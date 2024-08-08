Силовики нагрянули в кафе на Хилокском рынке — работу заведений приостановили

На месте оказались представители МЧС, Роспотребнадзора, полицейские и следователи Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











В Новосибирске силовики нагрянули в два заведения в Ленинском районе в районе Хилокского рынка. Деятельность точек общепита приостановили, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.



В ведомстве объяснили, что в ходе мониторинга СМИ и соцмедиа выявили сообщение о возможных нарушениях законодательства владельцами двух кафе на левом берегу города. В связи с этим следователи организовали процессуальную проверку.



— Следователи совместно с сотрудниками полиции, представителями МЧС, Роспотребнадзора провели осмотр помещений указанных заведений, — заявили в ведомстве. — В настоящее время деятельность этих точек общепита приостановлена, назначены экспертизы.

Следователи опубликовали видео, снятое в заведениях Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области

В ведомстве уточнили, что в рамках проверки следователями будет дана оценка соблюдения миграционного законодательства, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил эксплуатации газового оборудования.



По результатам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

