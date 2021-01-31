Кто выходит на протестные акции в Новосибирске — дети или взрослые? Конфликтолог — о социологии митингов

Преподаватель НГТУ описала «портрет» участника протестных акций
23 января в Новосибирске состоялось несанкционированное шествие в поддержку политика Алексея Навального. Перед этим социальные сети заполонили посты о том, что нужно делать подросткам, которые хотят принять участие в этой акции. После самого митинга губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Алексей Навальный привлекал своих сторонников — в том числе несовершеннолетних — на акцию с помощью обмана. Он высказал свое негативное отношение к этому. НГС поговорил с Ириной Скалабан, профессором кафедры социальной работы, социальной антропологии НГТУ. Она рассказала, почему молодежь склонна к тому, чтобы участвовать в протестных акциях, и будут ли такие шествия и дальше собирать тысячи людей в Новосибирске.
Кто такие миллениалы и почему они идут на митинги
Ирина Скалабан считает, что протестные настроения чаще всего наблюдаются не у школьников, а у молодых людей младше
— Когда о них говорят как о людях, которые просто сидят в интернете и больше ничем не интересуются, социологи не очень разделяют эту точку зрения. Они демонстрируют практики более высокой активности, чем предыдущие поколения. Это касается в основном центениалов и тех, чье детство пришлось на нулевые, кто вырос в относительно благополучной социально-экономической ситуации. Сейчас им это иногда ставят в укор и говорят, что они инфантильные. Но я бы не стала это утверждать. Они больше ориентированы на нематериальные ценности, которые связывают с новым качеством жизни и взглядом на мир. Для них слова «свобода», «справедливость» — более значимы, чем для предыдущих поколений, которые были ориентированы на создание элементарного благосостояния собственной семьи, — объясняет конфликтолог.
По словам специалиста, в стране действительно наблюдается раскол с точки зрения ценностей. На нематериальные блага ориентированы около
— Они отказываются от машин, от собственности, от выплаты ипотеки всю жизнь, — говорит Ирина Скалабан. — Они понимают, что завтра сменят свое место проживания, что сегодня экоценности для них более существенны, чем машины.
Эта группа населения может выходить на митинги не потому, что ею манипулируют. Нужно учесть, что молодежь реагирует на информацию быстрее, чем старшие поколения. И если кто-то объявит о событии, которое интересно нескольким возрастным группам, то велика вероятность, что молодые люди откликнутся на него быстрее.
— Если спрашивают, кто вышел на эти митинги, то я могу сказать, что вышли именно они. Эти люди, как правило, являются носителями нематериальных ценностей. Вышли те, кто когда-то, я подозреваю, вышел против фальсификации выборов или высказывать точку зрения по поводу «Тангейзера». На прошедшем митинге мы встретились именно с ними, — предполагает специалист.
Станут ли митинги регулярными
Конфликтолог предполагает, что на первой несогласованной акции, которая прошла
— Несмотря на то что есть определенный «портрет» участника, можно сказать, что вышедшие на акцию придерживаются разных социальных и политических повесток. Город, страна, мир были практически закрыты в квартирах на протяжении прошлого года. Поэтому митинг для некоторых — способ «выпустить пар», — говорит Ирина Скалабан. — С другой стороны, есть сильно вовлеченные в политическую повестку участники. Это те, кто выходит за освобождение Навального, те, кто выходит с требованиями к органам власти, государству, не связывая это с фамилией данного оппозиционного лидера. В первый раз мы столкнулись в значительной степени с теми, кто «выпускал пар» и реагировал на многие события, произошедшие за последний год в России. Кто будет готов выходить дольше, будет видно как раз на втором митинге.
СЮЖЕТ
Эксперт предполагает, что люди продолжат выходить на акции, но уже с другими лозунгами и требованиями. Это также будут, в том числе молодые, люди, готовые отстаивать свои ценности. Если митинги станут регулярными, то это может привести к институционализации, упорядоченности процесса, что важно для лидеров оппозиции. Обычно это происходит не из-за манипуляций, а из-за постоянного повторения какого-либо действия.
23 января задержания начались еще до несанкционированной акции. Так, Андрея Кайгородцева, который вышел на одиночный пикет, увезли в полицию после того, как он простоял с плакатом на площади Ленина около