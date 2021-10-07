Проверкой аномально высокой явки на маленьком пункте голосования в Чулымском районе займется следком

6 октября в Следственный комитет передали материалы для проверки возможных нарушений во время голосования в поселке Филимоновском Чулымского района Новосибирской области. Об этом сообщил избирком региона в ответ на запрос корреспондента НГС.

В избирательной комиссии НСО подчеркнули, что полная проверка фактов произошедшего в Филимоновском не входит в ее компетенцию, поэтому материалы были отправлены в следком.

— По вопросу выезда членов участковой комиссии в населенные пункты, находящиеся за пределами избирательного участка, для организации голосования вне помещения для голосования поясняем, что действующим законодательством о выборах прямого запрета на выезд членов участковой комиссии к избирателям, находящимся за пределами избирательного участка, не установлено, — добавили в новосибирском избиркоме.

