всё вовремя. Молодые у меня были, с ребятишками. Нигде ничего не разрисовано — не придраться ни к чему. Техника, если какая-то сломается, они поменяли. А вот с русскими у меня не сложились отношения.
Слой копоти на батареях
Варвара сдала свою небольшую квартиру в центре и сняла другую, чтобы жить ближе к своей работе:
— Я впервые в жизни решила сдать квартиру. Это моя личная квартира — однокомнатная, уютненькая такая, девчачья, с цветочками. Я ее сама ремонтировала, сама выбирала обои, то есть это не просто квартира для сдачи, а дом, сделанный для души. Обратилась в агентство, там мне искали достаточно долго, так как я не хотела сдавать ее дешево, в итоге сдала за 25 тысяч, как и хотела. Сдала паре молодых ребят, младше меня. Мне 25, им, может, 21–22. Работающие, с кошкой. Это, кстати, важно, потому что я сама жила там с кошкой, потом завела пса, и я была не против, если люди заедут с животным.
Потенциальные квартиранты выглядели прилично, совсем не маргинально, нормально разговаривали, ничего не предвещало беды. Не было никаких нареканий по графикам платежей. Я была занята на трех работах, только через 3 месяца приехала проверить, что и как там.
Комки шерсти, очень грязный коврик на входе. Прошла дальше, мне нужно было что-то забрать на балконе, увидела, в каком состоянии плита. На ней очень неаккуратно готовили, как будто что-то специально разливали и так оставляли. Я очень неконфликтный человек, не люблю грубости. Говорю: ребят, у вас тут что-то плита грязная и вообще в целом приберитесь. Они: да, да.
Они прокурили квартиру, хотя мы обсуждали, что это категорически нельзя делать, к тому же есть балкон, куда можно спокойно выходить курить. Плита — это единственное, что они помыли. На полу как будто ни разу не было тряпки вообще. Везде шерсть, в ящиках кровати волосы. На батареях, не знаю каким образом, был слой копоти, как будто туда постоянно ссыпали какие-то перегоревшие отходы. Зеркало в коридоре ни разу не протирали за полгода.
У меня акриловая ванна, они расфигачили всё, внизу как будто шпильками поверхность. Ванна желтая, унитаз желтый, куски кошачьего туалета валяются по всей квартире. Они мне отдали ключи, я так грустно на всё это посмотрела. Честно, думала вызывать химчистку, потому что такую квартиру не снимут. В итоге я два дня убирала, привозила свою химию, пылесос, антизапах. Я просто перематерилась так... Всё было в пыли, в грязи, в жиру. И самое для меня шокирующее — это та пара молодых ребят, которые красиво, симпатично выглядят. Настолько безалаберно относиться к тому, где ты живешь, так равнодушно, думаю, как можно самим в таком жить. И это не кошка сделала, и не собака погрызла. Это просто люди такие засранцы.
Сейчас тоже сдала девушке с кошкой, вижу, что чистоплотная. Теперь говорю: «Анастасия, не обижайтесь, но у меня был опыт, и теперь я буду приходить раз в месяц и смотреть не где что лежит, а конкретно буду смотреть на чистоту». Потому что если определенные места запустить, их потом отмывать очень сложно. Мы заранее обговорили, что в каком виде сдаю квартиру, в том же она и должна мне вернуться. По моим ощущениям девочка в этот раз хорошая, посмотрим, что как будет.
Кости от курицы и раскиданные парики
Катерина сдала комнату парикмахеру, который потом просил прощения:
— Несколько лет назад я сдавала комнату на Каменской, 84в в пятикомнатной квартире. Пришел ко мне смотреть приятный молодой человек. Долго жаловался на то, что снимал студию и ему было некомфортно жить и готовить в одной комнате — говорил, что одежда пропитывается этим запахом. Он оказался парикмахером, сказал, что гей, ну или, как сейчас говорят, из ЛГБТ-сообщества. Я с чистой и легкой душой сдала ему комнату. Комната небольшая, но там были диван, холодильник, столик, встроенный шкафчик. На полу линолеум, пластиковое окно.
Прошло два месяца, настал день оплаты. За первый месяц он отдал мне деньги не в квартире, а потом мне пришлось идти. Каково же было мое удивление, когда я всё это увидела. Вся комната завалена мусором, костями от курицы, ведрами из KFC, раскиданными париками, каким-то хламом. От входной двери к дивану вела узенькая тропинка через горы мусора, которого было примерно по пояс. На окне в самом верху черные следы от ладошек.
Я просто спросила у него, как он докатился до такой жизни. Он плакал, у него захватывало дыхание, просил прощения, сказал, что всё уберет. Но пока он там жил, порядка мы так и не увидели. Попросила его съехать, он съехал в срок — за ним приехал его ухажер на тонированной «четверке». Запах выветривался около месяца. Диван, на котором он спал, пришлось выкинуть. Всё это было незабываемо.
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