Застройщик «Чистой Слободы» решил реконструировать 7-этажную парковку в жилой дом

В «КПД-Газстрой» журналисту НГС рассказали, что построили парковку на 300 автомобилей в 2014 году, но она оказалась не востребована местными жителями.



— В микрорайоне «Чистая Слобода» действует один парковочный комплекс аналогичной площади по адресу Спортивная, 11, а также гаражный кооператив на Спортивной, 12. Этого оказалось достаточно, чтобы удовлетворить весь активный спрос автовладельцев, — объяснили в компании. — Большая часть жителей предпочитает оставлять автомобили у дома. В каждом дворе наряду с детскими и спортивными площадками предусмотрено достаточное количество мест на наземных парковках. Их количество полностью соответствует действующим нормативам.



Также в компании подчеркнули, что решение о реконструкции здания было принято еще до его ввода в эксплуатацию, поэтому места здесь не были ни проданы, ни сданы в аренду.



— В настоящее время в планах застройщика нет строительства объектов подобного назначения ввиду отсутствия спроса. Интерес к жилой недвижимости в этой части Ленинского района, напротив, остается стабильно высоким, с учетом того, что в 2020 году улица Титова была продлена до пересечения с ул. Порт-Артурской, — заметили в «КПД-Газстрой».

