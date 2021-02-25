Новосибирец случайно обнаружил, что кадастровая цена его земель взлетела до 5 раз. Это приведет к росту налога

В Новосибирской области пересчитали кадастровую стоимость земли спецназначений. Резкий рост цены, из которой складывается налог, случайно заметил на кадастровой карте один из владельцев.

— У меня земля сельхозназначения в Шелковичихе, и она вся подорожала по кадастровой стоимости в 3,5–5 раз . В документах о собственности на землю у меня сохранилась старая кадастровая стоимость, на публичной кадастровой карте она сейчас совсем другая, — рассказал владелец земли Сергей, попросивший не указывать его фамилию. — Налог был в пределах 70 тысяч рублей, стал 220–230 тысяч , где-то так.

