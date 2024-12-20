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Происшествия Иномарка насмерть сбила пенсионера в Бердске — он шел не по пешеходному переходу

Иномарка насмерть сбила пенсионера в Бердске — он шел не по пешеходному переходу

Мужчина скончался в больнице

669
14 комментариев

ДТП произошло в темное время

Источник:

В Бердске произошло смертельное ДТП — иномарка сбила пенсионера. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Около 18:37 сегодня, 20 декабря, 31-летний водитель BMW ехал по улице Черемушная со стороны Космической. Около дома № 133а по улице Первомайская он сбил 67-летнего пешехода, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионер получил травмы, от которых скончался в больнице. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Ранее в Новосибирске объявили в розыск водителя, который сбил двух пешеходов.

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ДТП Сбил пешехода ГАИ Бердск Новосибирская область
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Комментарии
14
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
42 минуты
Что то пенсионеры решили отъехать в мир иной.
not_say_2
8 минут
Многие старые люди почему то куда то торопятся, наверное пожить. Но поспешишь - людей насмешишь как работало, так и работает.
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