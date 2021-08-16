Профсоюз обратился к вице-премьеру из-за ситуации с заводом «Тяжстанкогидропресс». Чего они хотят?

К вице-премьеру обратились рабочие «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске
К куратору Сибирского федерального округа вице-премьеру Виктории Абрамченко обратились участники новосибирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности. Они просят помощи в сохранении завода «Тяжстанкогидропресс».
— Было направлено обращение к вице-премьеру Абрамченко как к куратору Сибирского федерального округа. Просим помочь завод восстановить, чтобы к зиме он встал на ноги, — сообщил ТАСС председатель профсоюза Евгений Плахов.
В ноябре 2020 года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата — работникам тогда не выплатили часть зарплаты. В начале декабря прошлого года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после этого прокуратура завела дело на руководство предприятия. В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества, некоторых предупредили, что скоро начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода. В июне стало известно, что с конца прошлого года уволено 223 работника.
В апреле губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. После чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина, мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.