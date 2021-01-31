Кто выходит на протестные акции в Новосибирске — дети или взрослые? Конфликтолог — о социологии митингов

Кто такие миллениалы и почему они идут на митинги

Ирина Скалабан считает, что протестные настроения чаще всего наблюдаются не у школьников, а у молодых людей младше 30 лет . Их принято называть миллениалами, к которым традиционно относят тех, кто родился во второй половине 1980-х и 1990-х годов. Особенность этой возрастной группы заключается в том, что ее представители уделяют больше внимания нематериальным ценностям. Однако это свойственно и для центениалов — людей, родившихся в 2000-х годах.

— Когда о них говорят как о людях, которые просто сидят в интернете и больше ничем не интересуются, социологи не очень разделяют эту точку зрения. Они демонстрируют практики более высокой активности, чем предыдущие поколения. Это касается в основном центениалов и тех, чье детство пришлось на нулевые, кто вырос в относительно благополучной социально-экономической ситуации. Сейчас им это иногда ставят в укор и говорят, что они инфантильные. Но я бы не стала это утверждать. Они больше ориентированы на нематериальные ценности, которые связывают с новым качеством жизни и взглядом на мир. Для них слова «свобода», «справедливость» — более значимы, чем для предыдущих поколений, которые были ориентированы на создание элементарного благосостояния собственной семьи, — объясняет конфликтолог.