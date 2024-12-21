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Происшествия Водитель погиб: в Кировском районе автомобиль врезался в столб

Водитель погиб: в Кировском районе автомобиль врезался в столб

На месте работают сотрудники ГАИ и полиции

1 787
9 комментариев

ДТП произошло в субботу утром

Источник:

Сегодня, 21 декабря, в 11:30 в Кировском районе Новосибирска в аварии погиб 67-летний водитель. Автомобиль Daihatsu Tanto врезался в столб.

Как рассказали в ГАИ по Новосибирской области, мужчина ехал за рулем Daihatsu Tanto по улице Тюменская со стороны Оловозаводской с левым поворотом в сторону улицы Мира. У дома 2/3 на улице Тюменской водитель врезался в световую опору.

В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью. 63-летняя женщина-пассажир была доставлена в больницу — характер травм уточняется.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.

Если вам что-то известно о ДТП, свяжитесь с нами.

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Комментарии
9
ПЛУТ
57 минут
Машина вроде целая.
Гость
53 минуты
судя по состоянию машины, может быть всё же 67-летний мужчина скончался от иных причин ? а фельдшеров кировской подстанции скорой помощи проверить на профпригодность, а то такой диагноз стал сильно часто звучать при дтп в Кировке
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