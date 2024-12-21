Водитель погиб: в Кировском районе автомобиль врезался в столб

ДТП произошло в субботу утром Источник: ГАИ по Новосибирску











Сегодня, 21 декабря, в 11:30 в Кировском районе Новосибирска в аварии погиб 67-летний водитель. Автомобиль Daihatsu Tanto врезался в столб.

Как рассказали в ГАИ по Новосибирской области, мужчина ехал за рулем Daihatsu Tanto по улице Тюменская со стороны Оловозаводской с левым поворотом в сторону улицы Мира. У дома 2/3 на улице Тюменской водитель врезался в световую опору.

В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью. 63-летняя женщина-пассажир была доставлена в больницу — характер травм уточняется.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.