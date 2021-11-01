Новосибирского журналиста признали иноагентом из-за использования иностранных платежных систем

Так, среди оснований есть, например, перевод на его счет денег со счета ирландского банка «Ситибанк» и денежный перевод через американскую платежную систему Payoneer.

— Финансовое обоснование предельно странное. Там указан Citibank, который выступал посредником в валютных переводах, в том числе между моими счетами в разных банках. И платежная система Payoneer, которую используют те, кто торгует на маркетплейсах, зарабатывает на рекламе в Инстаграме, на OnlyFans и Patreon. Получается, меня признали иноагентом не за получение гонораров от каких-то иностранных изданий, а за использование иностранных платежных инструментов. Это как утверждать, что зарплату платит не работодатель, а банкомат, — объяснил Петр Маняхин* корреспонденту НГС.

Кроме того, еще одним основанием была указана публикация Петра Маняхина* в его личных соцсетях, где он упоминал другое СМИ-иноагента. В документе Минюста указано, что 29 апреля он репостнул в твиттере материал «Медузы*» с просьбой о поддержке после признания издания иноагентом.