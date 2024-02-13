Холодильник, новый телевизор — полетит всё: фоторепортаж из дома, где развелись слизни. Люди чувствуют себя как в бане

В Новосибирске из дома на улице Трикотажной, 60/2 третий день подряд идет пар из подвала. Сегодня, 13 февраля, там прошла встреча жителей, УК и СГК, побывали на ней и корреспонденты НГС. Быстро решить проблему жильцов не получится — аварию на теплосетях планируют устранить сегодня к 8 часам вечера. А когда кипяток уберут из подвала и тем более решат глобальную проблему с узлом теплотрассы — неизвестно. О том, как проходила встреча и что сейчас происходит в квартирах «парящего» дома, где кроме того развелись огромные слизни, — в материале НГС.
«У меня сейчас окна вообще не закрываются»
Хрущевка на Трикотажной заметна издалека из-за густого пара вокруг. От него уже заледенели окна на первых этажах, железные конструкции и двери. Пугающе смотрятся открытые форточки, которые, кажется, уже не закроешь из-за льда. Как объясняют местные жители, такое периодически происходит уже несколько лет, но сейчас всё ухудшилось.
В этот раз, 11 февраля, на улице Революции произошла авария. Под домом на Трикотажной, 60/2 проходит две трубы — одна отапливает дом, а вторая магистральная, транзитная. Из-за нее и топит горячей водой подвал дома.
— Каждый год, по нескольку раз заливает, а последние года три — каждый квартал точно. И самое обидное то, что если бы лопались трубы у нас в подвале, мы бы давно своими силами решили. А авария происходит в окрестностях, и горячая вода поступает к нам в подвал. Мы с этим ничего сделать не можем, а страдаем. И они же при этом говорят, что мы за свой счет должны какую-то там гидроизоляцию сделать, — объясняет 75-летняя Екатерина Сергеевна.
Екатерина Сергеевна живет на первом этаже — у нее температура в квартире около +35 градусов. Женщина практически не может спать уже вторые сутки. Ей приходится открывать все окна и двери, а самой укутываться в одеяло.
— Как в бане. Всё мокрое. Вся мебель. Кухню год назад купила, но там уже всё отваливается, — рассказывает Екатерина Сергеевна.
В комнатах у Екатерины Сергеевны стоит густой пар. Фотографу НГС из-за влажности пришлось убрать свой фотоаппарат — он настолько запотел, что делать снимки не получилось бы. Каплями воды моментально покрылся диктофон и телефон.
В прошлый раз крупный прорыв случился перед Новым годом — в конце декабря. Как объясняют жители, тогда парило пять дней. В то же время появились слизни в квартирах. Екатерина Сергеевна на время переехала к сыну в Ленинский район — в этот раз у нее не получилось вовремя уехать. Пенсионерка горько вздыхает и говорит, что думает переезжать окончательно после 20 лет жизни в этом доме.
У ее соседки Надежды также стоит пар. Жители с первых этажей рассказывают о похожих проблемах во всех квартирах: вздувшиеся двери, отвалившиеся обои, плесень. Надежда переживает за ремонт — она вложила в него деньги, которые выручила с продажи дачи. А в середине комнаты поставила новый телевизор.
— Часы мокрые, подарки мокрые, всё. Я за телевизор боюсь только. Телевизор, всё полетит, только купила. Бабло такое отдала за него, сейчас всё недешево, холодильник, всё жалко, — перечисляет Надежда.
В третьем подъезде у Антонины Николаевны температура достигла рекордные +39 градусов. У нее открытая «шахта» из подвала, из которой жарит горячим воздухом. В квартирах у женщин неподготовленному человеку сложно находиться больше пары минут — дышать становится трудно, и кажется, еще немного и начнет кружиться голова.
Антонина Николаевна показывает на стаканы и говорит, что приходится постоянно пить воду. Пенсионерка тоже жалуется на проблемы со сном. Но это не единственные последствия для здоровья, которые могут появиться в банях вместо квартир, признаются жители. В таких условиях легко простудиться.
Ко второму дню аварии жители выглядят уставшими. Спать было сложно не только из-за пара, но и из-за насосов, которые работали в ночь с 12 на 13 февраля.
— Всю ночь шумели насосы. А у меня дети. Спать вообще никак. Это же не первый раз. У меня сейчас окна вообще не закрываются, — жалуется одна из жительниц.
Проблема с паром достигла даже пятого этажа. Там капает конденсат, а влажность — 60% при стандартных 27%, приводит цифры одна из жительниц.
«Не должно 7 раз в году рвать нормальные трубы»
На встречу с пострадавшими от пара приехал директор УК «Дзержинец» Иван Волков, технический директор Дударев Николай и представитель СГК. Десятки жителей подписали документ с требованиями и передали его директору УК.
По данным «Контур.Фокус», ООО «УК «Дзержинец» был создан в 2010 году. Сейчас он принадлежит крупному акционерному обществу «МКС-Новосибирск». Выручка компании за 2022 год составила — 1,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 12,6 миллиона. По данным сайта УК, в управлении «Дзержинца» находится 388 многоквартирных домов общей площадью около 1,4 млн кв. м. Выручка — 1,1 млрд 9%.
Вчера в пресс-службе СГК заявили, что проблема в подвале из-за отсутствия гидроизоляции, которую должна была сделать управляющая компания. Старший по дому Алексей Генов объясняет, что на гидроизоляцию им нужно 400 тысяч, при этом во время аварии она не спасет. На этом же настаивает директор УК «Дзержинец».
— Не надо на про узел гидроизоляции говорить. Два дня вода течет, никакая гидроизоляция не спасет. Мы это проходили. Мало того, и позиция департамента, и позиция, кстати, главной организации Ростехнадзора, что за транзиты по узлу герметизации отвечаете вы, а не управляющая компания. Там так и написано, отвечают ресурсы. Вы не правы. Вы нам предлагаете судиться? — на встрече с жителями спросил Иван Волков.
Представитель СГК на встрече объяснил, что сейчас решается вопрос с аварией на теплосети. По плану отремонтировать должны к 8 часам вечера.
Директор «Дзержинца» предложил дождаться окончания ликвидации аварии. А через пару дней начать оценивать ущерб от пара. Перед этим придется подождать, когда высохнет подвал. По словам старшего по дому, пострадало не только индивидуальное имущество, но и общедомовое.
— У вас есть страховая компания (у СГК. — Прим. ред.), пусть компенсирует жителям все их мебели, все их ремонты. А ваши сети, будьте добры, приведите в порядок. Нормальные требования. Всё, что мы хотим сделать, чтобы у вас были сети, которые не текут, — заявил Иван Волков.
Жители же отметили, что устранение аварии, а не ремонт труб — это лечение симптомов, а не болезни. За последний год, по их словам, на магистральной теплосети, которая и проходит через их дом, аварии происходили семь раз. Жители предложили убрать эту транзитную трубу от их дома совсем, так как она приносит слишком много проблем.
После вчерашних публикаций о ситуации с парящим домом Следственный комитет Новосибирска начал проверку, сообщает старший по дому Алексей Генов. Следователь связался со старшим по дому и приезжал на место, чтобы составить протокол.
В СК подтвердили, что проверка начата — она идет по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Корреспондент НГС обратилась за дополнительным комментарием в СГК.
На прошлой неделе в Новосибирске в доме по улице Гоголя затопило верхний этаж талыми водами с крыши. По словам владелицы квартиры, представители УК недавно начали ремонт на крыше.