В Новосибирске пытаются спасти скандальный завод «Тяжстанкогидропресс»

Сегодня, 22 июня, власти Новосибирской области подписали соглашение по сохранению производства скандально известного завода «Тяжстанкогидропресс». Согласно ему ПАО «Сбербанк» и АО «БКС Банк» приостанавливают судебные производства в отношении предприятия.



Решение принято в рамках договоренности с властями региона. В правительстве отметили «большую значимость деятельности завода для социально-экономической жизни региона».

— Утверждена дорожная карта по привлечению потенциальных инвесторов и сохранения производственного потенциала ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ООО «СМЦ "Стиллайн"», — сообщили в пресс-службе правительства.