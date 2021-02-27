«Не заходите без понятых в свою квартиру»: 7 горьких историй людей, сдававших и снимавших жилье

— Много лет назад искал квартиру в аренду. Кто знает — тот поймет. Не кури, не пей, никто к тебе не должен приходить, ни к чему не прикасайся. И еще за год вперед заплати. И боже упаси сказать, что один жить будешь. Но еще страшнее сказать, что с детьми. Нашел через риелтора квартиру на Покрышкина, прожил полгода. Хозяйка сама позвонит, раз в неделю придет, белье поменяет, уборку сделает, чай на кухне попьем, поговорим — и до следующих выходных. Спасибо ей большое!

Мужчины — неряхи

Наша постоянная читательница под ником tommy58@ngs.ru рассказала свою историю о покупке квартиры:



— Покупала квартиру после того, как в ней лет пять жили молодые мужчины. Сначала сын хозяина, а потом квартиру сдавали. Последнего арендатора я видела. Абсолютно нормальный тихий фрилансер, то ли айтишник, то ли дизайнер, комп с двумя большими мониторами на кухне. Унитаз я выбросила, поскольку сделать черное белым не могла никакая химия. Плиту также выбросила, потому что к ней подойти было страшно, вся в жире, грязи и подтеках. Стену над плитой отскабливала пять часов, даже странно было под слоем застарелого желтого жира обнаружить розовый кафель. Окна не мыли никогда (всё заляпано цементом, наклейки не только на рамах, но и на стеклах). Душевая кабина была непрозрачная. Совсем. От известкового налета. В зеркале не отражалось ничего. Отмыть удалось через пару месяцев (очень концентрированным раствором лимонной кислоты в несколько приемов, искренне жалела, что противогаза нет). К тому же вся душевая была усыпана волосками, оставшимися после бритья.