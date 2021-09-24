Застройщик «Чистой Слободы» решил реконструировать 7-этажную парковку в жилой дом

23 сентября на комиссии в Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска одобрили реконструкцию
Как рассказал в ходе комиссии начальник департамента Алексей Кондратьев, участок, на котором построена парковка, изначально был предназначен для жилищного строительства — проект был комплексным, и здание стало его частью. Застройщику, компании «КПД-Газстрой», оно обошлось в 92 млн рублей. Теперь его хотят заменить жилым домом средней этажности.
В «КПД-Газстрой» журналисту НГС рассказали, что построили парковку на 300 автомобилей в 2014 году, но она оказалась не востребована местными жителями.
— В микрорайоне «Чистая Слобода» действует один парковочный комплекс аналогичной площади по адресу Спортивная, 11, а также гаражный кооператив на Спортивной, 12. Этого оказалось достаточно, чтобы удовлетворить весь активный спрос автовладельцев, — объяснили в компании. — Большая часть жителей предпочитает оставлять автомобили у дома. В каждом дворе наряду с детскими и спортивными площадками предусмотрено достаточное количество мест на наземных парковках. Их количество полностью соответствует действующим нормативам.
Также в компании подчеркнули, что решение о реконструкции здания было принято еще до его ввода в эксплуатацию, поэтому места здесь не были ни проданы, ни сданы в аренду.
— В настоящее время в планах застройщика нет строительства объектов подобного назначения ввиду отсутствия спроса. Интерес к жилой недвижимости в этой части Ленинского района, напротив, остается стабильно высоким, с учетом того, что в 2020 году улица Титова была продлена до пересечения с ул. Порт-Артурской, — заметили в «КПД-Газстрой».
Начать строительство жилого дома на месте паркинга компания планирует в 2022 году. Это должно быть здание средней этажности, с коммерческими помещениями на первом этаже и подземными парковочными местами.
Присутствовавший на заседании комиссии координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев отметил, что просьба о реконструкции парковки в жилой дом похожа на распространенную схему превращения объекта инфраструктуры, необходимой для жителей, в жилье, которое можно реализовать. Но этот случай, по его мнению, отличается.
— Видно сильное отличие этого объекта — он был явно не временный.
Ранее НГС рассказывал о том, как наземную парковку жилого дома решили забрать ради еще одной высотки. Застройщик объяснил это изначальными планами не пускать автомобили во двор, и пообещал обустроить паркинг в другом месте.