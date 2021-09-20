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Тема дняИтоги выборов в НСО. Кто побеждает?
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Новосибирский избирком подвел итоги по нарушениям на прошедших выборах

На двух участках бюллетени аннулировали

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В этом году видеонаблюдение не покрыло и половины избирательных участков в области

В этом году видеонаблюдение не покрыло и половины избирательных участков в области

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В избиркоме Новосибирской области рассказали о нарушениях, зафиксированных на прошедших выборах.

За все 3 дня в избирательную комиссию поступило 92 обращения, среди них были жалобы и вопросы.

— 41 обращение было связано с ответами на вопросы: как проголосовать, где, какие документы нужны. 37 фактов нарушений не подтвердились. Подтвердились, в том числе частично, 10 обращений, касающиеся ведения предвыборной агитации в неустановленные сроки, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС председатель избирательной комиссии Ольга Благо.

Согласно ФЗ № 115 в ноль часов по местному времени первого дня голосования наступает запрет на любую предвыборную агитацию. Он длится в течение 3 выборных дней.

По информации Ольги Благо, агитация шла в интернете, через СМС и телефонные звонки с призывами голосовать за определенную партию.

— Два обращения были связаны с тем, что избиратель обнаружил помимо себя еще каких-то людей, зарегистрированных в квартирах. Возникали вопросы с тем, что не обнаруживали себя в списках избирателей, — сообщила Благо.

Еще одно сообщение было связано с тем, что на участке обнаружили агитацию в пользу кандидата Дмитрия Савельева.

— Было несколько обращений, связанных с работой комиссий по работе с сейф-пакетами. На участке № 2004 бюллетени одного из сейф-пакетов за 18 сентября были признаны недействительными в связи с тем, что количество указанных в акте и проверенных по списку избирателей не совпало, — сказала Благо. — По этой же причине признали недействительными бюллетени на одном из участков в Бердске, — добавила председатель комиссии.

Очередь у участка № 2004 17 сентября

Очередь у участка № 2004 17 сентября

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На участок № 2004 независимые наблюдатели обратили внимание 17 сентября: тогда около него собралась большая очередь. Оказалось, на место пришли голосовать сотрудники бюджетных организаций: полиции и МЧС. В целом сотрудники госструктур на минувших выборах рассказали о том, что на работе их заставляли прикрепляться к другим участкам и голосовать там в одно время.

СЮЖЕТ

Выборы-2021

Голосование в Новосибирской области проходило с 17 по 19 сентября. Основным днем голосования считается 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы в Новосибирске выбирают муниципальные советы депутатов в нескольких городах области: Барабинске, Бердске, Искитиме и Оби. Мы следили за выборами в онлайн-трансляции.

Сегодня утром появились предварительные итоги голосования.

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