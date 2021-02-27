«Не заходите без понятых в свою квартиру»: 7 горьких историй людей, сдававших и снимавших жилье

7 историй о недобросовестных квартиросъемщиках и арендодателях
Истории про квартиросъемщиков и арендаторов находят отклики у многих новосибирцев — десятки тысяч людей ежегодно сдают и снимают квартиры. На днях сибирячка пожаловалась в своей авторской колонке на квартирантку, которая «убила» жилье с дорогим ремонтом, а затем сбежала ночью и оставила ключи в почтовом ящике. В комментариях горожане поделились своим опытом сдачи и съема квартир — мы выбрали самые интересные.
Идеальный мужчина
Комментатор НГС под ником Плохой_Хороший_Злой рассказал, каким людям обычно сдают квартиры:
— Много лет назад искал квартиру в аренду. Кто знает — тот поймет. Не кури, не пей, никто к тебе не должен приходить, ни к чему не прикасайся. И еще за год вперед заплати. И боже упаси сказать, что один жить будешь. Но еще страшнее сказать, что с детьми. Нашел через риелтора квартиру на Покрышкина, прожил полгода. Хозяйка сама позвонит, раз в неделю придет, белье поменяет, уборку сделает, чай на кухне попьем, поговорим — и до следующих выходных. Спасибо ей большое!
Мужчины — неряхи
Наша постоянная читательница под ником tommy58@ngs.ru рассказала свою историю о покупке квартиры:
— Покупала квартиру после того, как в ней лет пять жили молодые мужчины. Сначала сын хозяина, а потом квартиру сдавали. Последнего арендатора я видела. Абсолютно нормальный тихий фрилансер, то ли айтишник, то ли дизайнер, комп с двумя большими мониторами на кухне. Унитаз я выбросила, поскольку сделать черное белым не могла никакая химия. Плиту также выбросила, потому что к ней подойти было страшно, вся в жире, грязи и подтеках. Стену над плитой отскабливала пять часов, даже странно было под слоем застарелого желтого жира обнаружить розовый кафель. Окна не мыли никогда (всё заляпано цементом, наклейки не только на рамах, но и на стеклах). Душевая кабина была непрозрачная. Совсем. От известкового налета. В зеркале не отражалось ничего. Отмыть удалось через пару месяцев (очень концентрированным раствором лимонной кислоты в несколько приемов, искренне жалела, что противогаза нет). К тому же вся душевая была усыпана волосками, оставшимися после бритья.
На хозяйку подали заявление в полицию
Не всем везет с арендаторами. Читательница под ником Светлана поделилась горьким опытом сдачи квартиры:
— Родители сдают квартиру и живут на эти деньги. Однокомнатную, с простеньким ремонтом, недорого. Но в один прекрасный день квартирант перестал платить за коммуналку и проживание. Ему звонили и писали, он говорил, что не в городе, оплатить может только наличкой, поэтому, мол, ждите. А когда позвонили соседке, то она сказала, что квартирант все это время находится в квартире и, мало того, выносит с мужиками из квартиры мешки с пакетами. Мама написала сообщение ему, что придем вечером и точка. И пришли. Дверь не открыл. Родители открыли своим ключом, убедились, что его нет, и пошли домой. А минут через 10 после ухода позвонил квартирант и сказал, что видел, как заходили в квартиру, и что мама украла деньги у него. Итог: долг за 2 месяца за коммуналку, за 2 месяца проживания, заявление в полицию на мою маму о краже. Выселяли его с участием участкового. Квартира вроде бы в норме, только прокуренная вся была. Совет только один: не заходите в квартиру без присутствия понятых или участкового, даже являясь собственником.
Вечер не удался
Читательница по имени Анна столкнулась с проблемами из-за друга своей квартиросъемщицы:
— Сдавала «трёшку» по комнатам. Разные люди попадались. И нормальные, и нет. Один раз сдала хорошему на вид парню, а потом жильцы других комнат позвонили и пожаловались — наркоман, весь линолеум прожег. С детьми заселялись — одни перестали платить, на жалость давили — денег нет. Так позвоните своим родителям! «Мы с ними не разговариваем». А со мной, значит, разговариваете? Чужая тетя со своими детьми должна в ваши проблемы вникать? Второй раз сдала женщине с детьми — она мужика притащила жить. Ну, ладно, пусть живет. Так мужик гульбу устроил, музыку врубал так, что мне соседи сверху-снизу звонили, жаловались. Я позвонила дамочке, а она мне — я на работе, мне сейчас некогда, он там пьяный, съездите, выгоните. И я поехала незнакомого пьяного мужика выставлять. И ее тоже попросила освободить жилплощадь.
«Кидает претензии по поводу шкафа»
Кому-то начинает не везти еще на этапе подбора квартиры. Комментатор под анонимным ником Тощая рассказала, какие отговорки могут быть у арендодателей:
— Я смотрела квартиру вместе с риелтором. Мне на тот момент было 29 лет, должность начальника отдела в приличной организации, которую в городе многие знают. Не курю, алкоголь употребляю минимально, гостей водить не люблю, животных не держу, детей нет. В квартире в основном ем и сплю. На встречу приехала с работы, в деловой одежде. Мне отказались сдавать, потому что:
1. Я поинтересовалась, не будет ли хозяйка против, если раз в год ко мне приедут в гости родители.
2. Мне не очень понравилось, что в квартире нет шкафа под одежду, вообще никакого. Только колхозная вешалка в коридоре.
3. У меня в городе временная регистрация, а не постоянная.
Риелтор потом передала слова хозяев: «Бичовка какая-то без регистрации, гостей водить собралась и еще по поводу шкафа претензии кидает».
И еще одну квартиру вспомнила... Я там поинтересовалась, есть ли микроволновка. К слову, если бы не было, я купила бы ее сама, да и все. В ответ на это хозяин (на вид ему было около 55 лет) разразился тирадой, что микроволновки — вредно и вообще для ленивых. Вон, мол, до меня приходила девушка смотреть квартиру, так она вообще про посудомойку спросила! До чего современные женщины дошли, обленились, руками помыть посуду не могут, разогреть еду на плите не могут... Захотят есть из чистой посуды и горячее, так и без посудомоек и микроволновок справятся. На этом я аккуратно свернула общение с хозяином и попросила риелтора показать мне что-нибудь другое.
Залогу быть!
Читатель под ником котичек рассказала, почему нужен не только договор с квартиросъемщиками, но еще и обязательный залог:
— Я — доверенное лицо двух родственниц при сдаче квартиры (они сами работают, им некогда, поэтому я им помогаю с показами квартир). И у той, и у другой приходили арендаторы с риелтором. Так те риелторы на мой договор только ахали, типа, «ну зачем всё это включать?» А у меня договор практически после каждого нового арендатора дополняется новыми пунктами, так сказать, по факту «косяков». И некоторые претенденты в арендаторы, прочитав свой экземпляр, тихо «сливаются». Потому как понимают, что условий не выполнят, а значит, будут выселены без возврата залога (по одной квартире залог беру обязательно, вторая хозяйка считает, что лишь бы сдать, а потому на деньги уже попадала, но мне ее переубедить не удается). Вторую и обворовывали (стиральная машина, навесные кухонные шкафчики, шифоньер), и соседей на два этажа ниже заливали (ей самой пришлось отдать
Вы мне квартиру «убили»!
Еще одна читательница, Анна, рассказала, почему не стоит ничего менять в съемной квартире:
— Снимала квартиру. Квартира шикарная, большая, в центре, но убитая в плане ремонта. Заехала с условием, что буду делать ремонт. И, видимо, что-то недопоняла. В итоге сделала ремонт в нескольких комнатах, скидывала хозяйке фото «до» и «после». Обои новые, оконные проемы покрасила, в коридоре обои были собакой ободраны. Так я половину заклеила панелями, прилично получилось. Хозяйка смайлики в ответ шлет. Когда я чеки сбросила, она мне — а я вас ремонт не просила делать, это же вы для себя делаете. Ну ладно, думаю, не жить же в таком ужасе, где окна черные закопченные и обои от стен почерневшие отстают. Платили исправно, купили квартиру, съехали, сдали квартиру.
Через два месяца раздается звонок — вы нам квартиру «убили», оплатите счет клининговой службы! Простите, а когда вы приехали квартиру принимать, почему нам никто не сказал, что квартира «убита»? Может, клининговая служба ужаснулась состоянием вашей кухни, которую я оставила в первозданном виде (не стала делать ремонт) и она кошмарным образом выделялась на фоне остальной квартиры, где я ремонт сделала? Черные потолки, черные прокопченные углы, почерневшие старые обои? Единственное, в чем наша вина, кидайте в меня помидоры, мы забили раковину в туалете. Но, чтобы ее отремонтировать, надо было ломать прекрасный фаянс, которым замуровали колено раковины. Думаю, мои расходы на ремонт это с лихвой покрыли. Но хозяйка была очень нами недовольна.