Кто получит деньги после обращения Путина: пять обещаний президента

Владимир Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному собранию — впервые с 2021 года, в прошлом году это мероприятие, обычно ежегодное, так и не состоялось. Два часа он говорил о текущей ситуации в стране и внешней политике России, рассказал об итогах прошлого года и обозначил ключевые задачи на ближайший. Среди прочего президент говорил и о поддержке — как для граждан, так и для бизнеса. В этом материале мы собрали главные обещания президента о новых мерах поддержки.

