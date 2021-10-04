— А вам надо было приехать пораньше и показаться этим людям (избирателям. — Прим. ред.). Может, они бы не только из Воздвиженки, а из могилы встали! — заявила представительница УИК в завершение видео.



На дальнейшие вопросы председатель и другие члены УИКа отказались отвечать авторам видео.



«Было указание — 70% за "Единую Россию", 65% — за Игнатова». Что говорят в сельсовете

Как пояснил корреспонденту НГС заместитель главы Иткульского сельсовета Сергей Борисовский, аномальную явку на выборах в поселке заметили не в первый раз.

— Прописано в Филимоновке много людей, но часть проживает в Чулыме. Вот это трехдневное голосование, мы не можем все дни проконтролировать, а тут прошел первый день — и у них в первый день 27 человек проголосовали. Почти что все жители! Пошел второй день, и во второй еще 6 отголосовало. И на последний день еще 6 остались, вот когда наблюдатель поехал — наша специалист из администрации, она из «Единой России». Члены комиссии ездили, выезжали, а она никуда не ездила, сидела на участке просто, — сообщил он.

