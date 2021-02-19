«Пока заявок на встречу не было»: мэр заявил, что готов говорить с депутатами, которые не успели задать ему вопросы

Сегодня, 19 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, собирается ли он встречаться с депутатами, которые не успели задать ему вопросы во время его отчета перед горсоветом.



Напомним, что во время сессии Совета депутатов 17 февраля задать вопросы мэру по регламенту успели только 19 человек, большинство которых представляют фракцию «Единой России». Время ответов продлили на 15 минут , чего не хватило для вопросов остальных депутатов. В знак протеста трое независимых членов горсовета покинули зал.