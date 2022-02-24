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Тема дняСпецоперация в Донбассе. Онлайн
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Росавиация приостановила работу аэропортов в 12 городах. Карта

Авиасообщения с ними не будет как минимум до 2 марта

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Не принимает и не отправляет рейсы в том числе аэропорт Платов в Ростове-на-Дону

Не принимает и не отправляет рейсы в том числе аэропорт Платов в Ростове-на-Дону

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Из-за обострения ситуации вокруг Украины с 03:45 МСК 24 февраля до 03:45 МСК 2 марта временно ограничены полеты в аэропорты 12 городов России. Об этом сообщили в Росавиации.

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Ограничения коснулись Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

— Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, — говорится в сообщении Росавиации.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Об этих событиях и их последствиях мы рассказываем в режиме онлайн.

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