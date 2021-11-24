Закат вторички и расцвет новостроек: как пандемия перезапустила наш рынок жилья

— В перспективе может вырасти цена на строительные материалы, поэтому очень важно всегда точно планировать, сколько ты можешь построить и достроить при негативном развитии сценария. То есть закладывать перспективные проекты и объемы строительства необходимо с учетом разных обстоятельств. А воплощать в жизнь, конечно, самые положительные варианты, — поясняет генеральный директор компании «СтройПанельКомплект», председатель совета Ассоциации «Пермские строители» Виктор Суетин. Если говорить о конкретных прогнозах на ближайшее время, то эксперты считают, что сохранится тренд на частное домовладение.



— Живя в квартире, не совсем комфортно сидеть на самоизоляции в четырех стенах. Кроме того, в высотном доме 400 квартир, люди не знают соседей в лицо и устали от этого. Покупатели ориентированы на приобретение жилья для жизни, они пересматривают формат жилья, — заявляет эксперт рынка недвижимости из Самары Диана Кирпичникова.



А по оценке главы Поволжской гильдии риэлторов Ольги Пискаевой, застройщики ставят цену за квадратный метр в 150 тысяч рублей и выше на дома, которые будут построены в 2022–2024 годах. Если такая тенденция сохранится, то цены на рынке вряд ли упадут.



Как сегодня можно получить жилье на льготных условиях?

Раньше обзавестись квартирой безвозмездно или почти даром могли только некоторые категории граждан. Сейчас такая возможность есть практически у всех: с подачи государства появились (либо продлились) новые выгодные условия. Главное, успеть ими воспользоваться.

