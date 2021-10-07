Проверкой аномально высокой явки на маленьком пункте голосования в Чулымском районе займется следком

6 октября в Следственный комитет передали материалы для проверки возможных нарушений во время голосования в поселке Филимоновском Чулымского района Новосибирской области. Об этом сообщил избирком региона в ответ на запрос корреспондента НГС.
В избирательной комиссии НСО подчеркнули, что полная проверка фактов произошедшего в Филимоновском не входит в ее компетенцию, поэтому материалы были отправлены в следком.
— По вопросу выезда членов участковой комиссии в населенные пункты, находящиеся за пределами избирательного участка, для организации голосования вне помещения для голосования поясняем, что действующим законодательством о выборах прямого запрета на выезд членов участковой комиссии к избирателям, находящимся за пределами избирательного участка, не установлено, — добавили в новосибирском избиркоме.
Об аномально высокой явке на участке
Алексей Носов совместно с депутатом КПРФ Александром Бурмистровым нашли среди проголосовавших 95-летнюю Евдокию Кушнир. Однако женщина, как объяснила ее дочь, уже не проживает в Филимоновском, страдает деменцией и уже два года не встает с кровати. Ее дом в Филимоновском разрушен, женщина живет у дочери за
На самом участке авторам ролика вначале сообщили, что Евдокия Кушнир проголосовала самостоятельно, потом ответ изменили, по словам председателя комиссии, женщину на участок привезла дочь. Но дочь пенсионерки это опровергает.
Как тогда сообщал НГС заместитель главы Иткульского сельсовета Сергей Борисовский, куда входит Филимоновский, аномалии с явкой на выборах в поселках вроде Филимоновского происходят уже не первые выборы. Он тогда же заявил, что через третьи лица ему известно о давлении, которое оказывает глава Чулымского района на глав сельсоветов, требуя обеспечить определенное количество голосов за «Единую Россию» и Виктора Игнатова. В администрации Чулымского района это отказались комментировать.
Центризбирком России заметил нарушения агитации в дни голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что они будут рассмотрены после завершения выборов.
А здесь мы рассказывали о нарушениях, выявленных в Новосибирской области за три дня голосования.