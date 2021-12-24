В мэрии назвали суммы долгов трех арендаторов земли — вместе они должны почти полмиллиарда

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС уточнили суммы задолженности по аренде земли у трех компаний из топ-4. Все три компании признаны банкротами.
Задолженность единственной действующей компании из топ-4 должников — «ДИСКУС-строй» — в мэрии не указали.
— Учитывая, что предоставление информации о задолженности по договорам аренды земельных участков может повлечь нарушение прав и свобод юридических лиц, являющихся стороной договоров аренды и в отношении которых не введены процедуры банкротства, направляем информацию о размере задолженности по состоянию на 1 декабря 2021 года арендаторов земельных участков, в отношении которых введены процедуры банкротства, — пояснили в мэрии.
В частности, НСК «Авантаж» должна городу за землю 189,4 миллиона рублей, из них 35,6 миллиона рублей — пеня. НПО «Сибсельмаш» должен 182,3 миллиона рублей, 14,5 миллиона — пеня. За «ДЖН» «висит» долг в 119 миллионов рублей, 12,5 миллиона — пеня.
Общая сумма долга за аренду земли перед городом составила к 1 декабря 2021 года 3,89 миллиарда рублей, из них 1,82 миллиарда числятся за компаниями, в которых введены процедуры банкротства, уточнили в мэрии.
Список должников городские власти опубликовали 21 декабря. Год назад эксперты объясняли, что публикация подобных списков — мера неэффективная, а НГС подсчитал, на что можно было бы потратить неполученные выплаты.
23 декабря в департаменте мэрии по земельным и имущественным отношениям прошли обыски. В мэрии предположили, что они могли быть связаны с задолженностью группы «Дискус» по аренде, но в прокуратуре это опровергли. Анатолий Локоть не назвал причину обысков, но сообщил, что в департаменте изъяли некоторые документы по требованию Следственного комитета.