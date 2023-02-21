Послание Путина Федеральному собранию длилось 1 час 42 минуты. Пересказываем коротко речь президента

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — в последний раз оно было в апреле 2021 года. Глава государства выступал около двух часов, рассказав о спецоперации, внешней политике, развитии экономики и других важнейших сфер жизни. Мы следили за выступлением в текстовой-онлайн трансляции, а здесь коротко расскажем о том, что сказал президент.
Спецоперация
Тема СВО была одной из основных в послании — президент уделил ей время в начале и конце своего выступления. Он много говорил о причинах конфликта на Украине, отмечая, что Россия делала всё возможное для мира и была готова к диалогу с Западом.
— Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить, — объяснил Путин. — Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, четко понимали, что следующая атака — на Крым и Севастополь. В Киеве об этом говорят открыто. Мы защищаем свой дом, а цель Запада — безграничная власть.
Также Путин намекнул на то, что при больших поставках вооружения Украине Россия будет стремиться всё дальше «отодвигать угрозу от своих границ». По мнению президента, Запад и киевский режим намерены перевести локальный конфликт в фазу «глобального реагирования». В этом случае Россия намерена реагировать так же глобально.
Среди предложений для участников СВО прозвучало создание государственного фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Его важнейшей задачей будет координация любых видов помощи (от социальной и медицинской поддержки до помощи в трудоустройстве), а также организация долговременного ухода на дому. По словам Путина, за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, а структуры фонда должны развернуть во всех регионах России.
Также президент пообещал участникам СВО регулярные отпуска, а для сотрудников оборонно-промышленного комплекса предложил запустить программу льготной аренды жилья. Более подробно обо всех предложениях для участников СВО мы рассказывали в отдельном материале.
Финансовая поддержка россиян
Впрочем, поддержку в своем послании Путин направил не только участникам спецоперации. Ряд других мер коснется и обычных граждан. В частности, Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты — на обучение детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, на собственное обучение и приобретение лекарств — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. 13% от этих сумм государство вернет гражданам от уплаченных ими налогов.
Кроме того, президент предложил в следующем году дополнительно повысить МРОТ на 10%. В таком случае в общей сложности с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5% и составит
Экономика
В послании Владимир Путин отметил, что Россия не допустила просадки на рынке труда, а, напротив, добилась снижения безработицы — с 4,7 до 3,7%. Экономика страны, по словам главы государства, преодолела возникшие риски. Спад был зафиксирован только во втором квартале, уже в третьем и четвертом был рост.
— Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики, — заявил Путин. — По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер. На первый план выходят новые перспективные рынки, включая АТР. Наш собственный внутренний рынок. Научная, технологичная, кадровая база. Не поставки сырья за рубеж, а поставки товаров с высокой добавленной стоимостью.
Глава государства заявил, что уже в 2023 году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса, и выразил уверенность, что отечественные компании воспользуются этой возможностью, чтобы «нарастить производство и выпуск самой востребованной продукции» и занять ниши, которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний.
Также Путин обратился к представителям бизнеса, призвав их вкладываться в страну и возвращать активы из-за рубежа. По мнению президента, нужно пересмотреть экономические составы преступлений в УК и не «перегибать палку».
Образование
Президент предложил вернуться к традиционной для России системе образования. Среди изменений, которые озвучил глава государства, — вернуться к старой базовой подготовке специалистов (от 4 до 6 лет), в случае узкой специализации — продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Также для некоторых специальностей появится аспирантура. При этом переход к новой системе должен быть плавным.
Вот что еще сказал Владимир Путин о развитии образования в России:
- в высшем образовании РФ назрели серьезные изменения, нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий;
- в РФ нужно за ближайшие пять лет подготовить
1 млнспециалистов рабочих профессий для разных отраслей;
- нужно вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах, срок обучения будет 4–6 лет;
- переход на новую систему высшего образования должен быть плавным, всё нужно проработать до мелочей;
- у российской молодежи в связи с переходом на другую систему образования должны появиться новые возможности, а не проблемы;
- необходимо повышать общественную значимость учительского труда;
- студенты смогут продолжать обучение по действующим программам, выпускники тоже не потеряют аттестацию.
Внешняя политика
Главное внешнеполитическое заявление в послании — приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин отметил, что США готовятся к испытаниям ядерного оружия, и поручил Минобороны и Росатому тоже приготовиться к испытаниям:
— Если США проведут свои испытания, то и мы проведем.
Также президент заявил, что если Киеву будут поставлять более дальнобойные системы, то Россия будет отодвигать угрозу еще дальше. По словам Путина, отношения с США деградировали и виноваты в этом сами Штаты.
Другое
По словам президента, будет активно развиваться инфраструктура регионов, включая связь и дорожную сеть. Продолжится программа бесплатной газификации, она распространится на соцобъекты (детские сады, школы, поликлиники). Для обычных граждан она будет действовать на постоянной основе. 250 миллиардов дополнительно направляется на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Путин попросил регионы дополнительно к этим средствам выделить еще 50 миллиардов.
Кроме того, около 4,5 триллиона рублей направят на программу ремонта сетей ЖКХ. Также будет запущен инструмент промышленной ипотеки — суммы будут составлять до 500 миллионов рублей, под 3–5% на срок до 7 лет. По словам Путина, в приоритете также находится дальнейшая ликвидация свалок, регионы должны подготовить перечень тех объектов, которые будут ликвидироваться уже после завершения программы «Чистый воздух» (
Глава государства обратил внимание на то, что «народ России — источник власти», и подчеркнул, что выборы в местные и региональные органы власти, а также выборы президента РФ в