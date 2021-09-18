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ЦИК заявил о нарушениях «дней тишины» и пообещал разобраться после выборов

С этого года агитация запрещена только в дни голосования

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Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в России в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в России в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября

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Центризбирком России заметил нарушения агитации в дни голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что они будут рассмотрены после завершения выборов.

— Что касается дней голосования: никто «дней тишины» не отменял. Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена, — цитирует Памфилову ТАСС. — Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ — сетевых, на каналах, которые работают. Выборы пройдут — этого мы так не оставим.

Ранее в этом году Госдума приняла закон об отмене «дня тишины» перед выборами. Теперь агитация должна прекращаться в 00:00 по местному времени первого дня голосования.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в России 17, 18 и 19 сентября. В ряде регионов в эти же дни идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.

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Госдума РФЦИКвыборыЭлла Памфилова
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