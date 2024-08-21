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Пассажира зажало в ассенизаторской машине

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Происшествия «Отказали тормоза»: пассажира зажало в ассенизаторской машине — грузовик проломил бетонные блоки

«Отказали тормоза»: пассажира зажало в ассенизаторской машине — грузовик проломил бетонные блоки

Также во время ДТП спецтранспорт вылетел на железную дорогу

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9 комментариев

Водитель грузовика смог выбраться из кабины самостоятельно, пассажира деблокировали спасатели

Муниципальные спасатели освободили зажатого в кабине автоцистерны пассажира. Неуправляемый грузовик проломил бетонное ограждение и съехал на железнодорожные пути. О ликвидации последствий аварии рассказали в официальном паблике спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

— ДТП произошло на спуске Ключ-Камышенское Плато, у автомашины отказали тормоза, — указано в паблике. — Водитель на машине снёс бетонные ограждения и съехал на железнодорожные пути. В машине находились двое. Спасатели деблокировали 44-летнего пассажира и передали бригаде врачей скорой помощи.

Ассенизационная автоцистерна потеряла управление

Водитель, по данным спасателей выбрался из машины самостоятельно.

НГС также обратился за комментарием в пресс-службу новосибирской полиции, чтобы узнать о подробностях аварии.

В ГАИ сообщили, что это ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших.

Ранее НГС писал о том, что Renault уходил от столкновения с грузовиком и упал в траншею. Водителя и пассажирку пришлось доставать из салона авто спасателям.

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ПО ТЕМЕ
ДТП Ассенизаторская машина Бетонные блоки
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Комментарии
11
Татьяна 53
21 августа 2024, 16:43
Хорошо хоть жив остался
Гость
21 августа 2024, 16:48
Символично. Вся страна это как одна большая бочка с "г", у которой отказали тормоза.
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