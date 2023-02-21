Кто получит деньги после обращения Путина: пять обещаний президента

Владимир Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному собранию — впервые с 2021 года, в прошлом году это мероприятие, обычно ежегодное, так и не состоялось. Два часа он говорил о текущей ситуации в стране и внешней политике России, рассказал об итогах прошлого года и обозначил ключевые задачи на ближайший. Среди прочего президент говорил и о поддержке — как для граждан, так и для бизнеса. В этом материале мы собрали главные обещания президента о новых мерах поддержки.
Дополнительное увеличение МРОТ
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил предусмотреть в 2024 году дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%. В таком случае в общей сложности с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5% и составит
Увеличение налогового вычета
Президент предложил увеличить социальные налоговые вычеты. Налоговые вычеты на обучение детей глава государства предложил увеличить с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, вычеты на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Вернуть можно не всю эту сумму, а только 13% от нее. Причем это максимум, конкретная сумма будет зависеть от того, сколько вы потратили денег на указанные нужды и сколько налогов заплатили.
Материнский капитал для семей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Еще одна мера поддержки семей с детьми, о которой говорил президент — материнский капитал. Президент предложил расширить эту программу для семей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых дети родились, начиная с 2007 года, когда в России начала действовать программа материнского капитала.
Ранее президент поручил правительству разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми по всей стране, однако пока идеи кабмина не были представлены широкой общественности. Зато свои предложения опубликовала Общественная палата, которая в том числе предлагает расширить использование маткапитала.
Промышленная ипотека
Путин заявил, что инструмент промышленной ипотеки будет распространен не только на покупку производственной площадки, но и на их строительство и модернизацию. Сумма такого кредита — до 500 миллионов рублей. Он предоставляется по ставке 3 или 5% на срок до 7 лет.
Фонд помощи участникам СВО
Существенную часть своего выступления Путин посвятил спецоперации. Президент предложил создать специальный государственный фонд, средства из которого будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям, причем без лишней бюрократии. От всех структур власти он ждет пристального внимания к проблемам участников СВО и их семей. За каждой семьей должен быть социальный работник, развернуть эту работу во всех регионах нужно до конца года.
Помимо материальной поддержки, президент пообещал участникам СВО установить регулярный отпуск в 14 дней без учета времени на дорогу, а работникам оборонно-промышленных предприятий — аренду жилья по льготной программе. Подробнее обо всех мерах поддержки для военнослужащих и ОПК мы рассказывали ранее.