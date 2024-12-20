Иномарка насмерть сбила пенсионера в Бердске — он шел не по пешеходному переходу

В Бердске произошло смертельное ДТП — иномарка сбила пенсионера. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Около 18:37 сегодня, 20 декабря, 31-летний водитель BMW ехал по улице Черемушная со стороны Космической. Около дома № 133а по улице Первомайская он сбил 67-летнего пешехода, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионер получил травмы, от которых скончался в больнице. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Новосибирске объявили в розыск водителя, который сбил двух пешеходов.