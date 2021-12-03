«На две ипотеки тратим 60 тысяч рублей». Истории сибиряков, у которых сразу несколько ипотек, — как им это удается?

Далеко не каждый житель Новосибирска может позволить себе покупку жилья даже в ипотеку. Да и пандемия очень повлияла на рынок недвижимости. Мы поговорили с несколькими новосибирцами, которые решились не на одну ипотеку, а на несколько (иногда даже одновременно). Как им это удалось — читайте в нашей подборке.
Анна: платила две ипотеки одновременно
— У меня был такой опыт: мы взяли две ипотеки одновременно. Первая квартира находится в фонде жилищного строительства Кемеровской области. Так получилось, что мы взяли ипотеку без процентов и без первоначального взноса. Со временем я стала понимать, что в Кузбассе нет перспектив. И мы взяли в ипотеку квартиру на этапе строительства в «Чистой слободе» здесь, в Новосибирске. В итоге, когда дом в Новосибирске сдали, в 2014 году мы переехали сюда. Ипотеку за новосибирскую квартиру мы выплатили в июле 2018 года, всегда платили больше и делали досрочное погашение. Сейчас ипотека в Кузбассе остается — я не стала ее быстро гасить, так как она без процентов. Ежемесячный платеж составляет 4,5 тысячи рублей.
Мы планируем расширяться, но не уверена, что новая квартира будет в Новосибирске. Пока склоняемся к Калининграду. Квартиру в Кузбассе я сдаю, и, по моему опыту, она себя окупает. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, а брать деньги из бюджета семьи — не лучший вариант, так как у нас трое погодок. Сдаю, чтобы хватило на ипотеку, коммуналку и страховку, но мечтаю эту квартиру продать. Так как квартира в Таштаголе, ее можно дороже сдавать в сезон, но это не наш вариант. Обе квартиры были куплены для проживания, а не с целью заработка на них.
Андрей: две ипотеки, еще 8 миллионов и 17 лет
— На ипотеку мы решились по двум причинам. Во-первых, у нас трое детей и надо думать о будущем, а во-вторых, хотели бы на пенсии сдавать квартиру и получать хоть какой-то дополнительный доход. А цены в Новосибирске всегда растут. Ежемесячный доход нашей семьи составляет 145 тысяч рублей, а на две ипотеки тратим 60 тысяч рублей. Эти ипотеки нам придется выплачивать еще 17 лет, суммарный долг составляет 8 миллионов рублей.
Нам повезло. Мы брали ипотеку по льготной ставке, потому что у нас многодетная семья: одна квартира взята под 5%, а вторая — под 4,5%. И это однозначно было правильным решением, хоть и приходится тяжело. Цены очень взлетели. Надо рассчитывать на свои силы. С текущими ценами я не уверен, что взял бы ипотеку, наверное, вкладывался бы во что-то другое. Но считаю, что свое жилье должно быть. Постоянно на съемной квартире я бы не хотел жить с семьей, чтобы переживать, что в один момент меня кто-то выселит.
Наталья: брала три ипотеки подряд
— Первую ипотеку мы взяли в 2004 году с будущим супругом в долях по 1/2 на каждого, чтобы начать совместное отдельное проживание. Кредит брали на 20 лет, хотя еще даже не были женаты. Накопить на квартиру полностью было нереально. В 2005 году мы поженились, в 2006-м родился первый ребенок. За три года, с момента покупки первой квартиры, удалось скопить некую сумму. Мы решили вложить ее в качестве первоначального взноса за ипотеку и купили однокомнатную квартиру. Ее мы сразу стали сдавать, а с полученной суммы покрывали полностью платеж по ипотеке и коммунальные платежи. То есть вновь приобретенная квартира сама себя окупала. Затем мы взяли на выгодных условиях потребительский кредит, чтобы закрыть первую ипотеку.
После этого, в 2009 году, взяли ипотеку под залог уже имеющейся без обременений квартиры, с этой суммы закрыли потребительский кредит, а оставшиеся средства разместили под более выгодный процент. Эти ежемесячные средства погашали основной платеж по ипотеке и вносились как досрочный платеж. В 2010 году наша семья увеличилась до 4 человек, а к 2013 году мы задумались об увеличении жилплощади. Для этого мы продали первую квартиру, а с полученных средств закрыли ипотечный кредит под залог. Остаток использовали в качестве большого первоначального взноса за новую квартиру.
В 2015-м и 2016-м у нас родились дочки-погодки, а в 2017 году вторая ипотека от сдачи в аренду закрыла себя сама — и доход от аренды уже пошел в плюс к семейному бюджету. В 2020-м, когда ставки по ипотеке активно снижались, мы снова взяли ипотечный кредит на более выгодных условиях, чтобы закрыть имеющийся, то есть рефинансировались, фактически сменили банк, уменьшили срок кредитования и ежемесячный платеж. Исходя из своего личного опыта, считаю, что накопить сразу на квартиру целиком очень сложно, особенно когда наблюдается такой рост цен, как сейчас, при этом только ипотека — реальный шанс обзавестись своим жильем.