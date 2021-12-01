От дефолта до ковида: как менялся рынок жилья в России за 20 лет

90-е оставили после себя глубокий след: привычный уклад жизни россиян сильно изменился. На фоне взлетевших курсов жители разных уголков страны пытались сохранить свои средства — вкладывали их в то, что надолго останется ценным. Но когда стоимость на всё возросла в несколько раз, покупательская способность упала. Квартиры, техника и всё, что сметали с полок после дефолта, стало недоступным для большинства.

Недвижимость в тот период продавалась, но о чистоте сделок не могло быть и речи. Люди пытались быстрей вложить свои средства во что-то более фундаментальное и доставали пачки баксов из шкафа. Оплата происходила абы как: например, в машинах, с сомнительными лицами, которые вполне себе могли оказаться не риелторами, а рэкетирами. В конце 90-х стать обманутым и лишиться всего, совершив одно неловкое движение, было проще простого.