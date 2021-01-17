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«Аномальное количество полиции»: Сергей Бойко прилетел в Москву, чтобы встретить Алексея Навального

Ему пришлось отстоять огромную очередь, чтобы попасть в аэропорт

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На глазах депутата задержали помощника Навального

На глазах депутата задержали помощника Навального

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Лидер штаба Навального в Новосибирске прилетел во Внуково

В воскресенье, 17 января, депутат горсовета и руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретиться с политиком, который прилетает из Германии.

На входе в аэропорт, по словам депутата, сейчас стоят гигантские очереди из людей, которые хотят попасть внутрь. Но полицейские пропускают только тех, у кого есть билеты.

— Полиция пытается проверять билеты. Не очень у них получается, честно говоря. То пускают всех подряд, то проверяют билеты. Просто очень много людей, — говорит Сергей Бойко.

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Сам он заранее купил билет из Внуково в Новосибирск, который проверили при входе в аэропорт. Внутри, по его наблюдениям, очень много людей и полиции, но пока всё спокойно:

— В Москве постоянно масса полиции везде. Даже, например, на Киевской, откуда уходит аэроэкспресс, уже достаточно плотненько всё оцеплено и стоят полицейские автозаки. В аэропорту, конечно, аномальное количество полиции. Во Внуково, наверное, столько людей я никогда не видел. Ничего такого страшного пока не происходит. Полицейские ведут себя корректно, хотя их достаточно много.

Сергей Бойко рассказал, что прилетел в Москву, чтобы поддержать Алексея Навального.

— Алексей, если вы помните, был отравлен после визита в Новосибирск и Томск. Поэтому мы с томичами как, наверное, последние, кто его видел живым и здоровым в России, поехали в Москву, встретить его, — говорит депутат.

Также он сообщил, что на его глазах в аэропорту задержали Илью Пахомова — помощника Алексея Навального. Сам же депутат говорит, что не боится задержания, но надеется, что до этого не дойдет.

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный объявил, что 17 января возвращается в Москву из Германии. Самолет прилетит около 20:00 по московскому времени. У Внуково политика уже ждут журналисты, сторонники и силовики. Подробности читайте в нашем онлайн-репортаже.

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Алексей НавальныйВнуковоСергей Бойко
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