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Тема дняКак будут работать школы и детсады с 1 по 10 мая

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Как изменится ваша зарплата из-за нерабочих дней в мае: разбираем указ президента

На прибавку рассчитывать не приходится, но и лишить денег не должны

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Роспотребнадзор считает, что все <nobr class="_">10 дней</nobr> россияне проведут на даче

Роспотребнадзор считает, что все 10 дней россияне проведут на даче

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В пятницу Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая в этом году становятся нерабочими. Решение было принято из-за пандемии — о таких мерах президента попросило руководство Роспотребнадзора, чтобы сократить в майские праздники число поездок в общественном транспорте на дачу и обратно. Разбираемся, как это будет работать.

Начнем с того, что нерабочие дни устанавливаются «с сохранением за работниками заработной платы». То есть, если вы в эти дни должны были работать, оклад вам обязаны за них выплатить.

Всё это, впрочем, не значит, что работать не будет никто: в президентском указе говорится, что органам публичной власти, иным органам и организациям нужно определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих органов и организаций.

Тем, кому придется «обеспечивать функционирование», за дни с 4-го по 7-е не будут платить в двойном размере, как за работу в праздники. Соответствующее разъяснение дал Роструд еще в прошлом году, комментируя первые коронавирусные нерабочие дни. Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

Однако многие в эти дни работать и не собирались, заранее взяв отпуск. Теперь получается, что зря. И перенести его, к сожалению, просто так нельзя: по трудовому кодексу составляемый на год график отпусков обязателен к исполнению как для работодателя, так и для работника. По согласованию, конечно, всё можно поменять. А вот забрать свои дни отпуска назад «силой» не получится.

О том, что дни между первыми и вторыми майскими праздниками будут нерабочими, стало известно в пятницу во время встречи президента с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Сразу после этого начались перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения. В компании объяснили это резким ростом числа запросов.

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выходныеработамайские праздники
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