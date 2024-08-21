Кресло главы «Промышленно-логистического парка» планирует занять Андрей Колмаков — ранее он руководил мусорным оператором

Sibgenco.online Источник: Андрей Колмаков — выходец из чиновников. Несколько лет назад он руководил городским Департаментом ЖКХ и энергетики











На место генерального директора АО Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) планируется назначить бывшего директора муниципального «Спецавтохозяйства» Андрея Колмакова. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Говорят, вопрос уже решённый, а формальности с документами утрясут в ближайшую неделю-две, — отметил собеседник.

Пресс-секретарь «ПЛП» Олеся Гузей в разговоре с корреспондентом НГС заявила, что решения по вопросу назначения нового гендиректора ещё нет.

— Никаких процедур пока не проведено. Насколько я знаю, решение будет в ближайшие дни, — отметила пресс-секретарь.

Андрею Колмакову 57 лет. Он дипломированный специалист в области экономики и управления на предприятиях. На протяжении почти 15 лет работал в «Новосибирскэнерго», компаниях «Энергокомплект» и «Генерация», а затем перешёл в управление муниципальным МУП «Энергия». В ноябре 2016 года занял кресло главы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. В 2018 году Колмаков стал директором новосибирского филиала СГК, а через пять лет сложил полномочия. В апреле 2024 года Андрея Колмакова внезапно назначили и. о. руководителя скандального мусорного регоператора МУП «САХ», уже в июле его сменил бывший коллега мэра по работе в «Ростелекоме» Андрей Южаков.

«Промышленно-логистический парк» входит в структуру «Корпорации развития Новосибирской области». Его предыдущий руководитель Александр Гоманов в июне текущего года стал фигурантом громкого дела о взяточничестве. Главным фигурантом силовики назвали главу «Корпорации развития НСО» Александра Зырянова, который ожидает результатов расследования в СИЗО. Александра Гоманова в июне суд отправил под домашний арест.