Новосибирские дачники обнаружили, что налог на дорогу взлетел в 12 раз — это масштабная переоценка в городе

Дачники в Морском сельсовете обнаружили, что с начала года кадастровая стоимость дороги в обществе выросла в 12 раз. Вместе с ней с 21 до 250 тысяч рублей увеличивается и налог за землю. Для пенсионеров, которые составляют большинство членов ДНТ, это неподъемная сумма. При этом за прошлый год переоценили и множество других земель в Новосибирской области. Как изменилась их стоимость, из которой высчитывают размер налога, и что теперь делать дачникам — в материале НГС.
Как дачники обнаружили рост налога на дорогу
В Новосибирской области продолжается переоценка земель. Год назад взлетела стоимость земель спецназначений, на этот раз дело дошло до земель населенных пунктов, к которым относятся, в частности, территории множества дач, разбросанных по сельсоветам и районам вокруг Новосибирска.
Член дачного общества «Рассвет» в Морском сельсовете Сергей Попов написал в редакцию, что кадастровая стоимость участка общего пользования — общей дороги — выросла после переоценки в 12 раз: с 1,4 миллиона рублей до 17 миллионов. Обнаружили дачники это случайно: добросовестно решили заранее внести налоговый платеж.
— С прошлого года декларация земельного налога отменена, потому бухгалтер решил проверить кадастровую стоимость. Мы зашли через Росреестр, увидели новость о том, что в том году произошло изменение по всей Новосибирской области по всем земельным участкам. И увидели по нашим общим землям многократное увеличение, — рассказал Сергей Попов. — В соседних обществах у кого в 10 раз, у кого в 20 раз (выросла стоимость).
При налоговой ставке в 1,5%, какая была принята раньше, сумма налога с дачного общества составит около 250 тысяч рублей. В «Рассвете» 70 участков, для каждого из дачников ежегодная сумма платежа вырастет примерно на 3,5 тысячи рублей. Сейчас членский взнос составляет в среднем 10 тысяч рублей в год, рассказал председатель общества Сергей Плотников.
По его словам, люди в «Рассвете» разные, но в основном пенсионеры. У самого председателя размер пенсии выходит меньше, чем сумма, которую теперь придется платить за дачу, признался он.
— Мне непонятно, что преследовали власти, — говорит Сергей Плотников. — Мы и так земли общего пользования сами обслуживаем: сами освещаем, чистим, за порядком следим. Нас так бьют по карману, чтобы мы отказывались и передавали эти земли на содержание муниципалитету? Если нам придется платить 1,5%, нам придется закрываться как обществу. И я думаю, многие так закроются, потому что это нереальный налог.
Конкретно в Морском сельсовете в конце 2020 года депутаты приняли решение о снижении налоговой ставки по ряду земель до 0,3%. В короткий перечень входят земли сельхозназначения или земли в составе населенных пунктов, которые используют для сельского хозяйства; участки, занятые жилыми домами или предоставленные для жилищного строительства (исключая предпринимательскую деятельность); земли личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества, а также территории, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности или таможенных нужд.
В «Рассвете» пока не разобрались, подходит ли дорога в дачном обществе под какой-то из критериев. В ближайшее время должно пройти собрание правления, а затем и общее собрание всех дачников. Но даже с учетом низкой ставки налоговая нагрузка на них вырастет примерно в два раза.
Как изменился налог на дороги у других дачников
Результаты переоценки еще не успели внести в данные публичной кадастровой карты, поэтому еще можно сравнить кадастровые стоимости подобных участков до и после переоценки. Например, в соседнем с «Рассветом» дачном обществе «Золотая долина» дорога стоила 1,4 миллиона рублей — теперь оценивается в 8,6 миллиона. Дорога улицы Южный микрорайон в частном секторе того же Морского сельсовета с 20 тысяч рублей подорожала до 11 миллионов.
В популярных дачных обществах, в которых НГС побывал прошлым летом, ситуация изменилась не настолько критично. Кое-где общие территории в принципе не оформлены, в других если подорожали, то не настолько значительно. Зато переоценка затронула коттеджные поселки и новые микрорайоны. В частности, в поселке «Соловьиная роща» в Марусино кадастровая стоимость общей дороги выросла с 3,7 миллиона рублей до 34,4 миллиона рублей. В микрорайоне «Пригородный простор» — с 10 до 110,3 миллиона рублей. Всё это, разумеется, в разы увеличит налоговую нагрузку для владельцев земли.
Руководитель проекта «Пригородный простор» Алексей Кузнецов в разговоре с журналистом НГС заметил, что это даже не предел: за прошлый год на отдельные участки кадастровая стоимость росла и больше. При этом он подчеркнул, что жители микрорайона (и, соответственно, владельцы домов и отдельных участков) этого повышения не заметят: все затраты лягут на эксплуатирующую компанию, потому что земли общего пользования оформлены на неё. С тарифом ее затраты никак не связаны, заверил Алексей Кузнецов. Оспаривать переоценку он при этом не намерен.
— Я нахожусь тут в двоякой ситуации. С одной стороны, рост налогов — это плохо. С другой стороны, я как глава комиссии по бюджету Толмачевского совета депутатов считаю неэтичным судиться, потому что я сам борюсь за увеличение налоговой базы, — пояснил он. — Все деньги, которые идут в фонд Толмачевского сельсовета, потом тратятся на благоустройство — и пусть тратятся.
Как оспорить новую оценку земли
Для тех же, кто с переоценкой не согласен, есть возможность ее оспорить, говорит управляющий партнер юридической компании SV Legal Сергей Яшков. Для начала нужно заказать независимую оценку реальной, то есть рыночной стоимости земли. Затем подать заявление в Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации, чтобы кадастровую стоимость установили равной рыночной на основании отчета оценщика.
Заявление обычно рассматривают в течение месяца и выносят либо положительное, либо отрицательное решение. Во втором случае его можно оспорить через суд, но теперь суд назначает исключительно государственную экспертизу, что фактически является конфликтом интересов, с которым на этом этапе сделать что-то невозможно.
— Раньше независимую экспертизу суд мог назначить по представлению истца или ответчика, сейчас — только государственная экспертиза. То есть государство назначает кадастровую стоимость, потом отказывает заявителю в снижении кадастровой стоимости, он обращается в суд, и государство делает экспертизу о стоимости участка. Попросить другую экспертизу сейчас нельзя, — говорит Сергей Яшков. — Обращений очень большое количество. Исходя из него, я думаю, государство и приняло решение ввести государственную экспертизу в судебных спорах. Но это не значит, что обращаться не нужно, — нужно, решения судов тоже оспариваются, назначаются другие экспертизы.
Сергей Яшков при этом советует грамотно подходить к выбору оценщика: чем точнее и полнее будет отчет, тем больше вероятность, что его примут. В среднем оценка участка будет стоить около 30 тысяч рублей, еще в 15–20 тысяч обойдется юридическое сопровождение, если в дачном обществе, например, своего грамотного юриста не найдется. Понятно, что кое-где эта плата будет приравниваться к сумме самого налога, но зато она разовая, а не ежегодная.
Кто еще пострадает от роста налогов
Журналист НГС направила запрос в Росреестр с просьбой прокомментировать результаты переоценки, но в управлении не успели ответить к моменту публикации материала. Между тем летом 2021 года в ответе руководителя ведомства Светланы Рягузовой упоминалось, что переоценка кадастровой стоимости недвижимости продолжится.
В 2022 году она затронет все категории земель, а в 2023 году переоценят здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и парковки. То есть горожан и жителей области ждет увеличение налоговой платы, в том числе за жилье — квартиры, дома и опять же дачи.
Кадастровую стоимость недвижимости вместо инвентаризационной для расчета налога используют с 2020 года: как изменилось законодательство, НГС разбирал здесь. В прошлом году НГС задал 15 главных вопросов налоговой службе и выяснил, как вернуть часть уплаченных налогов.