«Только освободился из колонии»: 21-летняя проводница отбилась от бывшего зэка - он пытался ее изнасиловать в купе

— По версии следствия в июле 2023 года обвиняемый только освободился из исправительной колонии и сел в поезд «Чита-Москва». В ночное время он зашел в купе проводницы, закрыл дверь за собой и попытался ее изнасиловать, — объяснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.