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В НСО заявили об аномальной явке на маленьком участке во время выборов в Госдуму

Общественник и депутат сняли видео о том, как прошло голосование, и теперь планируют обращаться в СК

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На участке в Филимоновском, где авторы видео обнаружили аномально высокую явку, заявили, что не дадут никаких пояснений по тому, как она образовалась

На участке в Филимоновском, где авторы видео обнаружили аномально высокую явку, заявили, что не дадут никаких пояснений по тому, как она образовалась

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В поселке Филимоновском Чулымского района Новосибирской области, где фактически проживает чуть больше 30 человек, на выборах в Госдуму проголосовали 47 человек. Это выяснили общественник Алексей Носов и депутат Горсовета (КПРФ) Александр Бурмистров, съездившие в поселок, поговорившие с членами участковой избирательной комиссии об аномалиях на голосовании и записавшие видео по итогам поездки.

Корреспондент НГС узнал в сельсовете и администрации Чулымского района, как там отнеслись к заявлениям о возможной фальсификации на выборах.

Как пенсионерка с деменцией могла проголосовать на этих выборах — что в видеоролике


В ходе своей поездки Алексей Носов и Александр Бурмистров выяснили, что свой голос в числе остальных 47 человек, пришедших проголосовать на участок, оставила 95-летняя пенсионерка Евдокия Кушнир.

В поселке Филимоновском, по информации от заместителя главы Иткульского сельсовета Сергея Борисовского, прописаны более 60 человек, в основном люди пенсионного возраста. Проживают в самом поселке около 30 (еще трое живут в нескольких километрах от Филимоновского, в еще более разрушенном поселении — Волково). При этом в системе «ГАС.Выборы» есть сведения о том, что на УИК № 1321 было зарегистрировано 63 избирателя, фактически проголосовали 47 человек (один из бюллетеней был испорчен). Голосованием на дому воспользовались 18 избирателей. Большинство голосов (более 60%) было отдано за «Единую Россию»

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На вопросы о том, как голосовала Евдокия Кушнир, председатель УИК № 1321 Наталья Орлова заявила, что члены комиссии съездили к ней домой и приняли голос. Позже она сообщила, что на участок пенсионерку привезла ее дочь. Впрочем, это опровергла сама дочь Евдокии Кушнир, к которой приехали авторы видео. Выяснилось, что пожилая женщина проживает за 100 километров от Филимоновского, в поселке Воздвиженском, вместе с дочерью, страдает деменцией и уже два года не встает с кровати. Дом, где прописана пенсионерка в Филимоновском, давно разрушен.

— А вам надо было приехать пораньше и показаться этим людям (избирателям. — Прим. ред.). Может, они бы не только из Воздвиженки, а из могилы встали! — заявила представительница УИК в завершение видео.

На дальнейшие вопросы председатель и другие члены УИКа отказались отвечать авторам видео.

«Было указание — 70% за "Единую Россию", 65% — за Игнатова». Что говорят в сельсовете


Как пояснил корреспонденту НГС заместитель главы Иткульского сельсовета Сергей Борисовский, аномальную явку на выборах в поселке заметили не в первый раз.

— Прописано в Филимоновке много людей, но часть проживает в Чулыме. Вот это трехдневное голосование, мы не можем все дни проконтролировать, а тут прошел первый день — и у них в первый день 27 человек проголосовали. Почти что все жители! Пошел второй день, и во второй еще 6 отголосовало. И на последний день еще 6 остались, вот когда наблюдатель поехал — наша специалист из администрации, она из «Единой России». Члены комиссии ездили, выезжали, а она никуда не ездила, сидела на участке просто, — сообщил он.

После этого он связался с Александром Бурмистровым, предложив ему посетить УИК в Филимоновском.

По словам Борисовского, через третьи лица ему стало известно о давлении, которое оказывала глава Чулымского района Светлана Кудрявцева на председателей избирательных участков.

— Ни один из администрации не подтвердит этого, хотя многие жаловались. Я лично не был свидетелем и не могу быть, потому что председателям звонят по телефону только. Но то, что сами председатели ездят по домам избирателей, а не членов комиссии отправляют, это явно. Ездят, голоса собирают. Она (глава района Светлана Кудрявцева. — Прим. ред.) и всем главам (сельсоветов и поселков) распределила, что 70% голосов должно быть за «Единую Россию», 65% — за Игнатова. Установка такая была. А там мы, говорит, будем смотреть, как вы отголосуете за «Единую Россию» и за Игнатова, так вы деньги и получите на поселение. Но я там тоже не был. Главы говорят, но никто не подтвердит, — добавил заместитель главы.

Связаться с главой Иткульского сельсовета Александром Кулаковым не удалось: он находится в отпуске.

Получить комментарий у Светланы Кудрявцевой, как пояснил ее заместитель Валентин Сочивкин, невозможно: ближайшую неделю она в командировке за пределами Новосибирской области.

— Не знаю, не готов ничего сказать, поскольку я выборами не занимался. Поэтому будем сейчас разбираться, кто вам в сельсовете подтвердил и что подтвердил. Я такого не слышал, — кратко сообщил он.

Дозвониться до самого УИКа в сельском клубе Филимоновского тоже не удалось: на звонок никто не ответил.

Корреспондент НГС направила запрос в избирательную комиссию Новосибирской области с вопросом, будет ли проводиться проверка по факту аномальной явки на выборах в поселке.

— Если посмотреть итоги выборов, большинство городских районов выиграли не от «Единой России» — Кировский, Советский, Первомайский, Центральный, Заельцовский. Вот из-за таких фокусов, за счет таких трюков получилось так, что жители Новосибирска в Госдуме оказались, по сути, не представлены. Нарезка сама как устроена: к городским районам привязывают за сотни километров вот такие деревушки, почему? Потому что совершенно очевидно, что если бы были городские округа, то были бы другие депутаты. Поэтому на первом этапе нарезается территория, на втором — придумывается трехдневное голосование, на третьем — ставятся жесткие команды о том, сколько процентов и за кого должно быть отдано, — отметил депутат Александр Бурмистров.

Чулымский район на этих выборах был включен в одномандатный округ № 138. Кроме Чулымского района, в 138-й округ также были включены Кировский и Ленинский районы Новосибирска, а также Барабинский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Коченевский, Купинский, Новосибирский (западная часть) районы области, отмечается на сайте новосибирского избиркома.

Со слов второго автора видеоролика — Алексея Носова, по этому видео планируется подать заявление в Следственный комитет, где будут перечислены все выявленные аномалии в Филимоновском.

Центризбирком России заметил нарушения агитации в дни голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что они будут рассмотрены после завершения выборов.

А здесь мы рассказывали о нарушениях, выявленных в Новосибирской области за три дня голосования.

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