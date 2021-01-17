«Аномальное количество полиции»: Сергей Бойко прилетел в Москву, чтобы встретить Алексея Навального

В воскресенье, 17 января , депутат горсовета и руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретиться с политиком, который прилетает из Германии.



На входе в аэропорт, по словам депутата, сейчас стоят гигантские очереди из людей, которые хотят попасть внутрь. Но полицейские пропускают только тех, у кого есть билеты.

— Полиция пытается проверять билеты. Не очень у них получается, честно говоря. То пускают всех подряд, то проверяют билеты. Просто очень много людей, — говорит Сергей Бойко.