Новосибирский избирком подвел итоги по нарушениям на прошедших выборах

В избиркоме Новосибирской области рассказали о нарушениях, зафиксированных на прошедших выборах.
За все 3 дня в избирательную комиссию поступило 92 обращения, среди них были жалобы и вопросы.
— 41 обращение было связано с ответами на вопросы: как проголосовать, где, какие документы нужны. 37 фактов нарушений не подтвердились. Подтвердились, в том числе частично, 10 обращений, касающиеся ведения предвыборной агитации в неустановленные сроки, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС председатель избирательной комиссии Ольга Благо.
Согласно
По информации Ольги Благо, агитация шла в интернете, через СМС и телефонные звонки с призывами голосовать за определенную партию.
— Два обращения были связаны с тем, что избиратель обнаружил помимо себя еще каких-то людей, зарегистрированных в квартирах. Возникали вопросы с тем, что не обнаруживали себя в списках избирателей, — сообщила Благо.
Еще одно сообщение было связано с тем, что на участке обнаружили агитацию в пользу кандидата Дмитрия Савельева.
— Было несколько обращений, связанных с работой комиссий по работе с сейф-пакетами. На участке
На участок
СЮЖЕТ
Голосование в Новосибирской области проходило с 17 по 19 сентября. Основным днем голосования считается 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы в Новосибирске выбирают муниципальные советы депутатов в нескольких городах области: Барабинске, Бердске, Искитиме и Оби. Мы следили за выборами в онлайн-трансляции.
Сегодня утром появились предварительные итоги голосования.