Больше половины новосибирцев поддержали 4-дневную рабочую неделю. Но не все уверены, что будут успевать работать

51% новосибирцев поддерживает переход на 4-дневную рабочую неделю, 30% — категорически против. При этом 69% (в среднем 7 из 10 опрошенных) уверены, что при сокращении недели с пяти до четырех дней они смогут должным образом выполнять свои профессиональные обязанности и работа не пострадает. Еще 18% думают, что станут работать хуже. Такие результаты были получены в ходе опроса SuperJob.

На днях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия «точно не убила, а оживила» идею о четырехдневной рабочей неделе.