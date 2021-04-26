Как изменится ваша зарплата из-за нерабочих дней в мае: разбираем указ президента

О том, что дни между первыми и вторыми майскими праздниками будут нерабочими, стало известно в пятницу во время встречи президента с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Сразу после этого начались перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения. В компании объяснили это резким ростом числа запросов.

