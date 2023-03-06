«Не хотела общаться с сексуально озабоченными»: почему люди уходят с новой работы в первый день после обеда — пять историй

Помню, у них был замечательный кофе-аппарат. Я кофе люблю, вот я им сказала, что из всего проведенного времени мне очень понравился их кофе, а всё остальное, я считаю, — не мое. Я вышла в обед, прогулялась, там сосновый бор рядом, подышала свежим воздухом. Подумала: «Что же я себя любимую лишаю такого удовольствия — наслаждаться природой?» Вместо этого сидеть в офисе на телефоне, повторять одно и то же? Нет.



На самом деле они привыкли к таким внезапным уходам, ничего они не потеряли, кроме трех чашек кофе, которые я выпила. Всё равно я сделала примерно 50 звонков, внесла все в базу, и за эту работу мне никто не заплатил.