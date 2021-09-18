ЦИК заявил о нарушениях «дней тишины» и пообещал разобраться после выборов

Ранее в этом году Госдума приняла закон об отмене «дня тишины» перед выборами. Теперь агитация должна прекращаться в 00:00 по местному времени первого дня голосования.



Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в России 17, 18 и 19 сентября. В ряде регионов в эти же дни идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.

