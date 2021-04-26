Как изменится ваша зарплата из-за нерабочих дней в мае: разбираем указ президента

В пятницу Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с
Начнем с того, что нерабочие дни устанавливаются «с сохранением за работниками заработной платы». То есть, если вы в эти дни должны были работать, оклад вам обязаны за них выплатить.
Всё это, впрочем, не значит, что работать не будет никто: в президентском указе говорится, что органам публичной власти, иным органам и организациям нужно определить количество служащих и работников, обеспечивающих с
Тем, кому придется «обеспечивать функционирование», за дни
Однако многие в эти дни работать и не собирались, заранее взяв отпуск. Теперь получается, что зря. И перенести его, к сожалению, просто так нельзя: по трудовому кодексу составляемый на год график отпусков обязателен к исполнению как для работодателя, так и для работника. По согласованию, конечно, всё можно поменять. А вот забрать свои дни отпуска назад «силой» не получится.
О том, что дни между первыми и вторыми майскими праздниками будут нерабочими, стало известно в пятницу во время встречи президента с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Сразу после этого начались перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения. В компании объяснили это резким ростом числа запросов.