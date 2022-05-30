«Это просто люди такие засранцы». 5 диких историй о сдаче квартиры в аренду (квартиранты даже падают с балкона)

Пожелания сексуального характера

Катерина сдает квартиру несколько лет, за эти годы было несколько случаев, которые ее неприятно удивили:

— Мы сдавали квартиру много лет и жители были самые разные, от молодоженов до узбеков. Однажды квартиру сдали мужчине средних лет. Все хорошо, порядочный. Но пробил две угловых стены для турника, из-за чего одна стена обвалилась. Было грустно.

В другой раз мы сдавали квартиру молодой семейной паре, которая тоже при знакомстве произвела хорошее впечатление. Только исписали все стены в квартире словами любви, а канализацию забили средствами контрацепции. Писали о том, как и куда они друг друга любят и хотят — пожелания такого сексуального характера, спасибо, что без картинок. Мусор мы находили и под ванной, за стеновой панелью. Может, у них квест какой-то был.