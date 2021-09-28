В лифте Технопарка появилось объявление о вакансии программиста: за помощь в поиске обещают 50 тысяч рублей

Дефицит квалифицированных специалистов заставляет новосибирские компании использовать нетривиальные направления поиска сотрудников. В новосибирском Технопарке в лифте появилось объявление о поиске высокооплачиваемых разработчиков. Работодатель готов заплатить даже за помощь в поиске специалиста.

Объявление сделано в виде QR-кода. В объявлении указана зарплатная вилка в 150– 250 тысяч рублей и название вакансии: PHP разработчик (PHP — язык для веб-приложений), а также указано, что за «успешную рекомендацию» работодатель готов выплатить 50 тысяч рублей.