Новосибирский журналист обжаловал признание иноагентом

Журналист из Новосибирска Петр Маняхин* подал иск с требованием отменить решение Министерства юстиции о признании его СМИ — иностранным агентом. Маняхин* направил иск в Железнодорожный суд Новосибирска, копия иска есть в распоряжении НГС.

По мнению истца, включение его в реестр СМИ-иноагентов нарушает право на свободу слова, свободу частной жизни и другие права, гарантированные Конституцией РФ и Европейской конвенцией, которую Россия обязалась исполнять в 1998 году.

Ответчиками по иску стали Минюст России и его новосибирское управление. Кроме того, Петр Маняхин* просит привлечь к рассмотрению дела МИД, который согласовывает списки иноагентов.