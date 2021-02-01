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В феврале у россиян будет шестидневная рабочая неделя

Потрудиться придется, чтобы подольше отдохнуть

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Из-за Дня защитника Отечества рабочая неделя затянется

Из-за Дня защитника Отечества рабочая неделя затянется

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Третья рабочая неделя февраля затянется на день дольше: из-за Дня защитника Отечества придется отработать в субботу, 20-го числа. После этого нас ждут трехдневные выходные: в воскресенье, 21 февраля, в понедельник и вторник — 22 и 23 февраля. Дальше в среду, 24-го, мы вернемся на рабочие места, отработаем четверг и пятницу, а затем — стандартные двухдневные выходные.

20 февраля выпадает на предпраздничный день, поэтому из офиса можно уйти на час раньше.

Сохраните календарь, чтобы не запутаться в рабочих днях и праздниках

Сохраните календарь, чтобы не запутаться в рабочих днях и праздниках

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Следующие длинные выходные ждут нас в марте, из-за Международного женского дня работать по субботам не придется. А главная интрига года — рабочим будет 31 декабря или нет — была разрушена еще в прошлом году: 31-е число заблаговременно отметили красным в календаре.

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Ну и сохраните себе календарь на текущий год, пригодится

Ну и сохраните себе календарь на текущий год, пригодится

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23 ФевраляДень защитника Отечествакалендарьвыходные и праздники
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