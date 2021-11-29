Работодатели в Новосибирске начали отбирать резюме по отметке о вакцинации

Новосибирцы не хотят указывать свой прививочный статус в резюме. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, которые просмотрели три миллиона резюме и больше миллиона вакансий по всей стране, опубликованных за один месяц.



— Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19 , в Новосибирске — 12% (это самый низкий показатель среди российских городов-миллионников), — сообщается в исследовании сервиса. — Еще 5,2% соискателей сообщили в своих анкетах на онлайн-платформе, что готовы привиться или проходят вакцинацию в текущий момент.