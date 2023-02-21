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Повлияет ли пожар на сроки сдачи четвертого моста? Отвечает «ВИС»

В пожаре никто не пострадал: рабочие успели эвакуироваться до приезда МЧС

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Огонь вспыхнул на высоте 106 метров

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По оценке группы «ВИС», пожар на стройке четвертого моста через Обь не повлияет на сроки реализации проекта. Об этом компания сообщила в своем официальном телеграм-канале.

— Сумма материального ущерба минимальна, инцидент не повлияет на сроки реализации проекта. Восстановление опалубки и продолжение работ на правой стойке пилона будет обеспечено до конца следующего рабочего дня, — говорится в посте.

Огонь на стойке пилона строящегося моста вспыхнул вчера вечером. Мы публиковали видео с места. Пожар начался на временной конструкции опалубки на площади 15 квадратных метров. До прибытия МЧС все рабочие эвакуировались, пострадавших нет.

Пожар локализовали за 36 минут, в тушении помогали и сами сотрудники «ВИС».

— В настоящее время проводится внутренняя проверка, оказывается содействие работе сотрудников МЧС по установлению причин возгорания, — добавили в компании.

Здесь можно посмотреть кадры с места пожара.

Концессионное соглашение между «ВИС» и правительством региона о строительстве моста подписали еще в 2017 году. Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за 5 лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.

Строительство моста с самого начала вызывало много споров: в день подписания соглашения десятки новосибирцев устроили митинг против стройки в Сквере Крячкова — они выступили против того, что мост будет платным, и заявили, что он «раздавит» останки 300-летнего села Кривощёково.

Против выступали и дорожные эксперты — они обращали внимание на неграмотное расположение и дороговизну проекта. Более резко высказывался мэр Новосибирска Анатолий Локоть: он предложил не строить мост и перенаправить эти деньги на строительство метро и транспортные развязки Бугринского моста. Но глава региона Андрей Травников в ответ заявил, что отказываться от проекта никак нельзя.

Тем не менее в 2020 году четвертый мост начали строить. Его планировали возвести к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

В январе Контрольно-счетная палата Новосибирской области заявляла об отставании сроков строительства четвертого моста через Обь. В декабре объект был готов на 55,4 %. Согласно плану, показатель должен составлять 78,7 %.

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