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Застройщик «Чистой Слободы» решил реконструировать 7-этажную парковку в жилой дом

В компании объяснили решение невостребованностью машино-мест

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Раньше парковка была облицована навесным фасадом в цветах микрорайона, но в этом году ее начали разбирать

Раньше парковка была облицована навесным фасадом в цветах микрорайона, но в этом году ее начали разбирать

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23 сентября на комиссии в Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска одобрили реконструкцию 7-этажной парковки в микрорайоне «Чистая Слобода», рядом с ТЦ «Ягода» на улице Титова, 236 на месте парковки хотят построить жилой дом.

Как рассказал в ходе комиссии начальник департамента Алексей Кондратьев, участок, на котором построена парковка, изначально был предназначен для жилищного строительства — проект был комплексным, и здание стало его частью. Застройщику, компании «КПД-Газстрой», оно обошлось в 92 млн рублей. Теперь его хотят заменить жилым домом средней этажности.

В «КПД-Газстрой» журналисту НГС рассказали, что построили парковку на 300 автомобилей в 2014 году, но она оказалась не востребована местными жителями.

— В микрорайоне «Чистая Слобода» действует один парковочный комплекс аналогичной площади по адресу Спортивная, 11, а также гаражный кооператив на Спортивной, 12. Этого оказалось достаточно, чтобы удовлетворить весь активный спрос автовладельцев, — объяснили в компании. — Большая часть жителей предпочитает оставлять автомобили у дома. В каждом дворе наряду с детскими и спортивными площадками предусмотрено достаточное количество мест на наземных парковках. Их количество полностью соответствует действующим нормативам.

Также в компании подчеркнули, что решение о реконструкции здания было принято еще до его ввода в эксплуатацию, поэтому места здесь не были ни проданы, ни сданы в аренду.

— В настоящее время в планах застройщика нет строительства объектов подобного назначения ввиду отсутствия спроса. Интерес к жилой недвижимости в этой части Ленинского района, напротив, остается стабильно высоким, с учетом того, что в 2020 году улица Титова была продлена до пересечения с ул. Порт-Артурской, — заметили в «КПД-Газстрой».

Начать строительство жилого дома на месте паркинга компания планирует в 2022 году. Это должно быть здание средней этажности, с коммерческими помещениями на первом этаже и подземными парковочными местами.

Присутствовавший на заседании комиссии координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев отметил, что просьба о реконструкции парковки в жилой дом похожа на распространенную схему превращения объекта инфраструктуры, необходимой для жителей, в жилье, которое можно реализовать. Но этот случай, по его мнению, отличается.

— Видно сильное отличие этого объекта — он был явно не временный. 7-этажная стоянка стояла на небольшом участке на окраине города, непригодном для высотного строительства. Обычно времянки строятся не выше 1–2 этажей из разборных металлических конструкций и профлиста на гораздо более крупных участках. По ним видно, что они временные, их даже используют на разных участках повторно, — объяснил эксперт. — Скорее всего, это действительно неудачный коммерческий проект: предложение на крытые машино-места не нашло спрос.

Ранее НГС рассказывал о том, как наземную парковку жилого дома решили забрать ради еще одной высотки. Застройщик объяснил это изначальными планами не пускать автомобили во двор, и пообещал обустроить паркинг в другом месте.

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Чистая Слободамэрия НовосибирскапарковкиГК «КПД-Газстрой»
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