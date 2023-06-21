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Прокуратура начала проверку из-за смерти женщины в пансионате для престарелых в Новосибирске

Пенсионерка умерла в начале мая

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Пансионат находится недалеко от Речного вокзала в здании по адресу Инская, 39

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Прокуратура организовала проверку по факту смерти женщины в пансионате для пожилых людей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как уточнил источник НГС, проверяют вновь пансионат «Гармония». В начале недели стало известно, что в мае там умерла 68-летняя женщина.

— В настоящее время прокуратурой Октябрьского района проводятся проверочные мероприятия совместно с контролирующими органами, — уточнили в пресс-службе.

Прокуроры дадут оценку соответствия качества услуг требованиям законодательства. Это не первая смерть в пансионате. 15 июня другой новосибирец рассказал о смерти своего отца в одном из филиалов в Новосибирске, а до этого в НГС сообщили об избиении 98-летнего ветерана в одном из филиалов. Новосибирские следователи после этого завели уголовное дело.

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