Новосибирский избирком подвел итоги по нарушениям на прошедших выборах

Согласно ФЗ № 115 в ноль часов по местному времени первого дня голосования наступает запрет на любую предвыборную агитацию. Он длится в течение 3 выборных дней.



По информации Ольги Благо, агитация шла в интернете, через СМС и телефонные звонки с призывами голосовать за определенную партию.



— Два обращения были связаны с тем, что избиратель обнаружил помимо себя еще каких-то людей, зарегистрированных в квартирах. Возникали вопросы с тем, что не обнаруживали себя в списках избирателей, — сообщила Благо.

Еще одно сообщение было связано с тем, что на участке обнаружили агитацию в пользу кандидата Дмитрия Савельева.