Как Станиславского перекрывали из-за похорон известного врача. История крушения Ту-104, развалившегося на три части

«Как сейчас помню: он сидел живой, пристегнутый в кресле, в снегу»

Валентин Иванович Бархатов в 1961 году учился в шестом классе школы-интерната на улице Инженерной. После занятий мальчишки обычно гоняли мяч на школьном стадионе. На шум пролетающих самолетов уже не обращали внимания, привыкли: рядом аэропорт Кольцово, и лайнеры регулярно летали над районом. Но этот самолет заставил ребятню поднять головы в небо: он летел низко и уж слишком необычно.

— Обратили внимание, потому что самолет летел очень низко и стал заваливаться. Затем повернул к острову на пруду, через который идут высоковольтные провода. Очень низко над проводами прошел. Я четко видел, что он хотел сесть на лед, но места не хватило — дальше мост на Уктусе, видимо, побоялся врезаться в него, и провода помешали. Поэтому снизился, но не сел, а свернул к берегу в ту сторону, куда обычно самолеты не уходили. Мы сразу поняли, что он падает, — вспоминает сейчас Валентин Иванович.