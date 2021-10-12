12 октября вторник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 71.64
eur 82.93
Тема дняС какого числа вводят QR-коды в Новосибирске
Все новости
Все новости

В СФО наконец назначили нового полпреда. Кто им стал?

Информация об этом появилась на сайте Кремля

4 226
74Обсудить

Поделиться

Поделиться

Новым полпредом президента в СФО стал Анатолий Серышев

Во вторник, 12 октября, стало известно, что новым полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе стал Анатолий Серышев. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

— В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Анатолий Серышев родился в Иркутской области. В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист», в 1990-м — Высшие курсы КГБ СССР по специальности «офицер с высшим специальным образованием». Проходил службу в органах внутренней безопасности с 1988 по 2016 год. С 2016 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ. С 13 июня 2018 года был помощником президента Российской Федерации. Женат, двое детей.

В середине сентября появилась информация, что новым полпредом может стать Сергей Шойгу. Еще раньше сообщалось, что это место может занять губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, однако он опроверг эту информацию.

Предыдущий полпред по СФО Сергей Меняйло оставил Новосибирск в начале апреля. Владимир Путин подписал указ о назначении Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

— Я готов к работе. Вы же знаете, Владимир Владимирович, что задача, которую вы поставите, я всегда готов к ее выполнению. Спасибо за оказанное доверие. Я постараюсь сделать всё, чтобы его оправдать, — заявил тогда Сергей Меняйло президенту во время сеанса видеосвязи.

Чем вообще занимался полпред на своей должности? Здесь мы собрали факты о работе полномочного представителя.

Простым новосибирцам Сергей Меняйло, скорее всего, запомнится пробками. НГС выпускал серию материалов о дорожной ситуации на оживленном перекрестке в Заельцовском районе. Вот уже несколько лет по будням там останавливают движение в час пик ради «Мерседеса» с мигалками, который едет в сопровождении экипажа ДПС. Предположительно, именно на этом автомобиле полпред Меняйло каждое утро добирался на работу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Владимир ПутинКремльполпред в СФО
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...