Росавиация приостановила работу аэропортов в 12 городах. Карта

Из-за обострения ситуации вокруг Украины с 03:45 МСК 24 февраля до 03:45 МСК 2 марта временно ограничены полеты в аэропорты 12 городов России. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения коснулись Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.
— Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, — говорится в сообщении Росавиации.
Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Об этих событиях и их последствиях мы рассказываем в режиме онлайн.