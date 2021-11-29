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Работодатели в Новосибирске начали отбирать резюме по отметке о вакцинации

Среди горожан желающих указать свой прививочный статус оказалось меньше всего в стране

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Требования о вакцинации появились в 2,6% новосибирских вакансий

Требования о вакцинации появились в 2,6% новосибирских вакансий

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Новосибирцы не хотят указывать свой прививочный статус в резюме. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, которые просмотрели три миллиона резюме и больше миллиона вакансий по всей стране, опубликованных за один месяц.

— Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, в Новосибирске — 12% (это самый низкий показатель среди российских городов-миллионников), — сообщается в исследовании сервиса. — Еще 5,2% соискателей сообщили в своих анкетах на онлайн-платформе, что готовы привиться или проходят вакцинацию в текущий момент.

По данным исследования, охотнее указывают свой прививочный статус в Омске, Перми, Уфе, Красноярске, Санкт-Петербурге, Москве (самый высокий показатель — 16,6%).

Что касается вакансий, по данным SuperJob, лишь в 2,6% новосибирских вакансий есть требование о наличии сертификата о вакцинации. И в 2,3% вакансий работодатель говорит, что кандидат должен быть готов сделать прививку. В этом рейтинге Новосибирск занял 8-ю строчку из 17 — реже спрашивают отметку о вакцинации работодатели в Челябинске, Казани, Екатеринбурге. Самый высокий показатель — в Красноярске (6,5%), Санкт-Петербурге (6,6%).

— Доля вакансий, требующих наличия QR-кодов, выше среди вакансий для медицинского персонала, сотрудников сферы общественного питания и ритейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистической отрасли. Каждая сотая вакансия требует от кандидатов готовности сделать прививку, — уточняется в исследовании сервиса. — Среди соискателей 15,9% уже проставили отметку о пройденной вакцинации в своих резюме, еще 3% указали статус «Готов(а) к вакцинации» или «Прохожу вакцинацию».

По постановлению областного правительства, с 21 ноября работодатели должны снять с работы или перевести на дистант сотрудников, у которых нет первого компонента. Это работники 15 сфер, в том числе торговли и общепита, ЖКХ, театров, салонов красоты, соцзащиты. На прошлой неделе непривитых сотрудников начали отстранять от работы в общественном транспорте. Юрист рассказал, какие права есть у работников, не желающих вакцинироваться.

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