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Послание Федеральному собраниюОнлайн-трансляция

Что ждет страну? Путин готовится выступить с посланием Федеральному собранию

До обращения президента осталось меньше часа

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Владимир Путин сегодня выступит с посланием Федеральному собранию. Согласно российской Конституции, в такой форме президент ежегодно говорит «о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В выступлениях глава государства излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на ближайшее будущее. Последний раз Владимир Путин оглашал послание в апреле 2021 года.

Начало оглашения послания — в 12:00 мск. В этой онлайн-трансляции мы следим за происходящим и публикуем все заявления.

Мария Захарова

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Спецоперация и социально-экономический блок — безусловные приоритеты для Путина, заявил Песков.

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Мария Захарова

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С последнего послания прошел 1 год и 10 месяцев, за это время в политической сференакопилось много вопросов. Так, участников аграрного сектора волнуют вопросы о снятии ограничений на экспорт зерна, отмене пошлины, масштабных закупочных интервенциях и тарифах на электроэнергию.

Предприниматели рассчитывают понять, какой социальной и экономической помощи власть ждет от бизнеса, и какую поддержку готова дать взамен. Кроме того, бизнес ждет сигналов, касающихся изменений в налоговой сфере, пишет телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

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Мария Захарова

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Полчаса до выхода Владимира Путина, время для традиционного опроса.

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Мария Захарова

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Атмосфера Гостиного двора прямо сейчас.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Вы слушали маяк»

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Мария Захарова

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На «России 24» говорят, что годовая инфляция продолжает замедляться, весной 2023 года может опуститься ниже 4 %.

Главной причиной падения годовой инфляции в это время станет «эффект базы» — именно в марте — апреле прошлого года был самый большой инфляционный всплеск в связи с санкциями, говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

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Мария Захарова

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Сколько будет длиться послание

Федеральные телеканалы заложили на трансляцию предстоящего мероприятия час, начиная с 12:00 мск. Однако, по словам Пескова, «это формальность», и Путин может выступать дольше.

В апреле 2021 года речь президента длилась 1 час 19 минут. С наиболее продолжительным посланием — 1 час 55 минут — Путин выступил в 2018 году. Самую короткую речь, 48 минут, он произносил дважды — в 2004 и 2005 годах. В среднем выступление Путина занимало 1 час 7 минут, подсчитал ТАСС.

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Мария Захарова

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Вот как проходило послание президента весной 2021 года.

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Мария Захарова

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О чем говорилось в прошлых посланиях

Первое послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоялось в июле 2000 года. С тех пор подобные обращения стали традицией. Выдержки из речей главы государства всегда оказываются на первых полосах мировых СМИ. Наши коллеги с «Фонтанки» собрали карточки о том, что президент России говорил в предыдущие годы.

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Мария Захарова

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Журналисты РИА Новости из кремлевского пула рассказывают, что слушатели послания стали собираться в Гостином дворе за два часа до начала. Для них приготовили небольшой фуршет, в меню пирожки и брускетты. Странно, что не видно блинов — все-таки масленичная неделя в стране.

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Мария Захарова

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РБК в своем телеграмм-канале публикует фото участников послания. Среди них много людей в форме.

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Мария Захарова

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Депутатам Госдумы, которые сегодня будут слушать послание вживую, запретили сдавать ПЦР-тесты на стороне — обязательным условием Кремля стала сдача тестов на ковид в здании Госдумы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Михаил Матвеев.

На выходе из Госдумы парламентариев досматривает ФСО, после чего их автобусами отвозят в Гостиный двор. Депутатам запрещено брать с собой сумки, портфели, фото- и видеокамеры.

— Последнее, видимо, навеяно фильмом «Тегеран-43», так как в наше время телефон успешно замещает собой и то, и другое, — отметил Матвеев.

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Мария Захарова

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— Все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше, — отмечал Песков, комментируя содержание речи Путина.

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Мария Захарова

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О чем скажет Путин

Послание президента обычно о положении дел в стране, направлениях внутренней и внешней политики, приоритетов в экономике и социальной сфере. Ключевой темой послания в этом году, как ожидается, станет СВО.

— Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей, — говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Мария Захарова

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Послание Путина проходит, как и в прежние годы, в Гостином дворе. Сегодня сюда съехались депутаты и сенаторы, члены правительства, сотрудники аппарата президента, руководители силовых и надзорных ведомств, судов, Счетной и Общественной палат, представители конфессий — всего около тысячи человек. В зале будут присутствовать участники СВО — об этом ранее анонсировал Кремль.

Что же касается прессы, то в этом году было принято решение об отказе в присутствии журналистов из недружественных стран.

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Мария Захарова

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Привет, друзья! Мы начинаем наш онлайн с послания Владимира Путина Федеральному собранию. Как ожидается, президент расскажет о положении дел в стране и планах на будущее, даст указания членам парламента. Кстати, уже завтра Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание — не исключено, что парламентарии будут работать над результатами этого послания.

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