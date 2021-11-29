Работодатели в Новосибирске начали отбирать резюме по отметке о вакцинации

Новосибирцы не хотят указывать свой прививочный статус в резюме. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, которые просмотрели три миллиона резюме и больше миллиона вакансий по всей стране, опубликованных за один месяц.
— Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от
По данным исследования, охотнее указывают свой прививочный статус в Омске, Перми, Уфе, Красноярске, Санкт-Петербурге, Москве (самый высокий показатель — 16,6%).
Что касается вакансий, по данным SuperJob, лишь в 2,6% новосибирских вакансий есть требование о наличии сертификата о вакцинации. И в 2,3% вакансий работодатель говорит, что кандидат должен быть готов сделать прививку. В этом рейтинге Новосибирск занял
— Доля вакансий, требующих наличия
По постановлению областного правительства, с 21 ноября работодатели должны снять с работы или перевести на дистант сотрудников, у которых нет первого компонента. Это работники 15 сфер, в том числе торговли и общепита, ЖКХ, театров, салонов красоты, соцзащиты. На прошлой неделе непривитых сотрудников начали отстранять от работы в общественном транспорте. Юрист рассказал, какие права есть у работников, не желающих вакцинироваться.