В феврале у россиян будет шестидневная рабочая неделя

Третья рабочая неделя февраля затянется на день дольше: из-за Дня защитника Отечества придется отработать в субботу, 20-го числа. После этого нас ждут трехдневные выходные: в воскресенье,
20 февраля выпадает на предпраздничный день, поэтому из офиса можно уйти на час раньше.
Следующие длинные выходные ждут нас в марте, из-за Международного женского дня работать по субботам не придется. А главная интрига года — рабочим будет 31 декабря или нет — была разрушена еще в прошлом году: 31-е число заблаговременно отметили красным в календаре.