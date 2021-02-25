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Новосибирец случайно обнаружил, что кадастровая цена его земель взлетела до 5 раз. Это приведет к росту налога

В Росреестре сообщили, что переоценили в прошлом году стоимость земли в регионе

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В 2020 году в Новосибирской области пересчитали кадастровую стоимость земли, по которой считается налог

В 2020 году в Новосибирской области пересчитали кадастровую стоимость земли, по которой считается налог

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В Новосибирской области взлетела кадастровая стоимость земли до 5 раз

В Новосибирской области пересчитали кадастровую стоимость земли спецназначений. Резкий рост цены, из которой складывается налог, случайно заметил на кадастровой карте один из владельцев.

— У меня земля сельхозназначения в Шелковичихе, и она вся подорожала по кадастровой стоимости в 3,5–5 раз. В документах о собственности на землю у меня сохранилась старая кадастровая стоимость, на публичной кадастровой карте она сейчас совсем другая, — рассказал владелец земли Сергей, попросивший не указывать его фамилию. — Налог был в пределах 70 тысяч рублей, стал 220–230 тысяч, где-то так.

Сергей привел в пример три своих участка, где стоимость выросла в 3,8, 3,9 и 3,25 раза (также у него есть и другие земли). По выпискам ЕГРН за 2020 год (есть в распоряжении редакции НГС) и данным публичной кадастровой карты, где указана новая кадастровая стоимость с 1 января 2021 года, один из участков Сергея подорожал с 813 тысяч до 3,1 миллиона рублей, другой — с 1 миллиона до 3,9 миллиона, еще один — с 2,8 миллиона до 9,1 миллиона рублей. Размер налога, по его подсчетам, теперь будет занимать около половины всего дохода с земли. Он также отметил, что подорожали садовые участки по соседству и земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области подтвердили, что в 2020 году в регионе проводили переоценку земель. Помимо территорий сельхозназначения, новую кадастровую стоимость определили для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и другого специального назначения.

— Результаты государственной кадастровой оценки таких земельных участков в конце 2020 года утверждены департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области и внесены в Единый государственный реестр недвижимости, — уточнили в Росреестре.

Кадастровую стоимость можно оспорить, но если раньше этим занималась комиссия при управлении Росреестра, то с 1 января 2021 года нужно обращаться в ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации». Сергей сообщил, что готовится подать в суд из-за резкого увеличения стоимости по новой оценке.

Кадастровую стоимость недвижимости вместо инвентаризационной для расчета налога используют с 2020 года: как изменилось законодательство, НГС разбирал здесь. А в начале февраля НГС задал 15 главных вопросов налоговой службе и выяснил, как вернуть часть уплаченных налогов.

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