ЦИК заявил о нарушениях «дней тишины» и пообещал разобраться после выборов

Центризбирком России заметил нарушения агитации в дни голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что они будут рассмотрены после завершения выборов.
— Что касается дней голосования: никто «дней тишины» не отменял. Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена, — цитирует Памфилову ТАСС. — Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ — сетевых, на каналах, которые работают. Выборы пройдут — этого мы так не оставим.
Ранее в этом году Госдума приняла закон об отмене «дня тишины» перед выборами. Теперь агитация должна прекращаться в 00:00 по местному времени первого дня голосования.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в России 17, 18 и 19 сентября. В ряде регионов в эти же дни идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.