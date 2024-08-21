НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

зап.

 741мм 72%
Подробнее
6 Пробки
USD 90,69
EUR 100,20

Умер заместитель министра ЖКХ Новосибирской области

Невозможно попасть в автобус
Избил девушку и выпал с её балкона
Сибиряки готовят детей к школе
У сибиряков забирают Алтай
Жизнь как в кино
Жизнь рядом с общагами у Хилка
Мы в Telegram
Работа эксклюзив Кресло главы «Промышленно-логистического парка» планирует занять Андрей Колмаков — ранее он руководил мусорным оператором

Кресло главы «Промышленно-логистического парка» планирует занять Андрей Колмаков — ранее он руководил мусорным оператором

Предыдущий руководитель ПЛП попал под следствие по делу о взяточничестве

2 608
17 комментариев

Sibgenco.online

На место генерального директора АО Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) планируется назначить бывшего директора муниципального «Спецавтохозяйства» Андрея Колмакова. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Говорят, вопрос уже решённый, а формальности с документами утрясут в ближайшую неделю-две, — отметил собеседник.

Пресс-секретарь «ПЛП» Олеся Гузей в разговоре с корреспондентом НГС заявила, что решения по вопросу назначения нового гендиректора ещё нет.

— Никаких процедур пока не проведено. Насколько я знаю, решение будет в ближайшие дни, — отметила пресс-секретарь.

Андрею Колмакову 57 лет. Он дипломированный специалист в области экономики и управления на предприятиях. На протяжении почти 15 лет работал в «Новосибирскэнерго», компаниях «Энергокомплект» и «Генерация», а затем перешёл в управление муниципальным МУП «Энергия». В ноябре 2016 года занял кресло главы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. В 2018 году Колмаков стал директором новосибирского филиала СГК, а через пять лет сложил полномочия. В апреле 2024 года Андрея Колмакова внезапно назначили и. о. руководителя скандального мусорного регоператора МУП «САХ», уже в июле его сменил бывший коллега мэра по работе в «Ростелекоме» Андрей Южаков.

«Промышленно-логистический парк» входит в структуру «Корпорации развития Новосибирской области». Его предыдущий руководитель Александр Гоманов в июне текущего года стал фигурантом громкого дела о взяточничестве. Главным фигурантом силовики назвали главу «Корпорации развития НСО» Александра Зырянова, который ожидает результатов расследования в СИЗО. Александра Гоманова в июне суд отправил под домашний арест.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
САХ Промышленно-логистический парк Назначение Взятка Расследование
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Smykson
21 августа 2024, 17:41
Зашкаливающая незаменимость.
Zemb
21 августа 2024, 17:20
а сколько надо занести? или на что глаза закрыть?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Nikitos,41

Марина,50

Елена,39

Татьяна,45

Максим,38

Alex1980,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление