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Происшествия подробности Неспокойного школьника из Горного отправили в спецшколу — его винили в насилии над второклассником

Неспокойного школьника из Горного отправили в спецшколу — его винили в насилии над второклассником

Мама трудного ребенка рассказала корреспонденту НГС, что следователи отказали в возбуждении дела о насилии

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11 комментариев

Происшествие шокировало жителей Горного в мае 2024 года

В Новосибирской области в спецшколу отправили 12-летнего Антона* (здесь и далее имена всех несовершеннолетних и их ближайших родственников изменены). Мальчик — житель поселка Горный Тогучинского района. В мае местные жители обвинили его в надругательстве над второклассником. О судьбе неспокойного мальчика корреспонденту НГС рассказала его мама Елена.

— Антона отправили в спецшколу. Но это не по тому поводу, по поводу надругательства отказали в возбуждении уголовного дела. Это все раздули больше. По видео, где обиженный мальчик извинялся, пришли бумаги, что Антон его тоже не трогал, — отметила Елена.

Мама школьника добавила, что в спецшколе ее сын пробудет до 26 июля 2024 года. При этом, такое решение суд принял из-за многочисленных жалоб на Антона и его друзей.

— За то, что магазины грабили, траву жгли, хулиганили. Теперь моего сына отправили в спецшколу, и кого теперь его друзья будут делать крайним — посмотрим. Заседания все переносили и переносили, потому что очень тщательно все это разбирали. У меня спросили, согласна ли я с решением. И я ответила: может быть, это поможет. Потому что, понятное дело, что он хулиган.

НГС также запросил информации у СК по поводу уголовного дела.

В мае НГС подробно рассказывал о конфликте, который развернулся в поселке Горный.

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Комментарии
11
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
27 августа 2024, 15:59
Магазины грабили, но нет, нет, никого не насиловали, так что хорошие мальчики!
KingLEV
27 августа 2024, 15:47
"сын пробудет до 26 июля 2024" - новости из прошлого?
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