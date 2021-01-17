«Аномальное количество полиции»: Сергей Бойко прилетел в Москву, чтобы встретить Алексея Навального

Лидер штаба Навального в Новосибирске прилетел во Внуково
В воскресенье,
На входе в аэропорт, по словам депутата, сейчас стоят гигантские очереди из людей, которые хотят попасть внутрь. Но полицейские пропускают только тех, у кого есть билеты.
— Полиция пытается проверять билеты. Не очень у них получается, честно говоря. То пускают всех подряд, то проверяют билеты. Просто очень много людей, — говорит Сергей Бойко.
Сам он заранее купил билет из Внуково в Новосибирск, который проверили при входе в аэропорт. Внутри, по его наблюдениям, очень много людей и полиции, но пока всё спокойно:
— В Москве постоянно масса полиции везде. Даже, например, на Киевской, откуда уходит аэроэкспресс, уже достаточно плотненько всё оцеплено и стоят полицейские автозаки. В аэропорту, конечно, аномальное количество полиции. Во Внуково, наверное, столько людей я никогда не видел. Ничего такого страшного пока не происходит. Полицейские ведут себя корректно, хотя их достаточно много.
Сергей Бойко рассказал, что прилетел в Москву, чтобы поддержать Алексея Навального.
— Алексей, если вы помните, был отравлен после визита в Новосибирск и Томск. Поэтому мы с томичами как, наверное, последние, кто его видел живым и здоровым в России, поехали в Москву, встретить его, — говорит депутат.
Также он сообщил, что на его глазах в аэропорту задержали Илью Пахомова — помощника Алексея Навального. Сам же депутат говорит, что не боится задержания, но надеется, что до этого не дойдет.
Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный объявил, что