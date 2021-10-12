В СФО наконец назначили нового полпреда. Кто им стал?

Новым полпредом президента в СФО стал Анатолий Серышев
Во вторник, 12 октября, стало известно, что новым полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе стал Анатолий Серышев. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
— В соответствии с пунктом «к»
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Анатолий Серышев родился в Иркутской области. В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист», в
В середине сентября появилась информация, что новым полпредом может стать Сергей Шойгу. Еще раньше сообщалось, что это место может занять губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, однако он опроверг эту информацию.
Предыдущий полпред по СФО Сергей Меняйло оставил Новосибирск в начале апреля. Владимир Путин подписал указ о назначении Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.
— Я готов к работе. Вы же знаете, Владимир Владимирович, что задача, которую вы поставите, я всегда готов к ее выполнению. Спасибо за оказанное доверие. Я постараюсь сделать всё, чтобы его оправдать, — заявил тогда Сергей Меняйло президенту во время сеанса видеосвязи.
Чем вообще занимался полпред на своей должности? Здесь мы собрали факты о работе полномочного представителя.
Простым новосибирцам Сергей Меняйло, скорее всего, запомнится пробками. НГС выпускал серию материалов о дорожной ситуации на оживленном перекрестке в Заельцовском районе. Вот уже несколько лет по будням там останавливают движение в час пик ради «Мерседеса» с мигалками, который едет в сопровождении экипажа ДПС. Предположительно, именно на этом автомобиле полпред Меняйло каждое утро добирался на работу.