Дорогой наш Крым: сколько стоит поселиться на полуострове у Черного моря

Коронавирус ударил не только по здоровью россиян, но и по ценам на крымскую недвижимость — здесь продолжается жилищная лихорадка. И стоимость квадратного метра, по мнению экспертов, будет только расти.



Угнаться за ценами

— Опять новый дом строят, да сколько их еще в Ялту приедет, она же не резиновая! — возмущается Нина Афанасьевна, коренная жительница курортной столицы Крыма.



И с ней солидарны многие крымчане. Строительные краны стали постоянной приметой южнобережного пейзажа наравне с соснами и кипарисами. Но возмущает крымчан не только растущее число новых горожан, но и то, что в этих красивых домах им поселиться не получится. Цены на квадратный метр в ялтинской новостройке на окраине города у Южнобережного шоссе начинаются от 200 тысяч рублей, а в тех, что у моря — от 250 тысяч. Такие квартиры и апартаменты недоступны большинству местных жителей. Поэтому полуостров уверенно входит в пятерку российских регионов, где основную часть приобретаемой недвижимости регистрируют приезжие.