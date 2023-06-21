Прокуратура начала проверку из-за смерти женщины в пансионате для престарелых в Новосибирске

Прокуроры дадут оценку соответствия качества услуг требованиям законодательства. Это не первая смерть в пансионате. 15 июня другой новосибирец рассказал о смерти своего отца в одном из филиалов в Новосибирске, а до этого в НГС сообщили об избиении 98-летнего ветерана в одном из филиалов. Новосибирские следователи после этого завели уголовное дело.