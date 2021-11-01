Новосибирского журналиста признали иноагентом из-за использования иностранных платежных систем

Журналиста из Новосибирска Петра Маняхина* признали СМИ-иноагентом за денежный перевод от американской платежной системы. Это следует из оснований, предоставленных Министерством юстиции России в суд.
В середине октября Петр Маняхин* подал иск в суд с требованием отменить решение Министерства юстиции о признании его СМИ — иностранным агентом. Железнодорожный суд Новосибирска принял иск к производству. Минюст в ответ на иск прислал свои возражения, в которых назвал доводы Маняхина* «необоснованными», а также назвал основания для включения его в список СМИ-иноагентов (копия документа есть в распоряжении НГС).
Так, среди оснований есть, например, перевод на его счет денег со счета ирландского банка «Ситибанк» и денежный перевод через американскую платежную систему Payoneer.
— Финансовое обоснование предельно странное. Там указан Citibank, который выступал посредником в валютных переводах, в том числе между моими счетами в разных банках. И платежная система Payoneer, которую используют те, кто торгует на маркетплейсах, зарабатывает на рекламе в Инстаграме, на OnlyFans и Patreon. Получается, меня признали иноагентом не за получение гонораров от каких-то иностранных изданий, а за использование иностранных платежных инструментов. Это как утверждать, что зарплату платит не работодатель, а банкомат, — объяснил Петр Маняхин* корреспонденту НГС.
Кроме того, еще одним основанием была указана публикация Петра Маняхина* в его личных соцсетях, где он упоминал другое СМИ-иноагента. В документе Минюста указано, что 29 апреля он репостнул в твиттере материал «Медузы*» с просьбой о поддержке после признания издания иноагентом.
— В качестве участия в создании материалов для СМИ-иноагентов мне вменяется твит «"Медузу*" надо спасать», а еще репост моего поста «Радио "Свобода*"». На второе я вообще никак не мог повлиять. В общем, эти возражения довольно бредовые. Получается, все, кто использует валютные переводы, пользуется PayPal, Webmoney и так далее, могут быть признаны иноагентами. Потому что по закону даже необязательно распространять материалы иноагентов — достаточно любых фотографий и постов в соцсетях, — сказал журналист.
«Медуза*» — русскоязычное латвийское интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. Является лидером по количеству премий «Редколлегия» — на март 2021 года «Медуза*» становилась лауреатом более двадцати раз. В апреле Минюст внес его в список иноагентов.
К возражениям Минюста также прикреплено уведомление о присвоении статуса иноагента, которое якобы направили Петру Маняхину*. При этом, по словам журналиста, он до сих пор так и не получил это уведомление:
— То, что они приложили это уведомление, означает лишь одно. Что эта бумажка существует где-то в недрах Минюста. Чтобы доказать, что ее направили мне, ответчик должен предоставить, например, почтовые документы об отправке, но их нет. Будем просить суд выяснить, существуют ли такие документы. Ненаправление мне уведомления — это стопроцентное нарушение порядка признания иноагентом. То есть нарушения даже этого максимально невразумительного закона. В общем, позиция Минюста доказывает, что основания для признания иноагентом можно найти вообще у каждого. И это вопрос только политической воли, — подчеркнул Маняхин*.
По словам юриста и руководителя «Центра защиты прав СМИ*» Галины Араповой*, формально основания соответствуют закону, но сам закон, по ее мнению, является дискриминационным и нарушает международные нормы:
— Формально, с точки зрения логики Минюста, это законно. Потому что это соответствует тому закону, той формулировке, которую принял наш парламент. Однако получается, что государство, по сути, говорит: «Всем можно пользоваться картами Visa, Mastercard. Не запрещено использовать для получения зарплаты и хранения денег международные банки. Не запрещено ни трудовым законодательством, ни законодательством о СМИ работать на иностранные СМИ и компании». Получается, всем можно, а некоторым нельзя. Можно работать на Coca-Cola, Samsung, «Яндекс», у которых тоже есть иностранный капитал. Но если ты работаешь на иностранное СМИ, то тебе нельзя. Это и есть дискриминация: когда к людям, находящимся в схожем правовом положении, применяются разные правила. И они применяются не потому, что это реально противоречит каким-то правовым положениям, а потому, что это произвольная воля государства — назвать человека иноагентом, — полагает медиаюрист.
Кроме того, по словам Галины Араповой*, закон об иноагентах нарушает банковскую тайну:
— Всем можно иметь соцсети, но не за всеми следит Росфинмониторинг и Роскомнадзор. А еще есть банковская тайна, ее никто не отменял. Ни от одного из граждан РФ, кроме госслужащих, которые декларируют крупные расходы, не требуют отчитываться о всех расходах. А отчет, который регулярно требуется сдавать всем иноагентам, выходит далеко за рамки обычных обязательств российского гражданина в рамках налоговых обязательств. Росфинмониторинг без судебной санкции копается в счетах — это делается по отношению ко всем гражданам? Нет. Это и есть дискриминация, — считает Галина Арапова*, — это сегрегация людей, разделение на хороших и плохих. Это и есть политическая подоплека под всем этим. И если это заложено в закон, значит, это с законом проблема. Это противоречит куче международных обязательств, которые гораздо весомее, потому что представляют сущность права. Никто не должен подвергаться дискриминации ни на каких основаниях. А мы ее видим просто в махровом цвете. Ведь Петр оказался в поле внимания только из-за своей деятельности.
Петра Маняхина* признали СМИ-иноагентом этим летом, тогда в Минюсте не объяснили причину включения в реестр. По закону, все иноагенты обязаны регистрировать юрлицо, каждый квартал отчитываться Минюсту о своих расходах и все информационные сообщения (даже в соцсетях) сопровождать соответствующим дисклеймером.
В Новосибирске после этого прошли пикеты в поддержку журналистов, которых признали иноагентами.
*Признаны иноагентами, по закону мы обязаны это указывать.