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Послание Федеральному собраниюСпецоперация на Украине

Вскакивали со стульев и бурно рукоплескали. Как чиновники и депутаты реагировали на послание Путина — видео

Слушатели послания хлопали в ладоши более 50 раз. А после некоторых тезисов — аплодировали стоя

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Видео: Городские порталы

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию — почти два часа он говорил о спецоперации, поддержке военнослужащих, внешней политике, развитии экономики и других сфер жизни. В церемонии приняли участие около тысячи человек — члены правительства и Общественной палаты, губернаторы и главы городов, депутаты разных уровней и многие другие. Мы вели текстовую трансляцию и обратили внимание на реакцию присутствующих — члены Федерального собрания и приглашенные гости аплодировали главе государства более 50 раз, в том числе четыре раза рукоплескали стоя.

Какие заявления и фразы Владимира Путина вызвали столь бурную реакцию? Смотрите в нашем коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Что еще почитать о послании к Федеральному собранию? Среди прочего президент говорил и о поддержке — как граждан, так и бизнеса. Мы собрали главные заявления президента о новых мерах поддержки — вот пять его обещаний.

А здесь можно прочитать краткий пересказ двухчасового выступления (мы выбрали основные тезисы).

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В своем послании Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ (Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений). Что это вообще такое? Объясняем максимально просто.

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