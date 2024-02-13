Холодильник, новый телевизор — полетит всё: фоторепортаж из дома, где развелись слизни. Люди чувствуют себя как в бане

Екатерина Сергеевна живет на первом этаже — у нее температура в квартире около +35 градусов. Женщина практически не может спать уже вторые сутки. Ей приходится открывать все окна и двери, а самой укутываться в одеяло.



— Как в бане. Всё мокрое. Вся мебель. Кухню год назад купила, но там уже всё отваливается, — рассказывает Екатерина Сергеевна.