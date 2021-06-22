В Новосибирске пытаются спасти скандальный завод «Тяжстанкогидропресс»

Сегодня, 22 июня, власти Новосибирской области подписали соглашение по сохранению производства скандально известного завода «Тяжстанкогидропресс». Согласно ему ПАО «Сбербанк» и АО «БКС Банк» приостанавливают судебные производства в отношении предприятия.
Решение принято в рамках договоренности с властями региона. В правительстве отметили «большую значимость деятельности завода для социально-экономической жизни региона».
— Утверждена дорожная карта по привлечению потенциальных инвесторов и сохранения производственного потенциала ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ООО «СМЦ "Стиллайн"», — сообщили в пресс-службе правительства.
Банки, по данным властей, ищут потенциальных инвесторов для финансового оздоровления предприятия.
Как рассказали на самом заводе, это решение касается в большей степени ООО «СМЦ "Стиллайн"», которое в феврале
Как сообщает «Коммерсантъ», «Тяжстанкогидропресс» выступал поручителем по кредиту БКС-банка заводу «Стиллайн» на
Ранее имущество «Стиллайна» было выставлено на торги.
— В составе лота: комплекс недвижимого имущества, а также находящиеся в залоге у Сбербанка производственное оборудование и техника. Начальная стоимость —
ПАО «Тяжстанкогидропресс» — отдельное от «Стиллайна» юрлицо, зарегистрированное по тому же адресу. «Стиллайн» — его совладелец. У них один бенефициар — Николай Степакин.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Стиллайну» принадлежит около 56% ПАО, или 75% обыкновенных акций. А сам «Стиллайн» на 100% принадлежит одному из бывших гендиректоров «Тяжстанкогидропресса».
В середине июня «Тяжстанкогидропресс» подал заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила
В конце мая на «Тяжстанкогидропресс» поступили деньги за крупный заказ, который предприятие выполнило для Выксунского металлургического завода. Общая стоимость заказа — порядка
В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. После чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина, мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.