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Новосибирский журналист обжаловал признание иноагентом

По мнению Петра Маняхина, это нарушает Конституцию России

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Журналиста признали иноагентом 3 месяца назад

Журналиста признали иноагентом 3 месяца назад

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Журналист из Новосибирска Петр Маняхин* подал иск с требованием отменить решение Министерства юстиции о признании его СМИ — иностранным агентом. Маняхин* направил иск в Железнодорожный суд Новосибирска, копия иска есть в распоряжении НГС.

По мнению истца, включение его в реестр СМИ-иноагентов нарушает право на свободу слова, свободу частной жизни и другие права, гарантированные Конституцией РФ и Европейской конвенцией, которую Россия обязалась исполнять в 1998 году.

Ответчиками по иску стали Минюст России и его новосибирское управление. Кроме того, Петр Маняхин* просит привлечь к рассмотрению дела МИД, который согласовывает списки иноагентов.

— Я обжаловал решение Минюста только через три месяца — это максимальный срок, — потому что к правовым вещам нужно подходить максимально рассудительно. Тем более время, которое нормальный человек может выделить на бюрократию, было занято регистрацией юрлица и написанием отчетов — это то, что требуют от меня власти. Еще, прожив полный цикл, то есть квартал в статусе иноагента, мне стало понятнее, что с этим законом и установленными правилами не так. А юристы Центра защиты прав СМИ* оформили все эти доводы профессионально, — рассказал Петр Маняхин* корреспонденту НГС.

В иске Маняхин* просит исключить его из реестра СМИ-иноагентов. По словам журналиста, он не надеется на победу в суде первой инстанции и даже апелляции:

— Удовлетворение моего иска — это формально снятие с меня этих дискриминационных обязанностей. Но по факту оно должно привести к изменению или отмене закона. Поэтому какая-то надежда есть только на более высокие судебные инстанции. В России, я полагаю, что-то по существу может сказать Конституционный суд, а в международном пространстве — ЕСПЧ. Поэтому обращение в суд сейчас — это такой ритуал, такая процедура. Как это называется в законах — «исчерпание средств внутригосударственной защиты». Возможно, произойдет чудо, и Железнодорожный районный суд примет законное решение и снимет этот статус. Это будет прекрасно, но, к сожалению, маловероятно, — объяснил истец.

Кроме того, по словам Маняхина*, иск нужен, чтобы узнать, за что именно его признали иноагентом.

— Потому что только в иске можно запросить какие-то документы-основания — так их никому не показывают. Просто включают в реестр, и с этих пор ты должен писать плашку из 24 слов и сдавать отчеты, а еще учредить юрлицо. Мне, кстати, не прислали даже уведомления из Минюста — это стопроцентное нарушение их же репрессивного закона. Мы об этом тоже заявили в иске, — сказал журналист.

Петра Маняхина* признали СМИ-иноагентом этим летом, в Минюсте не объяснили причину включения в реестр. По закону все иноагенты обязаны регистрировать юрлицо, каждый квартал отчитываться Минюсту о своих расходах и все информационные сообщения (даже в соцсетях) сопровождать соответствующим дисклеймером.

В Новосибирске после этого прошли пикеты в поддержку журналистов, которых признали иноагентами.

* Признаны СМИ-иноагентами.

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