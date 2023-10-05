«Только освободился из колонии»: 21-летняя проводница отбилась от бывшего зэка - он пытался ее изнасиловать в купе

31-летний житель Омска, которого обвиняют в попытке изнасилования проводницы, ранее уже был судим, но за другое преступление. В тот день он как раз возвращался из колонии.
— По версии следствия в июле 2023 года обвиняемый только освободился из исправительной колонии и сел в поезд «Чита-Москва». В ночное время он зашел в купе проводницы, закрыл дверь за собой и попытался ее изнасиловать, — объяснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В ведомстве добавили, что проводнице всего 21 год, но она смогла дать отпор нападавшему и позвать на помощь. На крики прибежал пассажир из соседнего купе и остановил нападавшего.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ «Покушение на изнасилование» передали в Обской городской суд Новосибирской области. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Ранее он был судим по ч. 1. ст. 264 «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку».
Ранее стало известно, что в Россию из Черногории экстрадировали мужчину, который находился в международном розыске. Его обвиняют в изнасиловании 14-летней школьницы из Новосибирска.