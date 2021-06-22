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В Новосибирске пытаются спасти скандальный завод «Тяжстанкогидропресс»

Банки приостановят судебные производства в отношении предприятия

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В конце мая на «Тяжстанкогидропресс» поступили деньги за крупный заказ в размере 10 миллионов рублей

В конце мая на «Тяжстанкогидропресс» поступили деньги за крупный заказ в размере 10 миллионов рублей

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Сегодня, 22 июня, власти Новосибирской области подписали соглашение по сохранению производства скандально известного завода «Тяжстанкогидропресс». Согласно ему ПАО «Сбербанк» и АО «БКС Банк» приостанавливают судебные производства в отношении предприятия.

Решение принято в рамках договоренности с властями региона. В правительстве отметили «большую значимость деятельности завода для социально-экономической жизни региона».

— Утверждена дорожная карта по привлечению потенциальных инвесторов и сохранения производственного потенциала ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ООО «СМЦ "Стиллайн"», — сообщили в пресс-службе правительства.

Банки, по данным властей, ищут потенциальных инвесторов для финансового оздоровления предприятия.

Как рассказали на самом заводе, это решение касается в большей степени ООО «СМЦ "Стиллайн"», которое в феврале 2021 года признано банкротом. В апреле стало известно о начавшихся торгах на активы «Стиллайна», которое является главным акционером ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Как сообщает «Коммерсантъ», «Тяжстанкогидропресс» выступал поручителем по кредиту БКС-банка заводу «Стиллайн» на 750 миллионов рублей. В мае 2020 года суд удовлетворил иск БКС-банка о взыскании с завода 1,05 миллиарда рублей долга по этому кредиту путем реализации имущества на торгах.

Ранее имущество «Стиллайна» было выставлено на торги.

— В составе лота: комплекс недвижимого имущества, а также находящиеся в залоге у Сбербанка производственное оборудование и техника. Начальная стоимость — 426,7 миллиона рублей. Планируется, что итоги торгов будут подведены в конце мая, — также сообщал «Коммерсантъ».

ПАО «Тяжстанкогидропресс» — отдельное от «Стиллайна» юрлицо, зарегистрированное по тому же адресу. «Стиллайн» — его совладелец. У них один бенефициар — Николай Степакин.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Стиллайну» принадлежит около 56% ПАО, или 75% обыкновенных акций. А сам «Стиллайн» на 100% принадлежит одному из бывших гендиректоров «Тяжстанкогидропресса».

В середине июня «Тяжстанкогидропресс» подал заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 1,1 миллиарда рублей.

В конце мая на «Тяжстанкогидропресс» поступили деньги за крупный заказ, который предприятие выполнило для Выксунского металлургического завода. Общая стоимость заказа — порядка 10 миллионов рублей. Но, по словам Амира Мифтахова, указанных денег для погашения долгов не хватило.

В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. После чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина, мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.

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задолженностьсотрудники«Тяжстанкогидропресс»
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