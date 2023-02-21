Повлияет ли пожар на сроки сдачи четвертого моста? Отвечает «ВИС»

— Сумма материального ущерба минимальна, инцидент не повлияет на сроки реализации проекта. Восстановление опалубки и продолжение работ на правой стойке пилона будет обеспечено до конца следующего рабочего дня, — говорится в посте.

Огонь на стойке пилона строящегося моста вспыхнул вчера вечером. Мы публиковали видео с места. Пожар начался на временной конструкции опалубки на площади 15 квадратных метров. До прибытия МЧС все рабочие эвакуировались, пострадавших нет.