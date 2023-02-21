Вскакивали со стульев и бурно рукоплескали. Как чиновники и депутаты реагировали на послание Путина — видео

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию — почти два часа он говорил о спецоперации, поддержке военнослужащих, внешней политике, развитии экономики и других сфер жизни. В церемонии приняли участие около тысячи человек — члены правительства и Общественной палаты, губернаторы и главы городов, депутаты разных уровней и многие другие. Мы вели текстовую трансляцию и обратили внимание на реакцию присутствующих — члены Федерального собрания и приглашенные гости аплодировали главе государства более 50 раз, в том числе четыре раза рукоплескали стоя.

