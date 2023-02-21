Что ждет страну? Путин готовится выступить с посланием Федеральному собранию

Владимир Путин сегодня выступит с посланием Федеральному собранию. Согласно российской Конституции, в такой форме президент ежегодно говорит «о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В выступлениях глава государства излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на ближайшее будущее. Последний раз Владимир Путин оглашал послание в апреле 2021 года.

Начало оглашения послания — в 12:00 мск. В этой онлайн-трансляции мы следим за происходящим и публикуем все заявления.