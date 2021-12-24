В мэрии назвали суммы долгов трех арендаторов земли — вместе они должны почти полмиллиарда

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС уточнили суммы задолженности по аренде земли у трех компаний из топ-4. Все три компании признаны банкротами.



Задолженность единственной действующей компании из топ-4 должников — «ДИСКУС-строй» — в мэрии не указали.



— Учитывая, что предоставление информации о задолженности по договорам аренды земельных участков может повлечь нарушение прав и свобод юридических лиц, являющихся стороной договоров аренды и в отношении которых не введены процедуры банкротства, направляем информацию о размере задолженности по состоянию на 1 декабря 2021 года арендаторов земельных участков, в отношении которых введены процедуры банкротства, — пояснили в мэрии.

