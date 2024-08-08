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Происшествия Силовики нагрянули в кафе на Хилокском рынке — работу заведений приостановили

Силовики нагрянули в кафе на Хилокском рынке — работу заведений приостановили

На месте оказались представители сразу нескольких ведомств

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65 комментариев
На месте оказались представители МЧС, Роспотребнадзора, полицейские и следователи

В Новосибирске силовики нагрянули в два заведения в Ленинском районе в районе Хилокского рынка. Деятельность точек общепита приостановили, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве объяснили, что в ходе мониторинга СМИ и соцмедиа выявили сообщение о возможных нарушениях законодательства владельцами двух кафе на левом берегу города. В связи с этим следователи организовали процессуальную проверку.

— Следователи совместно с сотрудниками полиции, представителями МЧС, Роспотребнадзора провели осмотр помещений указанных заведений, — заявили в ведомстве. — В настоящее время деятельность этих точек общепита приостановлена, назначены экспертизы.

Следователи опубликовали видео, снятое в заведениях

В ведомстве уточнили, что в рамках проверки следователями будет дана оценка соблюдения миграционного законодательства, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил эксплуатации газового оборудования.

По результатам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

В июле сотрудники ФСБ ворвались в кафе в Бердске. Силовики проверили 27 иностранцев.

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Комментарии
65
С левого берега
8 августа 2024, 19:18
Когда в кафе на площади Маркса? Там два с названием Худжанд... На на нашей площади...
274444392
8 августа 2024, 21:47
А почему Роспотребнадзор принимает меры, когда с верху прикажут или самим не на руку. В этом я убедился и не один раз. Продаётся покупается...
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