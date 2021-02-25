Новосибирец случайно обнаружил, что кадастровая цена его земель взлетела до 5 раз. Это приведет к росту налога

В Новосибирской области взлетела кадастровая стоимость земли до 5 раз
В Новосибирской области пересчитали кадастровую стоимость земли спецназначений. Резкий рост цены, из которой складывается налог, случайно заметил на кадастровой карте один из владельцев.
— У меня земля сельхозназначения в Шелковичихе, и она вся подорожала по кадастровой стоимости в
Сергей привел в пример три своих участка, где стоимость выросла в 3,8, 3,9 и
В Управлении Росреестра по Новосибирской области подтвердили, что в 2020 году в регионе проводили переоценку земель. Помимо территорий сельхозназначения, новую кадастровую стоимость определили для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и другого специального назначения.
— Результаты государственной кадастровой оценки таких земельных участков в конце 2020 года утверждены департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области и внесены в Единый государственный реестр недвижимости, — уточнили в Росреестре.
Кадастровую стоимость можно оспорить, но если раньше этим занималась комиссия при управлении Росреестра, то с
Кадастровую стоимость недвижимости вместо инвентаризационной для расчета налога используют с 2020 года: как изменилось законодательство, НГС разбирал здесь. А в начале февраля НГС задал