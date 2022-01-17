Новосибирские дачники обнаружили, что налог на дорогу взлетел в 12 раз — это масштабная переоценка в городе

В Новосибирской области продолжается переоценка земель. Год назад взлетела стоимость земель спецназначений, на этот раз дело дошло до земель населенных пунктов, к которым относятся, в частности, территории множества дач, разбросанных по сельсоветам и районам вокруг Новосибирска.



Член дачного общества «Рассвет» в Морском сельсовете Сергей Попов написал в редакцию, что кадастровая стоимость участка общего пользования — общей дороги — выросла после переоценки в 12 раз: с 1,4 миллиона рублей до 17 миллионов. Обнаружили дачники это случайно: добросовестно решили заранее внести налоговый платеж.



— С прошлого года декларация земельного налога отменена, потому бухгалтер решил проверить кадастровую стоимость. Мы зашли через Росреестр, увидели новость о том, что в том году произошло изменение по всей Новосибирской области по всем земельным участкам. И увидели по нашим общим землям многократное увеличение, — рассказал Сергей Попов. — В соседних обществах у кого в 10 раз, у кого в 20 раз (выросла стоимость).

