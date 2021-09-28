В лифте Технопарка появилось объявление о вакансии программиста: за помощь в поиске обещают 50 тысяч рублей

В Новосибирске компания заплатит
Дефицит квалифицированных специалистов заставляет новосибирские компании использовать нетривиальные направления поиска сотрудников. В новосибирском Технопарке в лифте появилось объявление о поиске высокооплачиваемых разработчиков. Работодатель готов заплатить даже за помощь в поиске специалиста.
Объявление сделано в виде QR-кода. В объявлении указана зарплатная вилка в 150–
QR-код на объявлении ведет на сайт разработчика облачной системы учета ListOk CRM (ООО «ЛИСТОК АЙТИ»). Система предназначена для автоматизации учета работы обучающих центров, фитнес-групп, бассейнов и т. д.
ListOK ищет среднего или старшего PHP-разработчика, основная задача которого — «поддерживать и дорабатывать CRM-систему» (CRM — Customer relationship management — управление взаимоотношениями с клиентом, включающее учет заказов, платежей клиентов, обратной связи и т. д.).
В разделе контактов на сайте даны только московские телефоны, но у компании есть офис в новосибирском офисе в Технопарке. Компания готова нанять сотрудника и на частичную «удаленку» и даже почасовую работу для тех, кто «зимует в теплых странах». Вознаграждение за рекомендацию в размере
Как рассказал руководитель компании Listok CRM Арсений Носов, объявления в лифтах появились только вчера утром.
— Конкретно этот формат поиска мы пробуем впервые, за годы работы в Академпарке я видел пару подобных объявлений, также с вознаграждением за рекомендацию. В целом ощущение, что поиск хороших разработчиков в Академгородке лучше работает через сарафанное радио, через друзей-знакомых, по рекомендации, — говорит Носов.
По словам руководителя Listok CRM, компания уже выплачивала один раз вознаграждение за разработчика, которого привел его знакомый. Тогда сумма была существенно меньше —
Компания ООО «ЛИСТОК АЙТИ» зарегистрирована в начале 2017 года в Новосибирске. Ее единственным учредителем и руководителем является Арсений Носов, для которого это, по всей видимости, основной или вообще единственный бизнес (в базе Контр.Фокус есть сведения только об индивидуальном предпринимателе с таким ИНН). В прошлом году выручка компании составила
Сама по себе практика выплаты вознаграждения при поиске ценных специалистов не нова, на этом, в частности, основан бизнес рекрутинговых агентств. Но в объявлениях о найме такие обещания встречаются нечасто. Место же, где размещено объявление, можно считать для такого рода рекламы практически идеальным: вряд ли где-то в Новосибирске можно найти здание с такой концентрацией потенциальных сотрудников, удовлетворяющих указанным в объявлении требованиям, в одном отдельно взятом лифте.
Дефицит кадров отмечают сегодня все IT-компании. Спрос на услуги разработчиков самого разного программного обеспечения велик по всему миру, а чтобы заниматься этой деятельностью необязательно жить в той стране, где расположен головной офис компании-разработчика. В итоге работодатели вынуждены платить сотрудникам непропорционально высокие (по отношению к общему уровню по стране) зарплаты. Чтобы справиться с ситуацией крупные компании даже организуют собственные школы, где готовы обучать способных соискателей бесплатно. Так 2ГИС вместе со Сбербанком открыл в этом году в Новосибирске местное отделение «Школы 21», первый набор в которой уже приступил к занятиям.