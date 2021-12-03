«На две ипотеки тратим 60 тысяч рублей». Истории сибиряков, у которых сразу несколько ипотек, — как им это удается?

Далеко не каждый житель Новосибирска может позволить себе покупку жилья даже в ипотеку. Да и пандемия очень повлияла на рынок недвижимости. Мы поговорили с несколькими новосибирцами, которые решились не на одну ипотеку, а на несколько (иногда даже одновременно). Как им это удалось — читайте в нашей подборке.

Анна: платила две ипотеки одновременно

— У меня был такой опыт: мы взяли две ипотеки одновременно. Первая квартира находится в фонде жилищного строительства Кемеровской области. Так получилось, что мы взяли ипотеку без процентов и без первоначального взноса. Со временем я стала понимать, что в Кузбассе нет перспектив. И мы взяли в ипотеку квартиру на этапе строительства в «Чистой слободе» здесь, в Новосибирске. В итоге, когда дом в Новосибирске сдали, в 2014 году мы переехали сюда. Ипотеку за новосибирскую квартиру мы выплатили в июле 2018 года, всегда платили больше и делали досрочное погашение. Сейчас ипотека в Кузбассе остается — я не стала ее быстро гасить, так как она без процентов. Ежемесячный платеж составляет 4,5 тысячи рублей.