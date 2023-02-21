Послание Путина Федеральному собранию длилось 1 час 42 минуты. Пересказываем коротко речь президента

Спецоперация

Тема СВО была одной из основных в послании — президент уделил ей время в начале и конце своего выступления. Он много говорил о причинах конфликта на Украине, отмечая, что Россия делала всё возможное для мира и была готова к диалогу с Западом.

— Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить, — объяснил Путин. — Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, четко понимали, что следующая атака — на Крым и Севастополь. В Киеве об этом говорят открыто. Мы защищаем свой дом, а цель Запада — безграничная власть.

