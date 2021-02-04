Больше половины новосибирцев поддержали 4-дневную рабочую неделю. Но не все уверены, что будут успевать работать

51% новосибирцев поддерживает переход на 4-дневную рабочую неделю, 30% — категорически против. При этом 69% (в среднем 7 из 10 опрошенных) уверены, что при сокращении недели с пяти до четырех дней они смогут должным образом выполнять свои профессиональные обязанности и работа не пострадает. Еще 18% думают, что станут работать хуже. Такие результаты были получены в ходе опроса SuperJob.
На днях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия «точно не убила, а оживила» идею о четырехдневной рабочей неделе.
Участники опроса заявили, что третий выходной день они планируют потратить на семью (32%), подработку и отдых (по 18%). 4-дневную рабочую неделю уже внедрили 4% опрошенных российских компаний. Чаще переход на укороченный график поддерживают женщины (53 против 43%). В среднем по России 4-дневную рабочую неделю поддержали 48% респондентов.
Кому в Новосибирске платят по