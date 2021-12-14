В Новосибирской области подсчитали число семей, которые оформили ипотеку в 2021 году

В Новосибирской области в 2021 году 28,4 тысячи семей оформили льготную ипотеку. Это наибольший показатель среди регионов Сибирского федерального округа.
— На территории СФО за это время приобрели жилье с использованием ипотеки 200 тысяч семей, количество выданных кредитов выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности в федеральном округе выдается 13% всей российской ипотеки, — сообщает пресс-служба АО «ДОМ.РФ».
По словам Андрея Туманова, руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ», во всем СФО популярностью пользуется «Семейная ипотека» со ставкой 6%. Программой «Льготной ипотеки» воспользовались 63 тысячи человек.
Также корпорация сообщила, что в этом году, с января по октябрь, в Новосибирской области ввели 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Всего в регионе строится
Ранее НГС опубликовал истории новосибирцев, которые платили сразу несколько ипотек. Они поделились своим опытом и рассказали, почему приняли такое решение.
В серии публикаций «Архитектура перемен» мы писали о том, как люди покупали квартиры в «лихие 90-е», в нулевые ипотека стала доступна почти каждому, как на недвижимости сказался кризис 2008 года. Прочитайте и вспомните об этом в наших материалах.