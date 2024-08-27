Неспокойного школьника из Горного отправили в спецшколу — его винили в насилии над второклассником

Происшествие шокировало жителей Горного в мае 2024 года Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирской области в спецшколу отправили 12-летнего Антона* (здесь и далее имена всех несовершеннолетних и их ближайших родственников изменены). Мальчик — житель поселка Горный Тогучинского района. В мае местные жители обвинили его в надругательстве над второклассником. О судьбе неспокойного мальчика корреспонденту НГС рассказала его мама Елена.

— Антона отправили в спецшколу. Но это не по тому поводу, по поводу надругательства отказали в возбуждении уголовного дела. Это все раздули больше. По видео, где обиженный мальчик извинялся, пришли бумаги, что Антон его тоже не трогал, — отметила Елена.

Мама школьника добавила, что в спецшколе ее сын пробудет до 26 июля 2024 года. При этом, такое решение суд принял из-за многочисленных жалоб на Антона и его друзей.

— За то, что магазины грабили, траву жгли, хулиганили. Теперь моего сына отправили в спецшколу, и кого теперь его друзья будут делать крайним — посмотрим. Заседания все переносили и переносили, потому что очень тщательно все это разбирали. У меня спросили, согласна ли я с решением. И я ответила: может быть, это поможет. Потому что, понятное дело, что он хулиган.

НГС также запросил информации у СК по поводу уголовного дела.

В мае НГС подробно рассказывал о конфликте, который развернулся в поселке Горный.