Что такое ДСНВ, участие в котором останавливает Россия. Объясняем коротко

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — 10 лет. В 2021 году, с приходом к власти президента США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет. В документе, который в 2010 году подписали президенты, подчеркивается, что стороны стремятся сокращать и ограничивать ядерные вооружения и привержены выполнению своих обязательств по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и достижению исторической цели избавления человечества от ядерной угрозы.

