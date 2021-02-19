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«Пока заявок на встречу не было»: мэр заявил, что готов говорить с депутатами, которые не успели задать ему вопросы

Он также добавил, что за регламент на сессии отвечает не мэрия, а горсовет

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Независимые депутаты на этой неделе покинули сессию в знак протеста, после того как не смогли задать вопросы Анатолию Локтю

Независимые депутаты на этой неделе покинули сессию в знак протеста, после того как не смогли задать вопросы Анатолию Локтю

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Мэр Новосибирска готов лично обсуждать вопросы с депутатами

Сегодня, 19 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, собирается ли он встречаться с депутатами, которые не успели задать ему вопросы во время его отчета перед горсоветом.

Напомним, что во время сессии Совета депутатов 17 февраля задать вопросы мэру по регламенту успели только 19 человек, большинство которых представляют фракцию «Единой России». Время ответов продлили на 15 минут, чего не хватило для вопросов остальных депутатов. В знак протеста трое независимых членов горсовета покинули зал.

— Острота проблемы заключается в том, что впереди избирательная кампания в Государственную думу, которая, видимо, началась уже. Обсуждение отчета приняло такой ярко выраженный политический характер. Каждая политическая сила, которую представляют наши депутаты, стремилась подчеркнуть свое значение. За регламент, за ход сессии отвечает не мэрия, это полномочия Совета депутатов. Я со своей стороны всегда декларировал открытость и готовность встречаться. Это практика моей деятельности: всегда по просьбе депутатов встретиться, обсудить проблемы на округе. Ищем решение этих проблем. Пока заявок от тех депутатов, которые заявили, что их обделили вниманием, не было, — сказал Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что у него уже прошли встречи с другими депутатами, которые состоят во фракциях.

Накануне НГС поговорил с независимыми депутатами, которые не успели задать вопросы Анатолию Локтю. Они рассказали, о чем хотели его спросить.

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