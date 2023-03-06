«Не хотела общаться с сексуально озабоченными»: почему люди уходят с новой работы в первый день после обеда — пять историй

Прошел собеседование, вышел на работу, понял — не мое. Таких историй много — кто-то понимает сразу, что ошибся дверью, и уходит на обед с концами. А кому-то нужно пару дней, чтобы потом не пожалеть. Частыми причинами внезапного исчезновения сотрудников становятся «душная» атмосфера в коллективе, вид рабочего места, странное руководство и туманные карьерные перспективы. Мы спросили у читателей НГС о таком опыте, и нам ответили примерно так: «Ведь это точно про меня». Публикуем пять историй о самом коротком рабочем дне на новом месте.
Наталья, устроилась в компанию по продаже упаковочных материалов:
— Меня хватило ровно до обеда следующего дня. Я вообще продажник, но с 2000 года работаю в режиме «хоум офис». А тут попробовала устроиться в фирму, где нужно сидеть с 9 до 18. Там нужно было работать по системе холодных звонков, заносить клиентов в базу. Холодные звонки — это как ковровые бомбардировки, просто открываешь справочник и звонишь всем подряд, без осмысления. Работодатель использует эти методы просто для набора базы, рутина для неквалифицированного труда. Зарплата хитрая — обещают оклад при выполнении плана, а план такой, что в жизни не выполнишь. Я потом почитала отзыв о компании — просто берут людей, они условно сидят два месяца, в итоге находят двух-трех клиентов, которые потом пригодятся фирме. Сами сотрудники ничего не имеют, а эти два добытых клиента передаются уже постоянным работникам.
Помню, у них был замечательный кофе-аппарат. Я кофе люблю, вот я им сказала, что из всего проведенного времени мне очень понравился их кофе, а всё остальное, я считаю, — не мое. Я вышла в обед, прогулялась, там сосновый бор рядом, подышала свежим воздухом. Подумала: «Что же я себя любимую лишаю такого удовольствия — наслаждаться природой?» Вместо этого сидеть в офисе на телефоне, повторять одно и то же? Нет.
На самом деле они привыкли к таким внезапным уходам, ничего они не потеряли, кроме трех чашек кофе, которые я выпила. Всё равно я сделала примерно 50 звонков, внесла все в базу, и за эту работу мне никто не заплатил.
Виктория, понравилось собеседование в ресторане, но работа показалась странной:
— Это было в 2016 году, я искала работу бухгалтером. Офис компании был на Гурьевской, в районе Октябрьского рынка, помещение в жилом доме. Интересно, что на собеседование меня пригласили в китайский ресторанчик. Хорошо одетые мужчина и женщина заказали чаек, спросили опыт работы, всех всё устроило.
Но я поработала один день, на следующий день в обед уже ушла. Помещение офиса было как будто в стадии ремонта, на рабочем месте куча проводов, какие-то флешки в коробочках для связи с банком. Знала, что надо вести несколько фирм, но представляла, что это будет на другом уровне. Сразу меня оформлять не стали, сказали, нужно подождать руководство.
Но сыграло роль даже другое. Компания занималась сдачей помещений в аренду. Вот мы сидим, коллега мне всё объясняет, я записываю. И тут заходят парни, похожие на вышибал, начинают рассказывать, что кто-то из арендаторов не платит, поэтому они сейчас пойдут отрезать им воду, свет, менять замки, и вообще у тех парней будут проблемы. Девочка, которая меня обучала, увидела, что я напугана, и так, мол, бывает, ничего страшного. Парни поговорили, убежали, что-то там сделали, видимо, привели в исполнение свои угрозы.
Было лето, я вышла на обед, в офисе у меня ничего не оставалось. Я пошла, поела, потом мысли начали меня посещать всякие, думаю: «Да ну на фиг, вляпаюсь еще куда-нибудь, если они такими средствами решают всё». Мне показалось, что это не совсем правильно, у меня возникли опасения, и я не стала возвращаться. Написала своей коллеге сообщение, что не приду, на следующий день руководитель позвонила и спросила, в чем проблема, я сказала, что не буду комментировать. Ехала домой на трамвайчике с таким облегчением. Очень рада, что ушла, там чувствовала сильное напряжение.
Галина, устроилась в секс-шоп, но тема не понравилась:
— Это было давно, в 2008 году. Даже название магазина не помню, где-то недалеко от площади Калинина. Продавала какие-то гели, диски. Мне не нравился вид некоторых покупателей — они не столько озабоченные, сколько, как мне показалось, психически нездоровые. Вид обычный совершенно, если не смотреть в глаза, на мимику, хорошо, хоть буйных не попалось. Полдня я работала с напарницей, потом должна была остаться одна. Но я сбежала. Ушла, так как не хотела общаться с сексуально озабоченными покупателями. Сказала руководству, что ездить далеко, поэтому работать здесь не буду.
Семен, понял, что ему нельзя работать с продуктами:
— Мне было 14 лет, я только получил паспорт. Жил в Бердске, помню, долго делал медицинскую книжку, чтобы устроиться на хлебный завод. Устроился, меня в первый же день поставили на фасовку зефира, и работникам разрешалось есть его в неограниченном количестве. Я его налопался до такой степени, что мне стало плохо, я потом, наверное, еще год зефир не ел. В итоге я больше не вышел на эту работу, понял, что для такой работы я не предназначен, потому что слишком люблю поесть, падок на еду. Явно бы не справился, продолжал бы есть, мне кажется, не выжил бы. Нельзя мне работать с едой — точно.
Анна, не вдохновилась корпоративной культурой компании:
— После трех этапов собеседования устроилась в одну известную оптовую компанию. В первый рабочий день мне дали огромную папку алгоритмов действия. Я ее открыла и засмеялась, потому что первая инструкция начиналась с фразы «Как открыть почту». Следующий этап — мне выдали игру «Знакомство с коллегами» — нужно было бегать по офису и искать любимый цветок, предположим, менеджера Васи.
В итоге на обеде, когда все обычно уходят в магазин или в кафе, я тоже вышла. Только через дорогу и домой.
Комментарий эксперта
В пресс-службе HeadHunter Сибирь напомнили, что чаще всего люди увольняются по собственному желанию — такие данные и по стране, и по Сибири.
— Обычно самые распространенные поводы для этого — неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе или руководством, — отметили аналитики. — Лидерами по увольнениям по собственному желанию стали работники, занятые в сфере продаж.
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