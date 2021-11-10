Долгострои и первые квартиры-студии: как живут обманутые дольщики и все те, кто помнит кризис 2008 года

В тучные нулевые люди распробовали ипотеку, спрос на квартиры рос и застройщики за ним не успевали, несмотря на то, что буквально штамповали дома и не испытывали трудностей с финансированием. Это подстегивало рост цен.



— Накануне обвала недвижимость дорожала безумно. Люди выходили на сделку, получали задаток и возвращали двойной, потому что продавали дороже через две недели. Кто мог, по три ипотеки брали, — вспоминает Александр Чернокульский, управляющий компанией «Жилфонд» в Новосибирске.



Золотое время закончилось внезапно: грянул кризис 2008 года. Продажи квартир в новых домах остановились. А строителям приходилось рассчитываться по кредитам, которые они набрали у банков. Многие объекты пришлось поставить на паузу. Страна столкнулась с такими явлениями, как долгострои и обманутые дольщики.