Спустя 10 лет не многие из родных погибших идут на контакт. Мы поговорили с теми, кто готов на это.



Родители Ивана Ткаченко: «У нас ночь в сердце»



— Его не стало — и мир стал другим, жизнь поменялась. У нас ночь в сердце, тоска. Она как была, так и есть, только вглубь ушла. Мы просыпаемся и засыпаем с мыслью о сыне. Что из этой трагедии можно вынести? Самое главное — отношение к людям. В некоторых городах, где родились или тренировались погибшие ребята, уже забыли о них. Человеческая память такая, что если не говорить об этом, не напоминать, то ничего и не остается — пустое место, — сказал отец Ивана Ткаченко Леонид Владимирович.



Главная мечта Леонида Ткаченко — увековечить память сына, построив хоккейную школу, названную его именем. Идею создания школы он обсуждал с Иваном и старшим сыном Сергеем давно. А когда Вани не стало, Леонид Владимирович задался целью — воплотить эту задумку в жизнь. Получилось это только отчасти. Первым капиталом стали деньги, которые остались после смерти Ивана — на них сделали проект здания, взяли в аренду землю на пустыре в Дзержинском районе, недалеко от дома, где живет семья Ткаченко. Но средств на всё не хватило.



— Юридически школа существует. В ней занимаются детишки с 3 до 6 лет. Но своего здания у нас нет — уроки проводятся на арендованном льду. Поэтому и развернуться никак. После 6 лет ребята уходят в школу «Локомотива», многие потом отсеиваются — идти им некуда. Нам и из других городов звонят, говорят, что хотели бы у нас заниматься. Но мы ограничены в ресурсах, не можем принять всех желающих, — говорит Леонид Владимирович.



Отец хоккеиста сначала надеялся на помощь, чтобы реализовать проект как государственно-частное партнерство, но пока не нашел отклика.



Мама Андрея Кирюхина: «Уму непостижимо, что произошло»



Татьяна Кирюхина — мама нападающего Андрея Кирюхина. В 2011 году ему исполнилось 24 года. Отец Андрея был игроком ярославского футбольного клуба «Шинник», а потом футбольным тренером спортивной школы «Ярославец», умер в 2003 году. Андрей под руководством отца сначала занимался футболом. Но потом решил связать свою судьбу с хоккеем. Коллеги считали его очень талантливым спортсменом — будущей звездой хоккея и очень живым, веселым парнем с прекрасным чувством юмора. А еще его мама говорит, что Андрей любил, чтобы все было правильно, серьезно, без суеты и лишних эмоций. При этом он был довольно требовательным к себе, имел свое мнение по любому вопросу. С родными был очень заботливым, добрым и ласковым. Если папа развивал сына физически, то мама — преподаватель русского языка и литературы — интеллектуально. Они постоянно ходили в музеи, на выставки, в театры. Может быть, именно поэтому Андрей читал Паоло Коэльо и брал его книги в поездки. То, что его жизнь оборвется так рано и внезапно, никто не мог подумать.



Несмотря на то, что сейчас крушение самолета расписано буквально по секундам, у мамы хоккеиста до сих пор остались вопросы о том, что же все-таки стало причиной трагедии.



— Кто виноват в трагедии, я не знаю — политика, обстоятельства, халатность? Мы это узнаем лет через 40–50, думаю, — говорит она.



Сегодняшний день Татьяна Леонидовна планирует провести с родными и близкими. В этот круг она включает и коллектив хоккейного клуба «Локомотив». Говорит, что за эти 10 лет они все уже очень сблизились.



— Они нас поддерживают и помогают, я им очень благодарна, — говорит мама погибшего хоккеиста.



Мама Александра Васюнова: «Семейные фотографии стараюсь не смотреть»



Нападающему «Локомотива» Александру Васюнову на момент трагедии было 23 года. Будучи воспитанником ярославской школы хоккея, он успел поиграть не только за родной «Локомотив». В послужном списке Александра — фарм-клубы «Нью-Джерси Девилз» в АХЛ: «Лоуэлл Девилз» в 2008–2010 годах и «Олбани Девилз» в 2010–2011 годах. В сезоне 2010–2011 он играл также за сам «Нью-Джерси Девилз» в НХЛ. А потом опять вернулся в Ярославль. Коллеги и болельщики любили его за позитивный настрой и обаятельную улыбку — он всегда был душой компании, помогал тем, кому была нужна поддержка.



— Саша очень хотел в Ярославль приехать на год, чтобы поднабраться сил, — рассказала его мама.



Как и у других родителей, у Любови Николаевны горечь утраты никуда не ушла.



— Он у меня в душе. Наши семейные фотографии я стараюсь не смотреть, это тяжеловато все равно, — говорит она.



Выжить после произошедшего, по словам мамы Александра, ей помогла поддержка родителей других погибших ребят.



— С родителями мы до сих пор общаемся, поддерживаем друг друга. То, что мы не остались один на один со своим горем — это важно. Даже на кладбище когда приходишь, один раз одну маму или супругу встретишь, в другой раз другую. Сегодня с одним пообщаешься, поплачешь, завтра с другим. Было время, когда мы могли в любое время дня и ночи позвонить друг другу. Сейчас уже такого нет. Но время не лечит, — призналась Любовь Николаевна.

